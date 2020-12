Note sur l’origine des croyances en relation à la Bête du Gévaudan I

Les articles qui suivront sont en relation avec l'histoire de la Bête du Gévaudan. Cet article est le premier d'une serie.

Dans cette première partie, je tenterai de présenter le territoire du Gévaudan et ses habitants

L’étendue géographique dont il est question ici correspond approximativement aujourd’hui à la Lozère. Connue pour la rudesse de son climat et pour l’attachement de sa population à la foi catholique, la région s’étend sur un territoire de moyenne montagne où les températures peuvent être glaciales. Le Gévaudan est aussi, de par sa configuration, un territoire idéal pour le loup. Ainsi, de 1764 à 1767, une bête d’un nouveau genre, « la Bête du Gévaudan », probablement un loup, des loups ou un hybride, provoque un carnage et tue sans distinction hommes, femmes ou enfants. La Bête, tour à tour qualifiée par les témoins de hyène, d’hybride, de monstre ou de sorcier par les plus superstitieux, va dans une période qui voit l’épanouissement de la philosophie des Lumières, être à l’origine d’un débat d’idées contradictoires.

Territoire sauvage, le Gévaudan a au cours d’une grande partie de son histoire été régi par l’autorité féodale. Fondée sur le lien vassalique, la relation entre les vassaux et les seigneurs y était alors fondée sur un lien de sujétion et de protection. Les fiefs seigneuriaux étaient défendus à l’aide d’un réseau de places fortes qui pouvaient prendre la forme de forteresses ou de châteaux. Régnant sans partage, les puissants voient à partir du début du XIVè siècle l’Eglise s’affirmer comme l’expression d’un contre-pouvoir car cette dernière s’impose progressivement comme une extension de l’autorité du roi. Dans le Gévaudan du XVIIIè siècle, bien que la philosophie des Lumières propose dans les villes un modèle de civilisation en totale opposition avec l’Ancien régime, l’organisation décrite ci-dessus est toujours de mise. Victimes d’une pauvreté endémique, d’un climat rigoureux, et d’une organisation sociale qui les opprime, les habitants de cette région doivent, en plus des attaques de la Bête du Gévaudan, sans cesse chercher de nouveaux moyens d’assurer leur survie.

Des attaques qui se concentrent dans des régions pauvres et montagneuses

A l'époque où se déroulent les faits, le Gévaudan fait partie du diocèse de Mende et est attaché à une région aujourd’hui appelée Auvergne. En 1790, date à laquelle le territoire français est réorganisé le Gévaudan disparaît et fait place à une entité départementale, la Lozère. Le territoire de chasse de la Bête s’étend principalement sur trois régions. La Margeride, le Haut-Rouergue et le Haut-Vivarais. Ces dénominations ont, pour certaines d’entre elles, été remplacées. De nos jours, le “Haut-Vivarais” correspond à la chaîne des monts du Vivarais, le Haut Rouergue à la partie de l’Aubrac qui se trouve à l’Ouest et au Sud de Marvejols. La Margeride est la partie la plus montagneuse de ces trois régions. Elle est à la lisière de trois départements : Le Cantal, la Lozère et la Haute-Loire.

Ces étendues géographiques sont peu peuplées. Des vents violents rendent la vie difficile et les chutes de neige sont abondantes. En été, l’humidité donne naissance à des tourbières. Les lacs et les rivières dégèlent et sont à l’origine d’une irrigation naturelle. Alors, se développe une flore variée faite d’innombrables fleurs, de résineux mais aussi et surtout de landes, de bruyères et de genêts. Situés en altitude (entre 1350 et 1500 mètres environ), ces espaces souffrent de températures hivernales qui peuvent descendre bien en dessous de zéro.

La vie rurale dans une region ingrate et froide