Quelles leçons tirer du Brexit après le volte-face de Theresa May ?

Bonjour Laurent Herblay

Vous jetez le bébé avec l’eau du bain.

L’article 50 n’est qu’un outil et il ne suffit pas à lui seul à renverser le cours des choses et à rétablir l’indépendance des pays candidats à la sortie de l’UE, comme le démontre le pilotage ou plutôt le sabordage du Brexit par Theresa May . Rappelons qu’à l’occasion du référendum décidé par le parti conservateur au pouvoir, elle a appelé ses compatriotes à voter pour le maintien de la Grande Bretagne dans l’Union Européenne.

Il y a un rapport de force à créer avec la mobilisation et l’organisation patientes des bonnes volontés et de l’énergie de toutes les couches de la population (l’immense majorité de nos compatriotes) qui ont un intérêt vital à sortir le pays de l’UE, de l’euro et de l’Otan, à rétablir et à faire respecter notre indépendance nationale.

Notre peuple doit apprendre à mieux connaître cet outil et à l’utiliser de façon appropriée, sans oublier de prendre dans sa caisse à outils tout ce qui peut contribuer à la bonne exécution de la tâche prévue, en ayant le souci constant d’enrichir la panoplie des outils disponibles.

Si la mise en application de l’article 50 du TFUE est un outil nécessaire pour libérer la nation des griffes de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan, c’est aussi un un outil qui, mal utilisé, peut se retourner contre celui qui en fait usage.

C’est autour de l’apprentissage du bon usage de cet outil -dont le pouvoir et les médias, (et d’autres), se sont appliqué à cacher l’existence et les vertus pendant des années— que pourra justement se construire le rassemblement des énergies et le rapport de force nécessaires pour imposer le droit de notre peuple à reprendre en mains ses affaires et à décider de son destin.

C’est donnant au peuple les clés pour pour faire un bon usage de cet outil, en développant le travail d’information et la réflexion nécessaires, en identifiant correctement les enjeux, et les forces hostiles qu’il convient de combattre et de vaincre, que l’on permettra à la population de se forger une bonne intelligence du combat à mener et des conditions de la victoire.

C’est en apprenant à tous les Français à se servir de ce levier qu’est l’article 50 du traité fondateur de l’Union Européenne qu’on créera le rapport de forces nécessaire pour rétablir l’indépendance de la nation, pour conduire la politique de redressement nécessaire que nos concitoyens désespèrent de voir un jour appliquée.

Comme vous le soulignez, le peuple ne doit pas seulement se rassembler autour d’objectifs clairs, il ne doit pas seulement donner par son vote un mandat dépourvu d’ambiguïté à ceux qui remplaceront la classe politique actuellement aux affaires qui se vautre dans la trahison , il doit apprendre à se choisir et à former des chefs de bataille lucides, aguerris, compétents, responsables, déterminés, rassembleurs.

Pour faire respecter son droit à recouvrer son indépendance et la maîtrise de son destin, pour retrouver durablement « le chemin des jours heureux », le peuple doit aussi apprendre à bien identifier ses objectifs, ses adversaires, ses partenaires, ses amis et ses faux-amis, et à tirer les leçons des déceptions amères inévitables rencontrées en chemin.

Quoi qu’il en soit , les forces démocratiques, les forces vives de la nation, la population laborieuse, les patriotes, tous ceux qui sont déterminés à rétablir notre indépendance nationale, à chasser du pouvoir la classe politique qui sert sans vergogne et sans la moindre humanité la politique de casse et d’austérité imposée par l’Union Européenne, doivent se rapprocher des forces nouvelles qui se lèvent pour réaliser vraiment la sortie de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan, en offrant de solides garanties de leur sérieux, de leur détermination, de leurs capacités, de leur crédibilité.

L’UPR, créée en 2007 à l’initiative de François Asselineau, aujourd’hui forte de 32 434 adhérents, est l’une de ces forces politiques nouvelles pleines d’avenir, l’un des atouts maîtres de nos compatriotes pour rétablir l’indépendance de la nation et engager la politique nouvelle que la situation exige, et que les Français sont de plus en plus nombreux à réclamer.