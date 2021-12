Le charbon a toujours été considéré comme le principal symbole et trésor du Donbass, mais le processus de son extraction est, pour des raisons évidentes, caché aux yeux du grand public. Les correspondants de l’agence d’information DAN ont visité la mine de Chtcheglovskaya-Gloubokaya et ont appris à quel prix « l’or noir » est livré à la surface.

La mine de charbon commence par la salle de bain

Le théâtre commence par un cintre, la mine commence par la salle de bains et se termine là après le travail. Derrière se trouvent des instructions de sécurité et sur la manière d’utiliser un kit de survie – un dispositif que, comme la célèbre lampe frontale, un mineur a toujours sur lui.

Dans la salle de bain, on nous donne un ensemble de combinaisons : un pantalon, une veste, un gilet chaud en dessous (pour qu’il ne flotte pas dans le vent provenant des ventilateurs), des sous-vêtements, des bottes, un casque… Et des chaussures. C’est comme ça : je n’ai pas eu la chance d’aller à l’armée, mais ici – faites donc !

Ici, à la mine, même les vêtements sont soumis à des exigences particulières. Si vous ne gardez pas votre combinaison propre et en bon état vous pouvez même être condamné à une amende. Les chefs de section adjoints en sont responsables. Du reste, cette attitude n’est pas un comportement arbitraire des superviseurs, c’est une exigence stricte des règles de sécurité. Après tout, des vêtements sales peuvent entraîner des écorchures et des maladies de la peau, et des vêtements déchirés peuvent présenter un danger potentiel de s’accrocher à quelque chose, et par conséquent, avoir une bien triste fin.

Il n’y a donc pas de détail insignifiant dans le travail du mineur, et la douche après le travail est une chose sacrée. Mais nous verrons cela plus tard…

On change de vêtements, et on a l’impression d’être « déjà un mineur », bien que l’on ne se rende compte de la naïveté de cette idée que lorsqu’on revient à la surface… Mais chaque chose en son temps, y compris la réévaluation des valeurs.

Dans la salle des lampes, nous nous procurons des kits de survie et des lampes frontales à piles avec Vitali Sobolev, chef de la mine, et Igor Kolodtchouk, chef de la section minière n° 2. Ce sont eux qui étaient nos guides lors de la descente à une profondeur de plus d’un kilomètre.

Oui, il y aura de la lumière !

Dans une mine, la lumière est aussi importante que l’air. Et la personne lambda a du mal à imaginer l’obscurité totale. En surface, il n’y en a pratiquement pas : la nuit, la lumière vient des étoiles, de la lune, des lampadaires. Oui, vous pouvez vous enfermer dans une pièce sans fenêtre et éteindre les lumières, mais ce sera un espace clos et confiné. Mais qu’en est-il des exploitations minières qui s’étendent sous terre sur des dizaines, voire des centaines, de kilomètres ? Il y a beaucoup d’espace, et il faut s’y retrouver d’un coup d’œil.

En fait, l’histoire des lanternes de mineurs fait l’objet d’une vaste entrée encyclopédique à part entière. Au début, les mineurs utilisaient de simples flacons remplis d’huile, puis des lanternes en paraffine avec une mèche ouverte. Mais plus les mines étaient profondes, plus le risque d’explosion de méthane était élevé. Tout a changé en 1815 lorsque le physicien anglais Humphry Davy a inventé une lampe de mine spéciale avec un fin grillage de cuivre autour de la source de la flamme et un verrou spécial pour empêcher le mineur d’ouvrir la lampe lorsqu’elle s’éteint. Le fin grillage de cuivre empêche la flamme d’atteindre le méthane hors de la lampe. En Russie, la lampe Wolf de fabrication allemande a été utilisée. Ses mineurs l’appelaient « la bienfaitrice », car cette lampe spécialisée a sauvé de nombreuses vies. La lampe pesait un kilogramme, et son prix était de 2,5 roubles en 1914. La « bienfaitrice » consommait 0,17 livre d’essence par poste. Le prix d’un godet d’essence était de 0,6 à 1,8 roubles.

En outre, la lampe Wolf a servi de prototype à la lampe de sécurité à essence des mineurs, qui a été utilisée pour mesurer les concentrations de méthane jusque dans les années 1960. Sa flamme était réduite à une faible intensité, puis placée avec précaution sur le toit de la zone de travail, où le méthane est principalement piégé. S’il était là, une lueur bleutée – un halo – se formait autour de la flamme de la lampe.

La lampe à acétylène a été la percée suivante dans l’apport de lumière, là où il n’y en avait jamais eu auparavant. Elle fonctionnait en libérant le gaz du carbure de calcium lorsque de l’eau était ajoutée. Le réservoir de carbure et la lampe pouvaient être reliés au moyen d’un tuyau flexible et la lampe pourrait alors être fixée directement à un casque de mineur. Il n’était plus nécessaire de déplacer constamment la lampe d’un endroit à l’autre pendant que vous travailliez. Partout où vous vous tourniez, un faisceau de lumière éclairait la zone que vous souhaitez.

À propos, le nom argotique de la lampe frontale du mineur, « course de cheval », vient du fait que les premiers à porter une lampe de mineur à l’extrémité d’une casquette en cuir étaient les conducteurs, les hommes qui accompagnaient les trains de wagons tirés par des chevaux. C’est le conducteur qui est « porté avec une tête cassée » dans la vieille chanson des mineurs.

La lampe de mineur moderne est alimentée par des piles et dispose de deux modes d’éclairage : travail et secours – avec une consommation d’énergie réduite. La batterie, qui est fixée à la ceinture, a une autonomie de 10 heures en mode d’éclairage continu.

Un voyage à travers des centaines de millions d’années…

Nous entrons dans la cage, les portes se ferment derrière nous, la cloche d’avertissement retentit et le voyage vers le bas commence. Devant la cage, des poutres métalliques massives vacillent dans l’obscurité sous le faisceau d’une lampe frontale, et des tuyaux de différents diamètres descendent.

Mais nous ne nous contentons pas de plonger dans un puits de ventilation de mine, nous dévalons des centaines de millions d’années d’évolution. La période géologique du Cénozoïque se situe il y a quelques millions d’années : les mammouths et les tigres à dents de sabre régnaient en maîtres. Le Crétacé de l’ère mésozoïque est la période de la grande extinction des dinosaures, des reptiles géants qui ont régné sur la terre pendant environ 120 millions d’années. Mais nous allons encore plus bas, en feuilletant les pages des grandes annales de la formation de la planète Terre elle-même, à cinq mètres par seconde.

Plus loin encore, à une époque où les premiers vertébrés se dandinaient maladroitement sur la terre et où des méga libellules de plus d’un mètre d’envergure émergeaient des forêts humides de prêles et de fougères… Cette période particulière de l’histoire de la Terre s’appelle le Carbonifère, il y a environ 300 à 350 millions d’années. Il n’est probablement pas nécessaire d’expliquer pourquoi on l’appelle ainsi…

Le début de l’expérience souterraine

À côté de la sortie de la cage, près de la ventilation, il y a un capteur. À tour de rôle, vous vous en approchez et insérez le jeton de la ceinture de l’étui du kit de survie dans la fente. Un signal vert s’allume – comme dans le métro.

« À partir de maintenant, l’expérience souterraine commence. Le dispatcher de la mine sait que nous sommes dans la mine, et le nombre de personnes qui s’y trouvent sera indiqué dans le système électronique jusqu’à ce que nous fassions la même chose en revenant de la mine », explique Vitali Sobolev, directeur de la mine.

Nous sommes maintenant à une profondeur de 915 mètres et c’est un long chemin jusqu’au front de taille. Avec le directeur de la mine et le chef de la section minière, nous marchons le long des galeries de la mine, le faisceau de la torche sur mon casque met en évidence les câbles, les canalisations et les tuyaux de ventilation souples qui courent le long des murs. Sur les rails, les chariots sont immobiles et je remarque l’un d’entre eux – un rouge vif avec une croix blanche. Le directeur de la mine confirme ma supposition :

« Il s’agit d’un chariot spécial pour le transport des victimes d’accidents », explique M. Sobolev.

« Attention à ce qu’il y a sous tes pieds, et prend garde à ta tête ! »

On passe à autre chose. Les galeries sont de plus en plus en pente et il n’est pas très confortable de marcher. De temps en temps, ma tête casquée heurte des canalisations, des câbles ou des poutres placés à faible hauteur.

« Attention à ce qu’il y a sous tes pieds, et prend garde à ta tête ! » – les mineurs expérimentés m’ont prévenu avant d’entrer dans la mine. J’essaie, mais comme je n’ai pas l’habitude, je ne suis pas très doué… Tous mes efforts ne visent qu’à réduire le nombre de fois où je frappe ma tête casquée contre divers bidules métalliques, dont le nom et la fonction sont inconnus du commun des mortels, afin de ne pas tomber dans les descentes et les escaliers abrupts.

Un ventilateur souffle de l’air dans notre dos. Il y a des sas aux interfaces entre les galeries de la mine. Vous devez fermer la porte arrière avant de pouvoir l’ouvrir en surmontant la force du flux d’air.

« La ventilation de notre mine est basée sur le principe de l’aspiration – les ventilateurs créent un vide à l’intérieur des galeries de la mine et fournissent un flux d’air. Et ces sas sont nécessaires pour redistribuer le flux d’air lorsque cela est nécessaire », note M. Sobolev.

Il n’est probablement pas nécessaire de recourir à la comparaison éculée et triviale avec la « ville souterraine ». Il y a autre chose qui m’a frappé dans la mine, mais j’y reviendrai plus tard. Pour une personne qui est passée du bureau climatisé au royaume de l’obscurité et de l’empilement de divers mécanismes, tout est frappant. Imaginez que vous avez été soudainement arraché à votre travail de routine et envoyé dans le cosmos après une préparation minimale. Le sentiment est à peu près le même.

Le directeur de la mine lève la tête pour mieux éclairer la voûte. À de nombreux endroits, les poutres d’acier massives sont tordues ou cassées. De nouvelles ont été installées à leur place. Pour être honnête, c’est un spectacle effrayant. On ne se rend pas immédiatement compte, comme le ferait une personne ordinaire, que l’on est descendu non pas à la cave pour une boîte de cornichons, mais à plus d’un kilomètre de profondeur…

« C’est ce qu’on appelle la pression de la roche ; les forces des strates géologiques sus-jacentes agissent sur le toit », explique le superviseur.

Mais la « touche finale » était ailleurs. Après avoir marché quelques mètres, Vitali Sobolev s’est arrêté et a levé la main, réclamant le silence.

Au début, je pensais que c’était juste une hallucination auditive ! Je me suis demandé si c’était dû à la chute de pression, la profondeur n’était pas petite… Dans la mine, au milieu d’un amoncellement de structures métalliques, de canalisations et de câbles, à côté des chariots, des grillons chantaient dans l’obscurité, dissipée seulement par la lumière de la lampe frontale !

« Ils viennent ici avec la forêt, et voilà, ils chantent », explique le responsable du site, Igor Kolodtchouk.

« Sanatorium Conifères, les épicéas sont verts ! » – Cette pensée me passe par la tête, ainsi que dix ou vingt gros mots. C’est fou ! Après tout, même les sous-marins atomiques, à quelques exceptions près, ne descendent pas à plus d’un kilomètre de profondeur dans l’océan. Et ici – des grillons chantent, des gens travaillent… Tous les jours.

Route de convoyage

Ensuite, nous nous rendons à la rampe, un tapis roulant incliné. Il est conçu pour transporter les roches des horizons inférieurs vers les horizons supérieurs. Il y a des tapis roulants qui nous amèneront directement jusqu’au front de taille.

« Sur le tapis, vous devez vous asseoir à demi couché sur les coudes, ne pas sortir du tapis avant l’arrêt complet du convoyeur et ne pas vous tenir aux bords du tapis », nous indique-t-on.

« Nous roulons comme sur des montagnes russes, sauf qu’en surface, nous payons pour cela, et pour nous, ce tour est totalement gratuit », déclare M. Kolodtchouk avec ironie.

Oui, l’ironie est la seule chose qui a sauvé la journée, je me suis assis sur le tapis roulant, comme demandé et le tapis roulant est descendu doucement vers le bas ! Le trajet ressemble à une chute prolongée, le tapis roulant est assez étroit. En général, le sentiment après une telle méthode de transport « d’êtres humains » est fort… Aux croisements – les endroits où les convoyeurs se rencontrent – nous nous déplaçons vers ceux qui vont de plus en plus bas.

« Nous, comme les nobles, travaillons couchés ! »

Avant de descendre plus bas, directement dans le front de taille où le charbon est extrait, je parle aux mineurs. L’un d’eux est Sergueï Olegovitch Vorona, un mineur de charbon, représentant d’une dynastie minière.

« Mon père, Oleg Pavlovitch, a travaillé à la mine pendant 30 ans en tant que contremaître, et j’ai suivi ses traces », explique le mineur, qui a vingt ans d’expérience sous terre. « Je suis resté ici et je descendais dans la mine en 2017, alors qu’il y avait de lourds bombardements de l’armée ukrainienne. Et maintenant – tout ira bien, je pense. »

Les paroles confiantes d’un mineur expérimenté, prononcées sur le chantier à une profondeur de 1 000 mètres sous terre, valent beaucoup…

Nous descendons plus bas – directement dans le front de taille. Nous plongeons sous les canalisations et nous nous retrouvons dans un espace exigu d’un peu plus d’un demi-mètre de haut. À certains endroits, c’est un peu moins, il n’y a qu’environ 40 centimètres d’espace, pas plus. Et nous rampons à quatre pattes le long de cette paroi, nos dos touchant périodiquement des sections du support du mécanisme. L’espace en largeur – pas plus de 1,5 mètres, il est limité par la paroi de la veine – le filon de charbon lui-même. Et de l’autre côté se trouvent les commandes hydrauliques.

Vous vous souvenez qu’au début du reportage, il était question d’une cage qui descendait à travers des strates géologiques plus anciennes que les dinosaures ? Maintenant, l’homme qui est lui aussi « le roi de la nature », répète en quelque sorte le chemin inverse de l’évolution. Si, le long de la galerie, nous marchions debout, comme il convenait aux descendants des primates, alors dans la veine, nous nous déplaçons à quatre pattes, et dans certains endroits, particulièrement étroits, en rampant. Rappelant comment, il y a plusieurs millions d’années, d’anciens poissons ont fait leur apparition sur la terre ferme…

La sensation est inexprimable ! Le monde s’est réduit à une tache de lumière provenant d’une lampe frontale, qui, bon sang, a aussi tendance à se détacher de son support de casque. Toutes les couleurs, sauf le noir, ont disparu. La seule chose que je vois, à part le corps jaune du kit de survie, est un rappel que quelque part à la surface, il y a aussi d’autres couleurs. J’ai l’impression que toutes ces centaines de mètres de roche, à travers lesquelles sont aménagés les chantiers de la mine, appuient sur mon dos.

Et dans cette position, il faut ramper sur 250 mètres de la veine avec une pente descendante. Le plus incroyable, c’est que dans cet espace exigu, nous avons même réussi à croiser ces mineurs qui rampaient vers nous !

« La galerie est équipée de la machine d’extraction UKD-200, qui se déplace sur un convoyeur à racloirs parallèle à la veine de charbon. Ce faisant, sa partie coupante rotative coupe le filon et le brise, tandis que le charbon lui-même tombe sur le convoyeur et est transporté hors du front de taille », explique Igor Kolodtchouk lors d’un bref arrêt.

Non sans humour, il a ajouté que les électriciens souterrains qui entretiennent la machine dans le front de taille sont appelés « gynécologues » en argot minier, car ils doivent s’introduire dans des endroits très étroits dans le front de taille… des endroits très étroits, de manière générale.

Igor Kokhaniouk, un chef de chantier et mineur avec 35 ans d’expérience minière, dirige la machine d’extraction.

Nous sortons de la galerie et nous nous retrouvons dans la niche inférieure où travaillent les mineurs du front de taille. Comme ils doivent principalement se déplacer à quatre pattes le long de la galerie, les mineurs les ont surnommés avec humour « quadrupèdes » ou « bossus ». Mais cette profession souterraine est l’une des plus honorables parmi les mineurs. Après tout, le mineur de front de taille est le soutien de famille, pourrait-on dire, celui qui extrait directement le charbon.

Une autre caractéristique frappante est que les mineurs, dans des conditions aussi exiguës, travaillent à genoux plutôt qu’assis. « Dans cette position, vous pouvez sauter très rapidement et sortir de la galerie si nécessaire. Assis sur vos fesses, vous ne pouvez pas réagir de cette manière », a commenté l’un des mineurs interrogées.

Les mineurs plaisantent en disant que si un mineur qui a travaillé pendant plusieurs années sur un front de taille de moins d’un mètre de haut doit déplacer un tas de charbon en surface, par exemple, il s’agenouille et travaille avec une pelle dans cette position exacte. Et certains creusent même le jardin à genoux !

Mais la plaisanterie est la plaisanterie, et le travail ici est intense. « Nous sommes en train de percer des trous dans la partie inférieure de la fosse pour que la deuxième équipe puisse effectuer des explosions par percussion avec l’écrasement des roches dans l’espace travaillé », explique Alexandre Atjigaï, mineur de front de taille. Il a 49 ans, dont 30 sous terre.

Remarquant mon apparence plutôt miteuse après le quart de kilomètre de longue marche dans la galerie, il me dit : « Ce n’est rien – c’est difficile de s’y habituer pendant les 10 premières années, après c’est bon ! » – Le nœud de la blague est qu’il s’agit de l’ancienneté souterraine minimale pour la retraite.

Nous utilisons la sortie latérale d’urgence de la galerie, toujours à genoux, pour rejoindre la galerie du fond. Elle est située à une profondeur de 1250 mètres de la surface. C’est le reportage le plus profond de l’agence DAN.

Hourra ! Maintenant, nous pouvons à nouveau nous tenir debout. Mais nos jambes ne peuvent pas tenir pendant les premières minutes. L’organisme se souvient difficilement qu’il est debout après tout… Mais l’évolution du reptile au « roi de la nature » est beaucoup plus rapide.

Cœurs en diamant

C’est ici que se trouve la centrale électrique de la galerie, qui alimente toute la section d’extraction. Il existe à la fois des convertisseurs électriques et des entraînements hydrauliques. Le monteur électricien souterrain Artiom Sevrine être responsable de tout cet équipement sophistiqué.

« L’essentiel de mon travail consiste à assurer l’alimentation ininterrompue du site en électricité et à le faire, bien sûr, sans accident », dit-il.

Il a été mentionné précédemment que la comparaison d’une mine à une « ville souterraine » est plutôt banale. Il est important de souligner une autre chose : le travail dans une mine exige des mineurs non seulement de la force physique, de l’endurance, de l’habileté au travail, mais aussi les connaissances techniques les plus approfondies, une vaste expérience dans le fonctionnement des machines les plus complexes. En fait, sans toutes ces machines électriques, hydrauliques et autres, il n’est pas seulement impossible de travailler – il est tout simplement impossible d’être dans la mine, surtout à cette profondeur.

Ceux qui dépeignent les mineurs comme grossiers ou même limités se trompent. Oui, le travail des mineurs n’est pas du tout « habillé » – il est loin des parquets rutilants et de la sophistication intellectuelle. Mais ici, la vie elle-même vous oblige à apprendre tous les jours. Prendre en compte de nombreux facteurs de géologie, d’aérologie minière, de disciplines d’ingénierie. Ici, l’expérience – dans l’obscurité exiguë et primordiale des chantiers miniers – s’acquiert à la sueur de son front et plus encore… C’est pourquoi les mineurs, comme personne d’autre, connaissent leur valeur.

Nous savons, grâce à la chimie, que le charbon est une forme allotropique lamellaire du carbone, ce qui explique pourquoi il est si mou et s’effrite bien. Mais une pression énorme transforme le carbone en une forme spatiale tridimensionnelle – le diamant. Comme ce qui arrive à notre « or noir », sous terre, dans les mines, l’essence même de l’homme se transforme. Les visages des mineurs peuvent être noirs de poussière de charbon, mais leurs cœurs sont des diamants étincelants de la plus haute qualité !

Source : DAN

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider

PS : Si j’ai décidé de traduire ce texte, c’est parce qu’en 2016 j’ai eu la chance de pouvoir descendre dans la même mine de charbon que mes collègues de l’agence DAN, et j’avais écrit un article (moins détaillé que celui de DAN mais avec une vidéo) sur cette descente dans les profondeurs de la terre. J’ai trouvé l’article très complet et j’ai donc décidé de vous le faire partager.