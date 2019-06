Salvini, le double Mitterrand italien ?

Une étape est franchie en Italie, les anciens pouvoirs sont morts...

Le déficit, peu importe, sauf que c’est la BCE qui tient le porte monnaie de la dette.

Un jour il y aura conflit, et sortie de l’euro.

La récession en Italie ? Mais s’il n’y avait pas eu récession, jamais la Ligue+M5S n’auraient tété élu ! Allons donc ! Ils n’en sont pas à l’origine, mais les gouvernements précédents le sont ! (Ainsi que les Gopé de l’UE-Euro)



La récession aux USA ? (Au lieu du mensonge « tout va bien ». Voir Delamarche) Mais s’il n’y avait pas eu paupérisation généralisée des classes moyennes, jamais Trump n’aurait été élu !

Allons donc !

Marine Le Pen en tête ? Mais si Macron avait été efficace, cela n’aurait pas eu lieu.

Allons donc !

Salvini en défaut sur la dette ?

Non, il sortira de l’UE si la BCE et Moscovichy bougent trop.

Payer une amende ?

Salvini bloquera sa participation à l’UE....

En fait le problème, il n’est pas italien, le problème c’est l’UE !

Le RN derrière Salvini ? Oui logique, lui il a fait 31% pas 21%, OK ?

Il suffit de regarder « Le Media » pour voir la mentalité déplorable de la « gauche » en France :

Pauvres crétins !



Entre parenthése, il y a autant de députés RN que ceux de Macron à Strasbourg.

Ce qui fait que la macronie doit absorber LR pour avoir la parole au nom de la France...Ce qui est contradictoire avec les conceptions européennes.

De toute façon, les traités deviennent de plus en plus has been...De plus en plus inapplicables. Déjà la BCE a contrevenu à sa loi avec les QE et les rachats de dettes d’état...Déjà l’euro c’est n’importe quoi. Ils n’obéissent plus à rien, c’est open bar dans le délire « crédit illimité »...Aux banques, bien sur !



L’UE s’auto détruit elle même. Ensuite il faudra détruire l’OTAN, autre paire de manches. C’est à dire qu’il faudra exclure les pays de l’Est atlantistes et anti-russe en diable. Bref sortir de cette UE devenue complétement débile et incontrolable.



RN, La Ligue, FPO, et FdA, me semble un bon départ, ils sont tous trés récalcitrant vis à vis de l’OTAN. De plus l’Autriche est neutre....

Donc on va probablement revenir à une Europe de l’ouest, neutre entre USA et Russie, et un glacis de l’Est bouffé par les ricains....Avec des ogives nucléaires russes pointées sur leurs gueules...C’est atavique : Ils aiment ça !

« Auprès de ma bombe, il fait bon, fait bon » (Chanson polonaise...Hips !)



80% des forces armées de l’UE se trouvent justement en France, en Allemagne et en Italie...Donc il serait judicieux de revenir à une indépendance stratégique, en mettant dehors les bases américaines d’Italie et d’Allemagne. Totalement inutiles.



Vaste programme !



Quand à Trump et son « America great again » : Qu’il aille se faire mettre chez les grecs...

Je vais acheter un Huawei ! Il y a surement des super promos en ce moment !

Et puis la NSA arretera de m’espionner sur l’iPhone