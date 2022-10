UE : l’arbuste du chargeur unique ne cache pas la Manche dévastée

Préparons-nous à en entendre parler pendant au moins dix ans : le chargeur unique imposé par l’UE va être présenté comme un actif fondamental de la construction européenne… Et pendant ce temps, l’UE continue à autoriser les techniques de pêche les plus destructrices, avec le soutien de la France, comme le rapporte l’association Bloom. Un choix aux conséquences bien plus lourdes.

L’UE, gardienne des horreurs qui détruisent l’environnement

Le débat est un peu technique, mais il est fondamental, tant d’un point de vue écologique que d’un point de vue économique. Il faut remercier Bloom et Claire Nouvian pour être montés au créneau et expliquer en quoi cette technique est une monstruosité. La senne démersale est la nouvelle technique de pêche industrielle venue des Pays-Bas, qui consiste à encercler par un filet et des câbles une zone de 3 km2, en piégeant les poissons. Cette technique permet des captures massives, mais elle est très peu sélective et finit par épuiser les réserves de poissons et appauvrir les écosystèmes marins. Mais outre l’environnement, cette technique pose un problème économique et social car elle fait une concurrence déloyale aux pêcheurs traditionnels, qui voient leur zone de pêche littérallement vidée par le passage des bâteaux industriels qui la pratiquent. En clair, les pêcheurs Français sont aussi des victimes de ces pratiques.

Le 12 juillet, le parlement européen avait voté pour l’interdiction de cette pratique. Mais dans l’UE, les intérêts des plus gros, et d’une oligarchie irresponsable économiquement et environnementalement, peuvent toujours passer par-dessus l’intérêt général. Les votes des peuples ou des parlementaires n’ayant que valeur consultative, l’interdiction a donc été contournée par la procédure du trilogue, réunissant commission, conseil et parlement, qui a fini par autoriser la pratique, avec le soutien de la France de Macron ! Pourtant, comme le pointe Bloom, il y avait un large consensus, allant de gauche à droite, en passant par les pêcheurs pour interdire cette pratique destructrice à tous les titres. Pire, l’autorisation joue clairement contre la France dont les ressources vont être pillées, au détriment de nos pêcheurs.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que l’UE permet de telles pratiques monstrueuses. En 2013, je pointais la pratique du chalutage profond, qui racle les fonds marins et emporte tout sur leur passage, y compris espèces protégées ou jeunes poissons. En 2017, je rapportais les débats sur le recours à la pêche électrique, autorisée en 2007 dans la mer du Nord à titre expérimentale, puis plus largement 2013, notamment par la flotte néerlandaise, ce que Bloom dénonçait déjà alors. Bien sûr, en 2019, l’UE a fini par interdire cette pratique devant son bilan désastreux pour l’environnement, provoquant un recours des Pays-Bas, que la Cour de Justice a fini par refusé en 2021. Mais il est frappant que l’UE choisisse à nouveau d’autoriser une pratique nocive en 2022, relativisant grandement l’interdiction de 2019…

Ce qui est également extraordinaire dans cet épisode, c’est le rôle de la France de Macron. Encore une fois, derrière les beaux discours, l’exécutif accepte des décisions environnementalement déplorables, sans même se soucier des intérêts de la France, et ici de nos pêcheurs. La macronie ne sert que les intérêts des puissants, bref de l’oligarchie, qu’elle soit française ou étrangère ! Et autant dire que le chargeur unique, un petit plus bien limité, ne pèse pas bien lourd par rapport à tout ce que cette UE permet de faire, des pratiques de pêche les plus destructrices, à l’importation de produits ne respectant pas nos propres normes, au nom de la libre-circulation des biens. On rappelera ici les bananes prétenduement bio de zone dollar qui peuvent utiliser 14 pesticides interdits pour les bananes standard des Antilles…

Un grand merci à Bloom et Claire Nouvian de nous alerter sur ce nouvel abus de l’UE, qui ne sert que les interêts d’une oligarchie internationale sans jamais se soucier des désastres sociaux et écologiques qu’ils peuvent produire. Merci également de révéler le double discours d’un exécutif français encore une fois toxique pour les Français et notre planète. Vivement le vrai changement !