Rishi Sunak nouveau Premier Ministre britannique sans combat

« Rassembler le parti et le pays sera ma priorité absolue (…). C’est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j’aime et de donner à mon tour au pays auquel je dois tant. » (Rishi Sunak, le 24 octobre 2022).

En une seule journée, l'horizon s'est dégagé pour l'ancien Ministre des Finances Rishi Sunak : il est devenu ce lundi 24 octobre 2022 le chef du parti conservateur, succédant à Liz Truss et à ce titre, Premier Ministre de Sa Majesté (le Roi) dans les heures qui vont suivre.



Le rebondissement a eu lieu la veille, le 23 octobre 2022, avec l'abandon de l'ancien Premier Ministre Boris Johnson qui a renoncé à participer à la compétition. L'une des raisons, c'est qu'il n'en avait pas la possibilité arithmétique, selon la règle du jeu très sévère imposée aux candidats potentiels. En effet, il n'avait pas réussi à réunir plus de 63 députés sur son sillage, tandis que le seuil de 100 était nécessaire pour valider le 24 sa candidature. L'ancienne Ministre de l'Intérieur Suella Bravermann a, elle aussi, déclaré forfait pour la même raison.



Parallèlement, la seule réelle adversaire de Rishi Sunak, qui ne s'était pas avouée vaincue, était Penny Mordaunt, actuelle ministre chargée des relations avec les parlementaires et qui a été aussi chargée de proclamer roi Charles III le lendemain de la mort de la reine Élisabeth II. Coqueluche des militants il y a deux mois, elle partait avec un handicap sérieux qu'elle n'a jamais réussi à surmonter : elle n'a réuni que 28 députés conservateurs, absolument insuffisant comparativement aux 100 nécessaires.



Et finalement, au fur et à mesure que les jours ont passé depuis la démission de Liz Truss le 20 octobre 2022, Rishi Sunak a observé des soutiens de plus en plus nombreux, jusqu'à obtenir 197 parrainages de députés. Or, ce soutien par ces parrainages suffisait à la place d'un vote, puisqu'il y avait plus de la majorité absolue des 357 députés qui lui faisait confiance. Il a ainsi été déclaré vainqueur sans adversaire, puisque Penny Mordaunt n'a pas réuni les 100 attendus. Cette dernière a d'ailleurs reconnu sa défaite sur Twitter.



On sera donc toujours étonné de la manière dont la démocratie britannique se pratique, puisqu'il n'y a eu finalement ni vote des députés ni vote des adhérents, faute de combattants. En imposant ce seuil très élevé de 100 parrainages, on aidait bien sûr celui qui était le chouchou des députés depuis le début de l'été mais qui avait été battu par Liz Truss à cause du vote des 170 000 militants le 5 septembre 2022. Se passant au même moment, cet étonnement est toutefois vite balayé lorsqu'on scrute la manière dont Xi Jinping a été reconduit pour un troisième mandat à la tête du parti communiste chinois et qu'on la compare à la démocratie britannique...



Cela dit, il faut reconnaître que la désignation de cet ancien ministre très bosseur qu'est Rishi Sunak était attendue depuis le début de l'été où il faisait figure de favori. Il était le candidat le plus populaire du parti conservateur et sa jeunesse, son dynamisme et sa réussite professionnelle hors de la politique vont certainement redonner un nouvel élan au gouvernement britannique qui aura besoin de serrer les rangs pour affronter la crise économique.



Par ailleurs, signalons aussi que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un responsable politique d'origine indienne se retrouve à la tête du gouvernement britannique. Lui-même est né le 12 mai 1980 à Southampton, en Angleterre, mais sa famille est originaire du Pendjad et a émigré dans les années 1960 du Kenya sous protectorat britannique vers la Grande-Bretagne.



À 42 ans et 5 mois, Rishi Sunak est le plus jeune Premier Ministre britannique depuis deux siècles, depuis le 8 juin 1812, jour où Robert Jenskin, comte de Liverpool, a été désigné Premier Ministre à l'âge de 42 ans et 1 jour (il le resta presque quinze ans). Pour comparaison, il y a vingt-cinq ans, Tony Blair a accédé au 10 Dowing Street quatre jours avant son 44e anniversaire. Et il y a douze ans, David Cameron est devenu Premier Ministre à 43 ans et 7 mois. Quant à Liz Truss, elle avait 47 ans et 1 mois quand elle a été choisie. Le record historique est à l'âge de 24 ans et 6 mois, le 19 décembre 1783 pour William Pitt le Jeune qui a laissé une profonde marque dans l'histoire britannique.



Fils d'un médecin et d'une pharmacienne, Rishi Sunak a épousé une femme d'affaires, qui est aussi la fille d'un entrepreneur indien considéré comme la cinquième fortune de l'Inde. Après un passage comme analyste chez Goldman Sachs, il a travaillé pour des fonds d'investissement à la City de Londres avant de s'engager dans la vie politique.







Député depuis les élections de mai 2015, favorable au Brexit en juin 2016, Ministre du Budget du 24 juillet 2019 au 13 février 2020 dans les deux (premiers) gouvernements de Boris Johnson, et, à la démission de Sajid Javid, Ministre des Finances du 13 février 2020 au 5 juillet 2022 dans le second gouvernement de Boris Johnson, Rishi Sunak a mené la fronde des conservateurs en démissionnant de son ministère le 5 juillet 2022 dans le cadre d'une démission collective de plusieurs ministres, pour contraindre Boris Johnson de démissionner après plusieurs mois de résistance face aux polémiques et au scandale personnel.



La livre sterling est remontée à l'annonce de sa désignation. Prônant l'orthodoxie budgétaire, il peut rassurer les milieux d'affaires et tenter un redressement économique de la situation catastrophique du Royaume-Uni. Car la confiance est une condition nécessaire à ce redressement. Mais certainement pas suffisante...





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (24 octobre 2022)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Rishi Sunak.

Qui succédera à Liz Truss ?

Liz Truss.

Le temps du roi Charles III.

Je vous salue Élisabeth, pleine de grâce…

Archie Battersbee.

Diana Spencer.

Theresa May.