Le Grand Est à l’origine de l’augmentation des tarifs TER pour les Lorrains

La méga-région Grand Est a dernièrement dévoilé les nouveaux tarifs des Transports Express Régionaux (TER). En raison de l’harmonisation calée sur les standards alsaciens et champenois, le prix des billets explose en Lorraine, où les déplacements ferroviaires étaient largement subventionnés par l’ancienne région.

Les usagers lorrains, qui regrettent déjà le Metrolor enterré par la fusion des régions, sont en colère.

Selon la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT), l’harmonisation des tarifs TER entre les trois anciennes régions a été votée par l’exécutif du Grand Est sans concertation avec les associations d’usagers. L’augmentation se fait particulièrement ressentir sur plusieurs trajets occasionnels et certains abonnements. Le prix du trajet en semaine et sans carte d’abonnement entre Diddenuewen (Thionville) et Remiremont aurait par exemple ainsi connu une hausse de 189 %, passant de 10,50 euros à 30,40 euros depuis le 1er septembre. Avec la nouvelle carte Presto, délivrée moyennant 30 euros, ce trajet revient à 21,30 euros, soit une augmentation de 102 % !

A noter enfin que pour un étudiant ayant un abonnement Primo, le trajet entre Nancy et Metz grimpe de 55 euros à 63 euros par mois et de 61 euros à 74,60 euros entre Nancy et Luxembourg.

Le Grand Est vide le porte-monnaie des Lorrains ! On retrouve quand notre Région Lorraine ?