Turquie / Union Européenne : une opportunité manquée ?

Au cours des années 1960 un rapprochement s'opérait entre les turcs et les européens dans l'optique d'intégrer à terme la Turquie au sein de la construction européenne. Néanmoins, force est de constater que les négociations d'adhésion sont aujourd'hui gelées, chacune des deux parties semblant prendre des directions différentes. Les échanges parfois tendus entre la Turquie et l'Union Européenne sur la question syrienne ou migratoire illustrent les rapports actuels ; tandis que la Turquie semble chercher de nouveaux alliés politiques et économiques, en l'occurence la Chine. L'adhésion de la Turquie à l'Europe n'est plus envisageable à court terme : mis en doutes après la mise en oeuvre du BREXIT, les européens risquent pourraient ressentir un sentiment de gâchis, la Turquie représentant de véritables opportunités stratégiques pour l'Union Européenne.

Il s'agira donc de comprendre dans quelle mesure le rêve d'intégration à l'Union Européenne s'est transformé en désillusion pour la Turquie malgré les nombreux efforts entrepris. Ensuite, nous comprendrons les raisons de l'échec de cette adhésion pour enfin constater qu'il s'agit d'une opportunité manquée pour les deux parties, avec une grande perdante qui est l'Union Européenne.

I) Une volonté avortée pour les turcs d'intégrer l'UE marquée par de profondes désillusions.

Ce pays composé de plus de 80 millions d'habitants se trouve géographiquement à un carrefour. Le pays a, d'un point de vue historique, toujours eu un pied en Europe. Si la majorité de ses territoires sont bel et bien asiatiques, l'histoire turco-européenne est en partie commune : la culture turque renvoie aux empires grec, perse, romain, byzantin. Le gigantesque empire ottoman, une mosaïque de peuples et de religions, s'étalait sur trois continents : l'Europe du Sud-Est, l'ouest de l'Asie et l'Afrique du Nord ; des balkans jusqu'aux provinces arabes. On ne peut ignorer, d'un point de vue purement historique, les liens entre l'Europe et la Turquie.

Le 14 avril 1987, la Turquie déposait sa candidature d'adhésion à l'Union Européenne ( ou plutôt communauté européenne ) ; bien que les relations entre les deux entités avaient déjà débuté sur le plan économique avec les accords d'Ankara en 1963 afin de développer les échanges entre les deux parties, sur le plan purement économique. Le 12 décembre 1999, la candidature devient officielle à la suite du conseil européen d'Helsinki. Cependant, les négociations n'ont commencé qu'en 2005.

Ces négociations d'adhésion ont d'abord progressé très lentement. D'ailleurs, en 1989 elles sont stoppées par la commission européenne, arguant le déficit relationel avec la Grèce, mais également l'attitude belliqueuse avec Chypre, membre de l'UE divisé en deux territoires depuis 1974, soulevant encore aujourd'hui de nombreuses tensions avec les turcs. On ne saurait oublier les politiques répressives à l'égard des minorités, marquant déjà les relations turco-européennes dans les années 1990 alors que les européens se préparaient aux conséquences de la chute de l'URSS.

La Turquie mène toutefois de véritables efforts afin de répondre aux critères de Copenhague ; la peine de mort étant abolie au début en 2001/2002. Les critères de Copenhague sont les critères renvoyant aux valeurs humanistes ( et économiques ) de l'Union Européenne : la garantie d'un Etat de droit, le respect des droits de l'Homme, ou encore l'assurance d'une économie de marché viable, résistante aux futures pressions concurrentielles des autres pays européens dans l'hypothèse de l'intégration. De nombreux chapitres ont été ouverts, peu ont été négociés, le parlement européen s'étant à de nombreuses reprises montré réticent à l'adhésion turcque à la construction européenne, ralentissant de fait la procédure. Seulement 16 chapitres seront ouverts à la négociation sur les 35.

L'année 2016 marque la tentative de coup d'Etat en Turquie contre le pouvoir en place dirigé par Recept Tayyrip Erdogan, organisé le 15 juillet 2016 par une faction des forces armées turques. Il se révèle être un échec, entraînant une purge de l'appareil étatique turc. La convention européenne est dérogée à l'occasion. Les réprimandes européennes sont ignorées, décriées. Recept Tayyrip Erdogan, élu en 2014, en profite pour reprendre la main après avoir bénéficié de la fidélité de la flotte et des forces spéciales restées solidaires avec le gouvernement. Le système parlementaire se transforme en un régime présidentiel fort tandis que les relations avec l'Union Européenne s'en retrouvent changées : cependant les manifestations populaires réprimées en Turquie auparavant avaient plus ou moins annoncé la future dérive autoritaire du pouvoir. C'est surtout l'occasion pour les européens d'en remettre une couche sur les différences culturelles et politiques avec la Turquie.

Il est indéniable que les valeurs humanistes prônées par l'Union Européenne n'ont pas toujours été respectées par les turcs, bloquant in fine l'adhésion. Mais que dire des comportements des gouvernements polonais et hongrois à l'égard de certaines minorités comme les sans abris ? De véritables efforts ont été entrepris depuis les années 90 afin de réformer les institutions turques même si l'on doit reconnaître que certains problèmes n'ont pas été résolus : l'intégration des minorités kurdes, la reconnaissance du génocide arménien, ou le droit des femmes.

On préfère aujoud'hui la recherche d'un "partenariat" (Emmanuel Macron ), les représentants des deux parties souhaitant faire avorter les négociations pour la procédure d'adhésion : on veut réintroduire la peine de mort au sein de l'appareil étatique turc, par exemple. L'Union Européenne pourrait apparaître comme ingrate, malgré les efforts entrepris par les turcs particulièrement lors de la crise migratoire ayant eu lieu en 2015. A cette occasion, la Turquie s'est présentée comme un véritable rempart contre les vagues de migrants irréguliers, prenant des mesures strictes et courageuses en essayant d'améliorer les conditions de vie de plusieurs millions de réfugiés. Cet exemple constitue l'un des éléments laissant imaginer que le rejet européen constitue une erreur.

II) Un échec traduisant un gâchis pour l'UE ... mais pas seulement.

Si la Turquie s'est illustrée depuis 2015 par son étonnante résilience face au problème migratoire ( le service étant monnayé par l'Union Europénne ) ; la Turquie a surtout montré qu'elle avait les capacités de faire face aux problèmes régionaux, notamment face à la crise des réfugiés syriens. Elle s'est imposée comme une puissance régionale, luttant de surcroît contre la menace terroriste avec un voisin syrien défaillant. Son économie, celle d'un pays émergent, présente des caractéristiques intéressantes : l'inflation caractéristique des années 1990 s'est réduite avec de bons taux de croissance dans les années années 2010 ; même s'il convient de rappeler qu'à la suite de tensions diplomatiques entre Ankara & Washington la livre turque s'est effondrée.

La Turquie renvoie donc aux frontières extrêmes européennes, a donc un rôle clef pour la conservation de la stabilité régionale, particulièrement autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire, deux espaces maritimes qu'elle a jadis contrôlé. Déjà au cours du 19ème siècle ces espaces étaient convoités par d'autres puissances : l'Angleterre, la France, et la Russie, concurrents directs de l'empire ottoman. Ces espaces n'ont pas perdu de leur intérêt en 2020. En intégrant l'Europe, la Turquie ferait des européens un interlocuteur de choix au Moyen-Orient ; avec de nouvelles frontières organisées entre les pays du nord et les pays arabes "du sud", ce qui pourrait renforcer la l'influence politique européenne. D'ailleurs, un tel élargissement ne représenterait pas un risque de se perdre dans les conflits de la région, ni d'ouvrir les portes au terrorisme.

Au contraire. Il représenterait une formidable opportunité de rapprochement des pays de la région, pour entamer des processus de paix alors que l'ONU est bien silencieuse sur le dossier syrien.

Pourtant, la Turquie n'a toujours pas intégré l'Union Européenne. Si un jour cela devait arriver, elle deviendrait le pays européen le plus puissant, disposant du plus grand nombre de députés aux côtés des allemands, français et italiens ; et in fine un pouvoir politique très important au sein de l'Union. C'est un premier facteur, rationnel, expliquant les réticences de certains membres de l'Union face à l'adhésion de la Turquie. De nombreuses autres explications méritent d'être rappelées : la question chypriote n'est pas règlée, alors qu'en 2019 la Turquie s'est autorisée à circuler dans la Zone Economique Exclusive ZEE de Chypre, réputée pour ses gisements gaziers. Les relations entre les deux parties ne sont donc pas bien parties pour s'améliorer.

La question kurde est également préoccupante, avant l'arrivée de Recep Tayyrip Erdogan au pouvoir certains efforts avaient été observés pour davantage intégrer ces minorités, à titre d'exemple la diffusion de la langue kurde dans les écoles et les institutions. La relance d'une offensive militaire turque, au nord de la Syrie, se caractérisant par des bombardements contre les positions kurdes des YPG ; ont provoqué de vives critiques en Europe, tout comme l'arrestation de journalistes kurdes.

De plus, l'argument culturel et religieux est souvent employé pour ralentir l'adhésion de la Turquie, la culture turque serait inconciliable avec la culture européenne ; mais également avec l'acquis communautaire défendu par la cours européenne des droits de l'homme. Il convient de rappeler que la République de Turquie se présente comme un pays laïc depuis sa naissance avec Atakürk en 1923 sur les ruines de l'empire ottoman. L'Etat contrôle la religion dominante, l'Islam. L'intégration de nombreuses populations turques au sein de pays européens, à l'image de l'Allemagne, prouve que cet argument n'est pas valable avec certaines en matière d'intégration. On craint surtout l'énorme masse démographique turque qui viendrait bouleverser le jeu institutionnel européen.

La Turquie a fait des efforts, mais jamais assez pour l'Union Européenne. D'après un rapport de la commission datant de 2019, il est indiqué que les turcs continuaient à s'aligner sur l'acquis communautaire, en respectant des critères tels la libre circulation des capitaux, la libre concurrence. Certes de nombreux progrès sont à réaliser comme le développement du droit de la propriété intellectuelle. Mais ces efforts ont abouti sur de nombreuses désillusions pour les turcs, lassés.

La Turquie a besoin de l'Union Européenne, or les pays européens ont davantage besoin de la Turquie que la Turquie n'a besoin des pays européens . Si la Turquie n'hésite plus à se rapprocher de la Chine pour développer une coopération entre pays émergents, abandonner le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne constituerait une véritable erreur.

Toutefois la Turquie ne peut tourner le dos aux européens, l'OTAN n'est pas une condition suffisante pour survivre dans le grand jeu des relations internationale : la Turquie se retrouve en effet bien seule actuellement face aux puissances régionales que sont l'Iran, la Syrie, la Russie, le Liban sur le dossier syrien. Ankara a aujourd'hui des prétentions territoriales expansionnistes divergents des intérêts de Damas. En voulant prendre la place des américains, la Turquie manque de soutien, les pays européens ne se préoccupant plus que de seulement financer la retenue des migrants, en oubliant sa morale traditionnelle avec les violations des droits de l'homme qu'elle a toujours prôné.

Officiellement, les turcs sont toujours candidats pour intégrer l'Union Européenne : l'UE a conscience que ce processus d'adhésion constitue un moyen de pression sur la Turquie afin de le garder dans le camp européen. Elle ne pourrait se permettre de couper les liens avec une Turquie de plus en plus indépendante et protectrice des frontières orientales. De plus, une rupture du dialogue soulignerait la défaite de l'Union Européenne dans son processus d'adhésion, fragilisant davantage la construction européenne. Enfin, la Turquie représente de nombreux débouchés pour les entreprises européennes. Pourtant, officiellement rien n'a été abandonné, ce qui laisse penser qu'une Turquie européenne est envisageable, mais certainement pas dans un futur proche, ce qui est bien dommage au regard de la synergie que pourrait apporter un dialogue réfléchi entre les deux parties.

Jonathan BLANCHET