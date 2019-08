Retour de bâton en Italie : good bye Salvini !

On ne va se plaindre du départ de Salvini, ce nationaliste en plus qui est à ajouter à la longue liste de dirigeants pour le moins dangereux pour la démocratie mondiale : Trump, Bolsonaro, Poutine, Orban, Jonhson, Le Pen, et quelques autres qui nous font étrangement pensé à la situation du monde à la veille de la seconde guerre mondiale. Oui, les vieux démons du populisme, de l’extrême droite, de la démagogie pour tromper le peuple, sont toujours là, hélas ! On le sait, un monde en crise a toujours tendance à se tourner vers les populistes car ceux-ci savent si bien entretenir la peur, la haine de l’autre et en particulier des étrangers, des réfugiés. Relisons toujours l’Histoire pour éviter de commettre à nouveau des erreurs dramatiques qui mènent parfois à la guerre....... on n’aura jamais l’excuse en plus de dire qu’on ne savait pas......... le peuple doit être éclairé pour ne pas tomber dans l’ignorance et les ténèbres, il vaut mieux en effet prévenir que guérir sinon, à terme, il y a toujours du sang et des larmes, on ne peut souhaiter un tel monde pou nos enfants !