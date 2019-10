"la violence réapparaît dans les rues. Les oppositions sont de plus en plus vives, elles se traduisent notamment par des assassinats des partisans des deux camps. Entre les élections et le mois de juin 1936 on dénombre ainsi plus de 260 tués, plus de 1200 blessés, des centaines de bâtiments détruits ou endommagés et plus de 140 attentats à la bombe.«

Ces chiffres paraissent »faibles" .

Les prêtres et les religieuses sont en effet parmi les premières victimes des massacres ayant eu lieu, au début de la guerre civile, dans les zones loyalistes et notamment en Catalogne, lors de la Terreur rouge1.

Selon l’historien Benoît Pellistrandi, « l’essentiel des assassinats de prêtres et religieux a eu lieu en août, septembre, octobre 1936, à un moment où l’appareil d’État s’effondrait et faisait place à des règlements de comptes de villages et de quartiers, où on tuait autant d’instituteurs républicains, humanistes et laïcs, que de curés. »2

D’après Antonio Montero3, 13 évêques, 4 184 prêtres, 2 365 moines et 283 religieuses ont été assassinés pendant cette période4. Selon l’historien Guy Hermet5, les victimes qui ne portent pas l’habit religieux sont plus nombreuses encore et « le simple fait d’être repéré comme catholique notoire constitue une preuve de culpabilité ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrs_de_la_guerre_d%27Espagne

Des actes d’une grande violence frapperont notamment les religieuses ou les jeunes filles des organisations catholiques tombées entre les mains des républicains[réf. nécessaire]. La conséquence immédiate sera le ralliement de nombreux centristes catholiques aux militaires insurgés10.

Qui pourrait s’en étonner ?