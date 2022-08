21ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, près de la Pagode de Vincennes, se déroule la 21ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Il débute le vendredi 2 septembre 2022 par un concert. Les samedi 3 et dimanche 4 septembre seront placés sous le thème « L’Eau du toit du monde : Ces fleuves qui nous réunissent ». Souhaitons que ce festival aide à la résolution pacifique de la question tibétaine et à promouvoir la non-violence et la paix dont le monde à un besoin crucial.

Du 2 au 4 septembre 2022, à Paris, se tient la 21ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde.

Le vendredi 2 septembre à partir de 19h30, Hilight tribe side projects donnera un concert, avec l'intervention de plusieurs groupes et musiciens.

Le samedi 3 septembre, le festival débute à 11h. Ce sera l’occasion de rencontrer l'après-midi des auteurs dont Nicolas Silhé du CNRS, pour « La figure du tantriste tibétain », Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, des éditions indigène (« Tibet : une autre modernité »), Françoise Robin, de l’INALCO (traduction du roman tibétain primé, « En attendant la neige » de Lhasham Gyal), Véronique Gossot, de l’INALCO (« 108 devinettes du Tibet ») et Elodie Bernard (« Le vol du paon mène à Lhassa »).

Rigzin Genkhang, représentante du Dalaï-lama exposera la situation au Tibet actuelle.

Enfin, Pierre-Antoine Donnet, auteur et journaliste, présentera « Le dossier chinois : un pays au bord de l’abîme » (10 octobre 2022 au Cherche midi) et Johannes C. Mohandas (Jean-Claude Mouanda), « Le Saint de la montagne » abordant le thème « de l’Afrique à l’Himalaya : Sa Sainteté le Dalaï Lama et l’archevêque Desmond Tutu ».

Le dimanche 4 septembre, le festival débute aussi à 11h. L'après-midi sera consacré au thème « Tibet-Himalaya : l’eau douce, les enjeux environnementaux d’un écosystème menacé ». Il sera l'objet d’une table ronde avec la participation de Karl Matthias Wantzen, Professeur, chaire UNESCO Fleuves et Patrimoine, Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement, co-fondatrice et présidente du programme Wild Legal, Jean-Luc Touly, président de l’Association pour le contrat mondial de l’eau-France et Alain Wang, journaliste, auteur, et spécialiste de la Chine de de l’Asie. Elle sera animée par la journaliste Catherine Barry et la spécialiste de géopolitique sud-asiatique Tenzin Sangpo.

Des artistes du Tibet se produiront dont les musiciens Danses Yak & Singue, Thubten Tsering d’Arunachal Pradesh, Phula de Suisse, Namgyal Lhamo du Tibetan Institute of Performing Arts, Lobsang Delek, Michael et d’autres artistes ! Dj Kunga se produira à 23h00

Des conférences notamment sur le yoga tibétain seront également présentés et comme chaque année, le festival sera l'occasion de découvrir la culture des Tibétains et des peuples de l'Himalaya de multiples façons.

Pour plus d'information : https://maisondutibet.com/