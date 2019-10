Sylvie Goulard et la démocratie européenne.

« C’est l’instinct de l’abus de pouvoir qui fait songer passionnément au pouvoir. Le pouvoir sans l’abus perd le charme. » (Paul Valéry, 1941).

Raison pour laquelle il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent et qui ne sont intéressé que par cela. Le pouvoir ne doit rester qu’un moyen (comme l’argent, qui est l’autre face de la même pièce que le pouvoir) de mettre en oeuvre ses propositions et servir le peuple. A partir du moment ou on ne recherche le pouvoir que pour le gout du pouvoir et pour en abuser, comme le dit Paul Valéry, alors il ne faut pas l’obtenir.

Or, c’est précisément ce qui se passe dans l’Union Européenne : le pouvoir est dans les mains de personnes n’ayant jamais dû l’obtenir et qui ne servent que leurs intérêt. Le fait qu’une personne comme la mère Goulard est pu être présentée à un poste de commissaire européen (et l’obtenir le jour même d’une mise en examen !) est une preuve supplémentaire de total corruption de cette entité supranationale qu’est l’UE.

L’Union Européenne et la démocratie sont deux choses parfaitement antinomique qui n’ont absolument rien à voir l’une avec l’autre. Vous et les autres propagandistes paillassons de Macron auraient beau répéter le contraire sur tous les tons, cela n’en deviendra pas une vérité pour autant.