Le 15ème Festival pour la Paix du 25 au 26 juin 2022 à la Grande Pagode de Vincennes

Le Festival pour la Paix est né du projet de construction d’un Temple pour la Paix au centre bouddhiste Vajradhara Ling en Normandie, près de Lisieux. Souhaité et porté par Lama Gyourmé, ce Temple a pour objectif de promouvoir la Paix dans le monde, notamment en transmettant des enseignements permettant à chacun de vivre en harmonie avec lui-même et avec son environnement. L'urgence de développer une culture de Paix est illustrée en creux par les conflits qui jalonnent l'actualité quand ils dégénèrent, allant jusqu'au meurtre ou à la guerre, comme en Ukraine, pour le malheur de toutes les parties concernées.

La 15ème édition du festival pour la Paix se tiendra à la Grande Pagode de Vincennes, à Paris dans le 12ème, près du lac Daumesnil, le samedi 25 juin de 11h à 21h et le dimanche 26 Juin 2022 de 11h à 19h. Le festival se tient, comme les précédents, sous l’égide de Lama Gyourmé, responsable spirituel du Temple tibétain Kagyu Dzong, situé dans l’enceinte de la Pagode de Vincennes. Lama Gyourmé dispense enseignements et méditations depuis plus de 40 ans. Il y accueille les plus grands maîtres du bouddhisme tibétain dont le Dalaï-Lama qui consacra le site de la construction en Normandie en 2013, et le 17ème Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, lors de sa 1ere visite en France en 2016.

Le Festival ouvrira le samedi à 11h avec un rituel du Sang Tcheu : un rituel de purification, d’offrandes et de dissipation des obstacles, invoquant des déités protectrices du bouddhisme et des déités locales.

L’entrée du festival est libre ainsi que la plupart des animations. Deux concerts en soirée sont toutefois payants pour aider à financer l’organisation du festival. Un pass permet de profiter des deux concerts. Les visiteurs trouveront des stands avec des articles de l’Himalaya. Sur le stand dédié au Temple pour la Paix, sera exposé la maquette du projet. Des tee-shirts en coton bio avec une citation du Dalaï-Lama, des sacs y seront vendus, ainsi que le CD de Lama Gyourmé et Jean-Philippe Rykiel « Les Chants pour la Paix » au profit de la construction.

Parmi les attractions, se trouvent les expositions de photos de l’Himalaya d'Olivier Adam, photographe du Dalaï-Lama, et des photos d’aquarelles d’O’Réva. Une projection samedi à 16h en avant-première du film « Ecocide changer ou disparaitre » de Yvan Beck et José Javier Paniagua Garcia pour la Fondation du droit au vivant sera suivi d’un débat avec les réalisateurs, et la participation de Sofia Stril-Rever, biographe du Dalaï-Lama.

Un débat sur l’interdépendance sera animé par Aurélie Godefroy, jouranliste et animatrice de l’émission Sagesses Bouddhistes de France 2.

Point d’orgue du festival, les concerts « Les Chants pour la Paix » de Lama Gyourmé et de Jean-Philippe Rykiel, le samedi à 19h30, et « Résonance » de Jasser Haj Youssef avec Lama Gyourmé en invité d’honneur le dimanche à 18h00.

D'autres concerts ponctueront le weekend, dont Slam Ouizen, avec un slam pour la Paix universelle, samedi à 18h30 ; Gawo Nyima, à la confluence du jazz et des musiques traditionnelles asiatiques, dimanche à 17h ; Kody BabyGhost, dimanche à 13h30 ; Poumi Lescaut et Garuda, pour un voyage poétique de chants sacrés en Orient, dimanche à 15h.

Un diaporama sur « Les Nonnes de l’Himalaya » d'Olivier Adam sera projeté dimanche de 14h à 15h, suivi d'un débat avec le photographe.

Une initiation à la méditation sera proposée par Ani Yeshe, samedi à 16h.

Comme chaque année et avec la participation des représentants des grandes philosophies et traditions spirituelles du monde, le festival organise une grande Méditation inter-religieuse pour la Paix, dimanche à 16h.

Des évènements participatifs seront proposés pour les adultes et les enfants dont l'atelier de danse de l’épée tibétaine de sagesse (Tog Chöd), l'intervention de la Compagnie « La Fleur qui rit », d'Horizon Tao avec Qi Gong, Tai Chi et méditation en mouvement, une initiation au Reiki avec Nathalie Eno, au Yoga pour adultes par Florent Clavel et pour les enfants avec Sylvie Gamo, ou encore au Yoga tibétain thérapeutique (Lu Jong) par Valérie Lobsang-Gattini, samedi à 17h et dimanche à 16h.

Pour plus d’informations, voir le site :

https://www.templepourlapaix.org/agenda-category/festival-pour-la-paix-de-paris/