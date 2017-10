Willy Brandt, la paix entre morale et politique

bonjour, étonnant que les agents d’AGO, forts protégés au demeurant car juste une option bloquer l’auteur est insuffisante, oui étonnant qu’ils ne viennent pas se défouler par ici étant donné que mr rokao est un clône du wikipédia





visiblement agora aime avoir des gens qui rendent votre page quasi impossible à charger à cause d’une pluie de commentaires proprement inutiles dès que vous remettez en cause le discours officiel par contre ce genre d’articles, non ça passe crème alors que l’apport c’est zéro.









sinon toujours la même hagiographie ridicule de l’histoire, Allemagne gentil, Hitler méchant, faites moi rire, c’est d’un niveau bien bas... c’est nullissime même





USA gentil

URSS vilain







pas fini de rigoler avec vos histoires...





JAPON gentil on garde hirohito

mais HITLER pas gentil on en veut pas pour la suite...





SADDAM HUSSEIN gentil garçon jusqu’en 2003 après on en veut plus





allez bonne journée













FD