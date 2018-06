Que penser des derniers rebondissements en Italie ?

@Jean Roque



voici ce que nous devons aux gogochonnets...

alors arrêtez de vomir sur les gens de gauches , ou remboursez la sécu, l’éducation nationnal, ne partez plus en congé. ne prenez pas votre retraite,ou taisez vous à jamais !

Quels sont donc ces acquis du programme du CNR adopté le 15 mars 1944, en pleine lutte du peuple français pour sa Libération et que ce libéralisme veut à tout prix défaire :



— sur le plan économique :

. instauration d’une véritable démocratie économique et sociale

. organisation rationnelle d’une économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général

. l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan d’Etat

. le retour à la Nation des grands moyens de production, fruit du travail commun

. le développement des coopératives de production, agricoles et artisanales

. le droit d’accès aux fonctions de direction pour les ouvriers

— sur le plan social :

. le droit au travail et le droit au repos

. la garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à chacun la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine

. la garantie du pouvoir d’achat

. un plan complet de sécurité sociale

. la sécurité de l’emploi

. l’élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs par une politique des prix agricoles

. une retraite permettant aux travailleurs de finir dignement leur vie

— la possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développé, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront la capacité requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérité et constamment renouvelée par les apports populaires.

Nous comprenons que ce programme gène les tenants du libéralisme, ces politiques libérales, de droite comme de gauche, qui privilégient l’augmentation des taux de profit du capital à l’augmentation des salaires de la force de travail, à la réduction du droit à la retraite, à la couverture santé…

Ils voudraient que nous acceptions les douceurs pour quelques uns et la dureté pour le plus grand nombre.