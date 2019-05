Quelques idées pour changer l’Union européenne

A l’auteur

C’est bien en France qu’est né le slogan publicitaire « On n’a pas de pétrole , mais on a des idées. »

Et en effet les Français ne manquent pas d’idées mais , connaissent-ils le fonctionnement des Institutions de l’Union européenne ?

Savent-ils que l’Union européenne n’est pas une fédération à la manière des Etats-Unis et de l’Allemagne mais une simple confédération ou le premier et le dernier mots reviennent aux Etats qui la composent et statuent à l’unanimité ou par consensus. Ce qui veut dire qu’aucun Etat ne peut imposer une décision à un Etat de l’UE dont il ne veut pas. C’est le cas actuel, de la Hongrie, Pologne, Autriche etc qui refusent de recevoir des immigrés. Ou en 2003, lorsque la France et l’Allemagne avaient refusé de suivre les Etats -Unis dans leur intervention en Irak alors que la majorité des Etats de l’Union avaient suivi. Le suprême organe de l’Union européen est le Conseil européen , il est composé de chefs d’Etats et de gouvernement de tous les pays de l’UE.

C’est lui qui nomme le président du Conseil européen de la commission du haut représentant et président et vice président de la Banque centrale européenne.

Beaucoup de reproches peuvent être faite a l’Union , comme je l’ai mentionnés dans un de mes posts , l’élargissement , sans consulter les peuples, de faire revenir les Etats sur les votes comme celui du double non franco/danois de 2005. De faire voter trop de règles trop de normes etc. Bref ce sont les chefs d’Etats et de gouvernement qui sont responsables et non Bruxelles. Zurich n’est pas responsable des décisions de la FIFA et New York des positions de l’ONU.