Volodymyr Zelensky : les valeurs valent mieux que les bénéfices !

« Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine ; vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable (…). Je m’adresse à vous, gens honnêtes, rationnels et audacieux, pour vous poser une question : comment arrêter cette guerre ? La plupart des réponses sont dans vos mains, dans nos mains. » (Volodymyr Zelensky, le 23 mars 2022 à l’Assemblée Nationale et au Sénat).