Mille lectures d’hiver : à la rencontre de la lecture vivante

C’est un évènement unique en France qui a lieu tous les ans de janvier à mars en région Centre-Val de Loire. Les habitants qui le souhaitent peuvent accueillir une lecture dans un cadre convivial pour faire découvrir la littérature d’aujourd’hui à une vingtaine d’invités.

Le principe est simple : une personne, l’ « accueillant » invite proches, voisins, collègues ou amis dans le lieu de son choix à venir écouter la lecture du texte d’un écrivain vivant et édité, français ou étranger. La lecture dure à peu près une heure et se poursuit par un échange avec le lecteur, chacun exprimant son ressenti. La rencontre se termine autour d’une collation à laquelle les invités peuvent contribuer.

Quarante à cinquante lecteurs, comédiens professionnels du spectacle vivant, participent chaque année aux mille lectures d’hiver. Ils choisissent les textes qu’ils liront parmi une liste de romans, de nouvelles, d’essais ou de poèmes, riche cette année de trente neuf écrivains et de dix traducteurs.

La Région Centre-Val de Loire a créé cet évènement en 2005. Elle souhaitait une manifestation itinérante autour de l'écrit, de l'oralité et de l'écriture, se déroulant sur tout le territoire de la région. Mille lectures d'hiver est mis en œuvre par Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique. Elle assure la direction artistique et l'organisation générale de l’évènement, prend en charge la rémunération et le transport des artistes, ainsi que le paiement des droits d'auteurs.

Mille lectures d’hiver représente une offre culturelle de première importance quand les équipements culturels sont rares et remplit pleinement sa mission en matière d’aménagement culturel du territoire. Chaque année ce sont environ 500 accueillants qui reçoivent 9 000 personnes autour de la littérature dans près de 300 communes.

Retrouvez les dates des prochaines lectures, du 16 au 28 février 2018.