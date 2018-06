Une collusion tacite des secours humanitaires avec les passeurs criminels ?

Sur le fond de l’article comment ne pas être d’accord : on ne regarde pas quelqu’un en train de se noyer sans réagir et en se grattant la tête pour savoir pourquoi il est dans l’eau et si on a raison ou pas de l’en sortir. On le sauve parce que c’est comme ça.

En revanche il me semble que les règles du droit maritime imposent à tout navire de se dérouter pour porter secours à des personnes en détresse, mais sont taiseuses sur ce qu’il convient de faire des personnes que l’on vient de sauver. C’est au commandant du navire qui a procédé au sauvetage de décider ce qu’il fait des personnes secourues. Il peut continuer sa route et les débarquer au port qui était sa destination ou se dérouter pour les débarquer au plus tôt.

Tous ces principes sont pris en défaut lorsque la « fortune de mer » à l’origine de la détresse des naufragés est quasiment organisée puisqu’on les embarque sur des navires inaptes à accomplir le voyage qu’ils envisagent et lorsque le navire qui prête assistance n’est pas fortuitement à proximité des naufragés mais a été affrété tout exprès en prévision du naufrage.

Dans ce cas là nous sommes devant un « naufrage organisé » en dehors de toutes les règles habituelles du droit maritime, sauf bien sûr l’obligation de porter secours à une personne qui risque de se noyer. Si les navires des ONG n’avaient que ce seul but, et vu la zone sur laquelle ils interviennent, il semblerait logique qu’ils ramènent les naufragés à leur port d’embarquement qui est en outre le plus proche du lieu du naufrage, mais elles ne le font pas !

En bref le problème est énorme, hors toutes règles écrites, et son traitement plein d’hypocrisie.

Les navires des ONG ne se contentent pas de secourir des naufragés en mer pour les sauver de la noyade, ils contribuent volontairement à l’immigration en Europe de personnes qui partent de Lybie en sachant très bien que les embarcations sur lesquelles elles ont pris place sont incapables de les transporter à destination et qui savent aussi qu’elles ne sont pas en situation d’être bien accueillies en Europe puisque sans demande officielle, sans visa, etc etc etc ...

Ces ONG sont « de fait » complices des organisations malfaisantes qui profitent de la détresse des hommes et femmes espérant trouver une solution à leurs malheurs en tentant une immigration illégale en Europe.