Quand l’UE met du glyphosate et du saumon OGM dans nos assiettes

« On estime qu’il faut 80m2 pour qu’une personne soit autosuffisante en légumes, d’après Gerbeaud ou Rustica. Ce qui coûte donc en moyenne 40€ pour le terrain. »



C’est un raisonnement de « gars d’la ville » .....

1) trouvez moi sur le marché une parcelle cultivable de seulement 80 M2 ......Pour info à la campagne on parle en Ha ....

2) Pour une famille on passe déjà à 4 x 80 = 320 M2 c’est déjà mieux mais voir 1) en remplaçant 80 par 320 .

3) Vous parlez de permaculture ce qui suppose que tous vos « intrants » se trouvent sur votre terrain ...bois pour le « mulch » orties et consoudes pour les purins ...tout ça sur 80 M2 ???

4) Que faites vous des « caprices » de la nature : Mildiou et oidium , grêle etc vous tombent dessus et adieu tomates , courgettes , pommes de terre etc etc....

Pour assurer son autonomie alimentaire , l’approche de @trelawney me parait beaucoup plus réaliste ........et ça demande plus que 2h/jour de boulot.