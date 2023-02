Ukraine, un an après : « Chaque jour de guerre est le choix de Poutine »

Bonsoir @Lynwec

"Certains ont fini par comprendre qu’il ne faut pas faire confiance indéfiniment, les peuples natifs d’Amérique du Nord l’ont compris trop tard...«

Hé oui ! Si même les traités signés ensuite en bonne et due forme par l’Oncle Sam avec les peuples natifs n’ont pas été mieux respectés que les premiers engagements verbaux pris envers eux par le »visage pâle à la langue fourchue« , leur comparaison avec les engagements de l’OTAN de ne pas s’élargir à l’Est est d’autant plus pertinente qu’ils ont eux aussi été verbaux !

A noter que si la rupture d’un contrat écrit relève du droit et n’engage jamais qu’à d’éventuelles compensations, la dénonciation de la parole donnée est en fait infiniment plus grave, qui relève de la pure trahison et engage dans son intégralité la confiance mutuelle et réciproque.

Ceci dit au regard des antécédents de l’Oncle Sam, entendre un Sleepy Joe — dont certains doutent même des capacités à encore contrôler ses propres sphincters — assurer à Varsovie »... Mais il ne devrait y avoir aucun doute. Notre soutien à l’Ukraine ne faiblira pas, l’OTAN ne sera pas divisée, et nous ne nous fatiguerons pas. » ne devrait hors propagande guère plus inciter les Ukrainiens que — même vertueusement privés suite à un sabotage d’origine toujours « inconnue » (tant l’OTAN que l’Union €uropéenne et nos médias se perdent toujours en conjecture quant aux auteurs !) des tuyaux de gaz de la Baltique — les autres €uropéens et membres reconnaissants de l’OTAN à ajouter un crédit trop aveugle à ces promesses, qui n’engagent essentiellement que ceux et celles qui sont désormais par trop soumis à l’Oncle Sam pour ne pas faire au moins semblant d’y ajouter foi !

Par ces bien sombres temps et tandis même que l’orchestre s’accorde sur le pont à la partition du « Plus près de toi Mon Dieu ! » final, je ne peux comme vous que me réjouir d’avoir l’honneur et l’immense avantage de figurer au rang des passagers « triés sur le volet » pour cette bien belle croisière €uropéenne à bord du Titanic Atlantico-Occidental !

PS : Sinon et d’après la radio ce matin, « Tout va très bien Madame la Marquise ! » J’ai néanmoins dû me résoudre à couper au bout de deux heures, tant la « commémoration » de cette date anniversaire leur offrait prétexte à nous gaver des larmoyants délires de la plus débile des propagandes !

Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !