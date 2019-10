Raphaël Enthoven souhaite malheur aux Anglais, coupables du Brexit : « Pourvu que ça leur coûte cher... Pourvu que le pays s’appauvrisse... »

@Raymond75

L’UE puissance c’était du pipo depuis le début...

Ce n’est pas Reagan ou Thatcher c’était déjà J.D. Roosevelt....

L’actuelle UE est fondamentalement incapable par construction que d’etre soumise à l’économie américaine, et d’obéir à des instructions stupides comme le conflit avec la Russie par l’intermediaire de l’Ukraine. Résultat, les sanctions impactent l’économie de l’UE et pas du tout les US !

La structure idéologique est totalement stupide, il est normal que désormais les britanniques ne veulent plus la supporter.

Déjà, les français en 2005....