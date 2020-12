Deuxième partie. Note sur l’origine des croyances en relation à la Bête du Gévaudan IX

Une nouvelle Bête en Gévaudan

Introduction

C’est au cours de l’entretien effectué avec Mr Boisserie dont il est fait mention quelques lignes auparavant que j’ai pu mettre à jour quelques détails assez curieux. Pendant la conversation, il est apparu que des personnes ayant eu des responsabilités politiques dans la région croient en l’existence d’une nouvelle bête, un « puma ». Cet animal aurait selon eux élu domicile dans les forêts de la Margeride et des alentours. Quelque peu surpris par cette affirmation, je me suis en premier lieu demandé si cette histoire était motivée par l’intérêt. En effet, les communes de cette région de France étant assez pauvres, la manne touristique provoquée par l’arrivée d’un prédateur exotique aurait pu renflouer des caisses parfois bien basses. Après deux semaines passées en Gévaudan en été 2015, une interview et de nombreuses conversations avec les habitants, mon opinion est que l’apparition de l’histoire du « puma du Gévaudan » n’a rien à voir avec des motivations pécuniaires.

Un puma en Margeride

En premier lieu, on peut noter qu’il est particulièrement troublant de constater que, plus de 200 ans après les faits, une « nouvelle bête » fasse son apparition dans cette région. De plus, des détails étranges sont dévoilés par mon interlocuteur . Celui-ci affirme que des griffures sur les arbres sont retrouvées à un mètre quatre-vingt du sol et que des empreintes exotiques sont observées dans les forêts. Ces dernières n’auraient rien à voir avec celles du chien ou du loup . Pour Mr Boisserie, il n’y a pas d’erreur possible. Un animal inhabituel se trouve bien dans les forêts du Gévaudan. Pour en avoir le cœur net, on a donc procédé à des enregistrements des cris de l’animal. Après comparaison entre les cris du puma guatémaltèque et ceux et de la bête qui hante les forêts de Gévaudan, on en est arrivé à la conclusion suivante : ils sont très ressemblants.

La presse s’intéresse à l’histoire du puma

On imagine bien qu’une pareille nouvelle n’a pas laissé les curieux indifférents. C’est le 17 juillet 2012 que « Paris-Match » s’empare de l’affaire. Dans un article d’une page, l’auteur fait référence à l’attaque d’un animal de grande taille : « Nuage », un cheval, est sauvagement mutilé. Pour Carole Robert, propriétaire de l’animal, il ne fait aucun doute que le loup n’est pas responsable. Citée par « Paris-match », elle s’exprime en ces termes : « Ses blessures les plus importantes se situaient à la tête et à l'encolure. Je suis certaine que Nuage a été attaqué par un fauve » . Elle ajoute : « Il n'avait plus d'oeil, plus d'oreilles… J'ai grandi parmi les chevaux, mais un truc aussi horrible, je n'ai jamais vu » . Madame Robert ne croit pas à la thèse avancée par la gendarmerie locale . « Paris Match » ne sera pas le seul journal à se pencher sur la thèse du puma du Gévaudan, « Le Progrès » lui aussi cherche à en savoir plus. Dans un article daté du 18 septembre 2011, ce quotidien régional focalise son intérêt sur l’incident du lundi 12 septembre 2011. Ce jour-là, Georges Dalle, maire de La Besseyre, voit un animal inconnu traverser la route qui relie la bourgade de « la Besseyre » au village d'« Hontès-Haut ». Mr Dalle est un chasseur, il arpente les forêts de la région depuis des années. Il insiste, à son avis, l’animal rencontré n’est pas commun. Il s’exprime en ces termes : « Je l’ai vu en pleine course. Ce n’est pas un animal tel que l’on peut en voir chez nous et je ne vois pas ce que ça pourrait être d’autre qu’un puma... ».

L’« Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage » s’intéresse aussi à la question. Des experts sont dépêchés sur place pour faire des analyses de poils qui pourraient appartenir au fauteur de troubles. Les chasseurs de la région sont invités à signaler les indices qui pourraient aider à élucider le mystère. On leur demande aussi d’être très attentifs lors des battues. On a bien signalé le passage d’un cirque à Saugues et à Langeac au printemps, mais aucun animal ne s’est échappé. Réel ou imaginaire, l’animal qui rôde dans les forêts du Gévaudan est bien difficile à définir, la version officielle diffère de l’avis des témoins.

Conclusion

Ce chapitre, qui présente des faits réels survenus en Gévaudan au cours des cinq dernières années, met en évidence l’exactitude des théories de Meurger. En effet, des « signes anomaliques » sont présents (griffures sur les arbres, empreintes exotiques, cris ressemblant à ceux du puma, etc… ), la presse peut présenter à ses lecteurs les « caractères d’un événement » qui dans ce cas est pour le moins singulier et le manque de consensus sur l’espèce de l’animal mène à « multiplier les identités possibles » de l’intrus. Comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent, la perception populaire va, comme à l’époque de la Bête du Gévaudan, participer à la formation d’un récit. Conformément aux théories avancées par Meurger, une bête non identifiée va être intégrée dans un récit où les croyances et les traditions locales participent à la création d’un nouvel objet

Article Paris match : https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/La-bete-refait-trembler-de-Gevaudan-156558