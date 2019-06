Emotion et satisfaction pour Patrick Herr, fondateur de l’Armada

je n’ai rien contre les photos sentimentales, mais ce que je ne fais pas avec envie, c’est sortir l’album photo de la famille : l’ouvrir c’est déjà être schizo,car franchement le gamin là avec les lunettes de securité sociale où la gamine avec des noeuds dans les couettes, c’est qui ? Et le minot dans la cour d’école, rangé en ordre pour la photo,c’est moi ? Dans un album photo bien malin qui se retrouve, sans le nom et la date apposée,tous les restes d’une jeunesse en photo qui ressemble à quelqu’un d’autre.Allez dans une crèche pour voir,seriez vous capable de crier, geindre, courir comme un poulet sans tête, frapper, chasser haceler,seriez vous confiant avec votre morve au nez ? Bien sûr que non (oui),talent que certains ont perdu quand d’autres en on fait une spécialité

Les enfants ont leurs propres dignité, lois et valeurs. Bien sûr on les aime, les protège, on prétend même les comprendre, comme on comprend un animal domestiqué, de la nourriture et des câlins éventuellement on lui apprend un truc ou deux, et c’est parti mon kiki, et s’ils sont chiants, au panier, a la niche au lit et demain l’école...

Heureusement nous ne sommes pas les seuls a changer, prenez le papillon par exemple

La jeunesse à des talents qui s’estompent, souplesse, jovialité et surtout adaptations, les adultes les repèrent vite, d’où les génies. Même si un chimpanzé l’a dépassé les premières années, le gamin humain, lui, continuera a se développer alors que le chimpanzé sera déjà adulte, le chimpanzé est devenu adulte trop tôt

mais cela est un délire, car l’homme avant d’être, deviendra ado après avoir été le casse-pied, même si cela a plus à voir avec gonfler un ballon qu’autre chôse.

Il deviendra casse-couille

Mais comment faire avec les autres,pas les Français ou Belges non, le prochain sera sur le Mongol