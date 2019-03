Une nouvelle étude sur les méfaits de l’euro pour la France

Décidément, l’union monétaire européenne est fâchée avec les économistes, dont presque toutes les études sérieuses concluent à des vices profonds de forme, aux conséquences calamiteuses. Nouvel exemple avec celle du Centre pour l’Intégration Européenne, peu suspect d’euroscepticisme, qui vient de confirmer que si l’euro avait profité à l’Allemagne, il a coûté cher à la France, entre autres.

Une construction profondément déraisonnable

En clair, notre PIB aurait été 16% plus haut sans l’euro, quand celui de l’Allemagne aurait été plus bas de 8,5%. En pleine crise des Gilets Jaunes, il n’est pas inutile de rappeler que le PIB par habitant de la France aurait été 5 570 euros plus élevé sans l’euro . De manière très intéressante, on retrouve sans cette étude le même écart qu’il y a dans la valorisation du FMI de l’euro par rapport à nos deux pays. En effet, l’institut de Washington soutient que l’euro est sous-évalué de 18% pour l’Allemagne quand il est surévalué de 6,8% pour la France . D’ailleurs, le CEP pointe l’impossibilité de dévaluer comme la raison du décrochage de la France et de l’Italie, privées de cette soupape monétaire.