Tony Blair, l’Emmanuel Macron britannique avant l’heure ?

« Le gouvernement n'est plus tant chargé de réglementer, que d'équiper les hommes en vue du changement économique, en insistant sur l'éducation, la qualification, la technologie, l'infrastructure, et un État-providence qui favorise l'emploi et le rende avantageux. C'est cela la "troisième voie" : ni le laisser-faire, ni l'étatisme rigide, mais une participation active au progrès de l'employabilité. » (Tony Blair, le 24 mars 1998 à Paris).