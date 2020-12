Un accord post-Brexit avec les États-Unis pourrait être le dernier clou au cercueil de l’économie britannique

Alors que Joe Biden s'apprête à reprendre sérieusement la Maison Blanche, il semble que l'espoir d'un accord commercial avec les États-Unis s'échappe de Boris Johnson.

Aujourd'hui, la perspective d'un Brexit « dur » est plus probable que jamais. Johnson a exhorté ses concitoyens à se préparer à un tel scénario, et cela représente de grandes pertes pour la Grande-Bretagne. Les restrictions pourrait complètement balayer l'économie du royaume.

« Cela nuira à nos exportations. Plus de 50% de nos importations en provenance de l'UE seront interrompues ou deviendront plus chères, qu'il s'agisse de produits alimentaires, de médicaments, de produits chimiques ou de composants industriels. Les droits de douane sur les produits alimentaires de base seront de 20% ou plus, et ce à une époque de pauvreté alimentaire croissante » , déclare Jonathan Freedland, chroniqueur pour The Guardian.

Plus récemment, Johnson a tenté de limiter ces sombres perspectives avec un accord avec les États-Unis. Donald Trump, fervent partisan du Brexit, a promis au Royaume-Uni un accord commercial majeur. Mais aucun des politiciens n'est entré dans les détails, ce qui est devenu un point de discorde au Royaume-Uni.

La question principale des accords potentiels était de savoir qui en aurait réellement l'avantage. Les économies de la Grande-Bretagne et des États-Unis peuvent désormais rivaliser dans leur déclin. Même avant la pandémie, les agriculteurs américains avaient du mal à vendre leurs produits. C'est pourquoi ils pourraient remercier Trump et ses guerres commerciales. Dans une tentative d'apaiser les agriculteurs, les autorités ont commencé à les payer plus chère, et en 2020, ce soutien de l'État atteint un record de 37,2 milliards de dollars, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis. La Grande-Bretagne est apparue comme la solution parfaite au problème.

« Les États-Unis adoptent une approche agressive des négociations commerciales : ils adoptent une position ferme et mettent leurs propres intérêts au premier plan. Ils profiteront certainement du fait que la Grande-Bretagne aura besoin d'un accord commercial après le Brexit » , a déclaré Charles Grant, directeur du Center for European Reform.

En faisant pression sur les entreprises américaines, Trump entendait leur ouvrir le marché britannique. Johnson semblait également faire du lobbying pour les entreprises étrangères. Il a même commencé à travailler sur la révision des normes alimentaires, qui étaient plus élevées dans le pays qu'aux États-Unis. De cette façon, les fermes britanniques seraient privées non seulement de l'Europe, mais aussi d'un marché intérieur inondé de produits américains de mauvaise qualité.

Compte tenu de ce qui précède, les sujets britanniques peuvent pousser un soupir de soulagement lorsque Biden menace de se retirer de l'accord. Mais comment les démocrates arrivés au pouvoir aux États-Unis changeront-ils les perspectives de l'accord ?

D'une part, une Grande-Bretagne indépendante perd sa valeur politique pour les États-Unis. Il avait auparavant une voix au sein de l'UE, mais ses prouesses politiques ont maintenant faibli, d'autant plus que l'administration Biden parie sur un redémarrage des relations avec l'Union européenne.

Biden pourrait donc bien conclure un accord avec Londres, mais à ses propres conditions. Le gouvernement britannique dans cette situation devra créer l'illusion de la victoire ou rejeter complètement un accord non rentable. Cependant, la deuxième option est peu probable.