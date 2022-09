Union européenne, vers un totalitarisme immatériel

L’Union européenne sous la férule de la Hyène, et orientée par Klaus Schwab, est en train de générer une transformation fondamentale de l’ensemble des pays européens.

Il s’agit de désindustrialiser fondamentalement l’Europe, et de ruiner sa population, tout en exerçant un contrôle drastique sur elle.

Un « grand remplacement » est en cours. Les partisans de Zémour et de Renaud Camus crieront qu’ils nous l’avaient dit, que c’est en cours et prévu, sauf que ne n’est pas la bonne vision.

Il ne s’agit pas de remplacer des êtres humains par d’autres, des autochtones par des étrangers, mais de remplacer le capitalisme matériel par le capitalisme immatériel (dans la vague que je nomme turbo-capitalisme).

Les profits générés par les Gafas, liés aux entreprises pharmaceutiques, qui vendent non pas des produits, mais des droits aux brevets, des logiciels, ou des places de publicité, à coûts de fabrication dérisoires, sont considérables par rapport à ceux générés par la production réelle d’objet réels, comme les automobiles.

Il faut donc que ce capitalisme disparaisse, car il y a une péréquation entre les différents profits et les plus bas diminuent l’efficacité capitalistique globale (comme dans les entreprises qui ferment des parties certes rentables, mais moins que la moyenne). D’abord en Allemagne, où les puissantes industries chimiques et métallurgiques continuent de fonctionner. Et qu’un capitalisme immatériel, numérique, digital, le remplace. C’est une lutte interne au système capitaliste dont nous sommes les victimes, comme nous l’avons vu au temps du covid où le confinement a favorisé les entreprises pharmaceutiques au détriment, par exemple, de l’automobile (il a fallu cette période de confinement, rendue possible par l’absence de masques, pour imposer les vaccins).

Effondrement de l’industrie

L’effondrement de l’industrie est basée sur l’augmentation des coûts de production, grâce à celle des prix de l’énergie et des matières premières. L’isolation de la Russie via la guerre en Ukraine est une des clefs du plan. La critique, via les écologistes (qui n’en sont pas vraiment), des énergies fossiles, du gaz et du nucléaire vont dans ce sens. Bien avent la guerre, le refus par les Eurocrates des conditions avantageuses (contrat à long terme) par une approche dogmatique et libérale, puis le refus de Nord Stream II allait également dans ce sens. Favoriser les USA, détruire l’industrie européenne, désindustrialiser, appauvrir la population tels sont les credo cachés de ces politiques.

Avènement du numérique

De nombreuses directives et règlements sont en cours afin d’imposer un tournant numérique à l’Europe. D’une part via le développement de la 5G, voire 6G, qui permettront de convertir les objets achetés en objets loués à vie, avec des logiciels renouvelables par abonnement. C’est de la plus-value immatérielle : un prix pour quelque chose qui n’est pas fabriqué (le logiciel téléchargé). Les universités, les citoyens sont conviés à participer à ce champ de transformation, ce qui veut dire que des capitalistes numériques vont utiliser les connaissances globales à leur profit, et intégreront ces connaissances dans les produits et services que les mêmes citoyens seront obligés de payer. Le capitalisme exploitait les salariés, le turbo-capitalisme spolie les individus et la société tout entière en privatisant ses connaissances.

D’autre part, le numérique permet de contrôler les utilisateurs : automobiles télésurveillées, frigo connectés qui vérifient la consommation quotidienne, voir la présence d’alcool, bracelet électronique sui surveillent le nombre de pas, enceintes qui enregistrent les conversations privées et d’éventuels écarts de langage, etc. L’UE prévoit également la collecte des données de santé pour chaque citoyen. Les banques risquent d’être intéressées pour vos prochains prêts.

Élimination des citoyens

Grâce à la crise de covid et à la guerre en Ukraine, l’EU a expérimenté le contrôle total de la population. Pour l’épidémie la présence du pass vaccinal autorisant les déplacements est une mesure autoritaire digne des dictatures les plus dures, et qui aurait fait bondir les eurocrates si elle avait été prise dans d’autres états considérés comme non démocratiques. Mais puisque nous sommes en démocratie, les mesures totalitaires sont permises…

Grâce à la guerre, provoquée depuis des années par le bloc UE USA appuyant la guerre civile contre les russophones en Ukraine, des restrictions supplémentaires sont envisagées. Limitation des températures des appartements, éliminant les plus fragiles en hiver, diminution drastique de la production animalière, comme ce qui a été fait aux pays bas, probablement rationnement de la nourriture, à venir ; iront-ils jusqu’à interdire la consommation de la viande au nom de la défense des animaux ? Le discours vert est à ce propos des plus adéquats, car justement il vise à éliminer tout ce qui est matériel, et s’attaque systématiquement au patrimoine populaire (comme les pavillons de banlieue avec leurs petits jardins où prospère la faune et la flore remplacés par des cubes à entasser les gens, labellisés écoquartier, où rien ne pousse).

Les écologistes sont à la fois ultralibéraux, anti-industrie, et vont bien dans le sens du grand remplacement, du matériel par l’immatériel, de l’homme par la machine (la dernière diatribe sur le travail dit bien ce qui sous-tend leur projet).

Après avoir éliminé les prolétaires et les paysans, ils s’en prennent désormais à la classe moyenne devenue inutile. Pendant le capitalisme classique, elle servait de garde-chiourme pour surveiller les classes dangereuses, qui étaient nécessaires à la production de biens. Celles-ci disparaissant, elle ne sert plus à rien. Privée de droit, privée d’énergie, privée de ses propriétés, elle va s’effondrer cet hiver. Mais comme pour le naufrage du Titanic, ce ne sont ni les premières classes, qui se réservent les moyens de secours, ni les classes inférieures, qui se démerdent et n’ont pas confiance dans le système, mais les classes intermédiaires, qui sont dépendantes du système et gardent confiance en lui quelles que soient ses exigences, qui vont le plus souffrir.

Le changement de paradigme de capitalisme devenu turbo-capitalisme est désormais entré dans sa phase active, la plus dangereuse. Car ce qui est en jeu, c’est l’économie, l’accumulation sans fin des biens des super-riches, qui trouvent ainsi le moyen de continuer de créer des super-profits à tout prix tout en se débarrassant d’une partie de la population, en termes économiques, voire physique.

Une partie du monde est en train de se dégager de ce turbo-capitalisme, ce que celui-ci ne supporte pas. La guerre a donc deux objectifs. Ruiner les classes moyennes par les conséquences dramatiques des flux de sanctions en en profitant pour transformer l’économie matérielle en immatérielle et essayer de détruire les pays qui n’entrent pas dans ce schéma diabolique.

L’inconnue reste la réaction des peuples occidentaux lorsqu’ils seront occis, mais la propagande de haute intensité veille au contrôle et la phase covid a montré combien ils étaient manipulables.