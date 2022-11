Transgenres adolescentes en Suède : la génération sacrifiée.

« On se déshabituait des mots de la moralité courante, pour d'autres mesurant les actions, les comportements et les sentiments à l'aune du plaisir, "frustration" et "gratification". La nouvelle façon d'être au monde était "la décontraction", à l'aise dans ses baskets, mélange d'assurance de soi et d'indifférence aux autres. » (Annie Ernaux, "Les Années", 2008, éd. Gallimard).