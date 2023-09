Réseaux sociaux : l’Europe cède à la tentation autoritaire

En résumé FERME TA GUEULE (porte ton masque qui ne sert à rien) et fais confiance aux journalistes (sur la toile on dit journaputes et journalopes) et au gouvernement mondialiste.

Sinon on te traitera de fasciste, d’extrême droite, de xénophobe et donc de raciste et cerise sur le cake, d’antisémite (l’accusation qui tue)

et depuis peu quelques autres décorations comme homophobe, transphobe et le nec plus ultra de …. COMPLOTISTE