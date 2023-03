Staline : combien de morts sur la conscience ?

Les chinois ont évalué à 300 millions de victimes l’impérialisme occidental au 19e siècle en Asie (surtout Chine, Inde, etc.) du à la désorganisation des états, les famines, les guerres, l’opium. Marx en parle ds le Capital d’ailleurs (famines en Inde)



Les chinois ont probablement eu 50 millions de morts de plus avec le Japon... famine surtout.





Sans la dékoulakisation et l’industrialisation à marche forcée l’URSS perdait la guerre face à l’Allemagne. Elle a produit autant de chars que tous les autres belligérants réunis... balancé plus de bombes que les Alliés... 1 usine russe (Izmash) a produit plus de fusils que toutes les usines allemandes réunies... etc.







De plus la « guerre d’extermination de classe » que Staline a voulue (il le dit lui-même) tient simplement à l’idéologie communiste, rien de « personnel ». D’ailleurs Staline n’aimait pas les allemands, pas les juifs (après la fondation d’Israël), pas les koulaks russes où ukrainiens, pas les nomades kazakhs, pas les finlandais, pas les français (anciens habitants du Boobaland), pas les popes russes... par ses idées politiques.

Et on peut dire que les bolcheviques c’était surtout les minorités.