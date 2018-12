Le 2 décembre 2018, a eu lieu au Centre de Culture Slave de Donetsk, la finale du concours « Dame de la RPD 2018 ». Dix femmes avaient été sélectionnées pour participer à la finale de ce concours qui n’est pas, et de loin, qu’un concours de beauté.

Première différence avec les concours de beauté habituels : beaucoup de ces femmes sont mariées et ont des enfants. Un point qui fera d’ailleurs l’objet de prix spéciaux à la fin de la finale.

L’autre point de différence majeur, c’est la guerre et le patriotisme, présents de manière continue tout au long des plus de 2 h 30 que durera la finale.

Que ce soit à travers les textes que chacune des candidates devra prononcer sur la façon dont elles voient la République Populaire de Donetsk (RPD), à travers les pièces de théâtre qu’elles joueront, ou les situations loufoques dont elles devront se sortir avec créativité, humour et intelligence, la guerre passée ou présente, le courage et le patriotisme sont en filigrane de toute la finale.

Un point renforcé par la présence au sein du jury chargé de sélectionner la gagnante, du commandant en second de la milice populaire de la RPD, Édouard Bassourine, mais aussi de la gagnante du concours « Dame de la RPD 2017 », qui a servi dans les forces armées de la République.

Avant la finale, les dix finalistes ont été préparées à cette cérémonie, avec des cours de théâtre, de danse, de nombreuses répétitions, mais aussi des épreuves plus insolites, comme sauter du 9e étage d’un immeuble, dormir sous la tente en plein hiver, apprendre comment fonctionne les armes à feu, et comment donner les premiers soins.

Une préparation visant à développer leur courage et leur détermination, des qualités essentielles pour vivre aujourd’hui dans le Donbass en guerre.

Réparties en deux équipes, les finalistes ont joué deux pièces de théâtre pour montrer leurs talents d’actrices, l’une sur la guerre du Donbass actuelle, et l’autre sur la Grande Guerre Patriotique (Seconde Guerre mondiale), durant lesquelles les femmes ont joué un rôle important au sein des forces armées qui défendent la région.

Entre moments de rire (lors de l’épreuve des situations difficiles et souvent loufoques desquelles les candidates devait se sortir) et de profonde tristesse, cette cérémonie fût haute en émotions, et marquée par plusieurs concerts, et une cérémonie à la mémoire des héros de la RPD qui ont donné leur vie pour protéger leur patrie lors de la guerre qui fait encore rage aujourd’hui.

Après distribution de rubans et diplômes, ainsi que de récompenses spéciales pour les candidates jugées comme étant de bonnes mères, celles ayant remporté le plus de sympathie de la part du public, celles ayant le meilleur style, celles ayant fait preuve de solidarité avec les autres candidates, ou celles ayant le plus promu la paix, est venu le moment de décerner le prix de « Dame de la RPD 2018 ».

La gagnante, Natalia Khorko, est une jeune maman, diplômée de l’Université Nationale Technique de Donetsk, qui travaille dans l’administration du Conseil Populaire de la République.

Christelle Néant

