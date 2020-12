Note sur l’origine des croyances en relation à la Bête du Gévaudan II

Marquées par l’orthodoxie, la résistance ou l’hérésie les hautes terres s’illustrent par la fidélité aux valeurs qu’elles se sont choisies. De l’Ariège des Cathares à l’Alpujarras des Maures, du Gévaudan catholique aux Cévennes des huguenots, les montagnes constituent souvent un refuge et un terreau fertile à l’élaboration d’idées contraires à celles de la civilisation des villes et des vallées. En 1702, c’est bien dans les montagnes que la guerre des camisards éclate. La systématisation des persécutions envers les Protestants finit par déclencher des révoltes qui à leur tour conduisent à des affrontements armés. Après deux années d’une guérilla menée dans un relief montagneux, les Protestants cévenols sont battus et doivent abjurer en masse. Ceux qui refusent de se convertir se réunissent de façon clandestine et célèbrent secrètement un culte où des prédicants font office de prêtres. Nicolas Lamoignon de Basville, se charge alors de la traque des résistants. Aux ordres de Louis XIV, cet administrateur zélé exécute, emprisonne ou condamne aux galères ceux qui résistent à la foi officielle. Bien qu’elle soit courte, cette période de l’histoire de France témoigne bien de la capacité des populations montagnardes à « résister à l’épanouissement des civilisations et des religions ». Comme semble l’avancer Patrick Cabanel, il est difficile de changer les us et coutumes de ces régions isolées sans se heurter à une résistance farouche des habitants.

I. Le Gévaudan, une région qui résiste aux idées nouvelles

Le Gévaudan ne fait pas exception à la règle. Isolée, en altitude, la région n’est pas ici protestante mais profondément catholique et l’attachement aux traditions cause des résistances qui ne sont pas circonscrites aux cercles religieux. En 1892, la Lozère résiste à l’arrivée d’enseignants protestants dans les écoles. On est alors ici devant un refus de la « secte » identifiée comme la franc-maçonnerie. Sur ce point, la retranscription d’une conversation relevée par l’abbé Lozerien « Daurelle » nous renseigne. « … Pourquoi ces préférences pour le protestantisme ? Parce qu’il est l’allié naturel de la secte , et lui livre l’homme, en le séparant de Dieu. N’osant installer ses loges dans nos campagnes, elle veut du moins y installer des écoles de Luther qui ne sont, elles aussi, qu’une duperie. ». Réfractaire aux influences extérieures, habitée par des populations rurales très réceptives au discours du clergé, cette étendue géographique ne va rompre avec l’isolement qu’à la fin du XIXè siècle, ceci avec l’arrivée du chemin de fer à Mende. Assez mal vu par l’église, ce nouveau venu va concentrer les critiques. Ainsi, en 1891 un curé s’exprime. Depuis l'arrivée du train, « les gens ont perdu cette force, cette vigueur qui les caractérisait ». L’Eglise, qui sent alors qu’elle risque de devoir concilier avec des influences extérieures intensifie la rhétorique cléricale. L’arrivée d’idées nouvelles provoque alors des résistances. Tiré du mandement de Mgr Foulquier en 1852 l’extrait ci-dessous nous montre l’étendue de l’incompréhension qui règne entre la modernité et la vision des ecclésiastiques régionaux. : « …Du haut des régions isolées qu’ils habitent, ou plutôt des hauteurs de leur foi, comme aussi des hauteurs d’une raison mûrie et formée par cette loi divine, nos diocésains ont entendu comme un écho lointain de ces doctrines impies, immondes et sanguinaires, et ils les ont méprisées… » .

II. La Lozère, une région catholique attachée aux sacrements

Souvent appelée « terre des prêtres » ou « terre de misère » la Lozère catholique est encore au début du XXè siècle un territoire où la religion occupe une place prépondérante. Cette constatation est confirmée par la représentation iconographique du territoire et de l’ancienne capitale du Gévaudan. En effet, la grande majorité des cartes postales et des images consacrées à Mende montre sa cathédrale, des pèlerinages ou des édifices religieux. Presque coupées du monde, entre altitude et enclavement, les populations du Gévaudan ont, et ceci pendant des générations, vécu dans une sorte d’autarcie. Le collège communal au XIXè siècle y est encore dirigé par des prêtres et l’évêque interdit l’enseignement des mathématiques et du dessin. L’enfer est promis aux contrevenants. La peur de l’enfer, qui est toujours d’actualité au XIXè siècle, est tout à fait réelle au XVIIIè siècle. Elle est attestée par l’attachement que montrent les habitants aux traditions religieuses et aux sacrements. Le Carême, Noël, la messe du dimanche, le Baptême sont les éléments d’un maillage idéologique qui maintient les fidèles dans la crainte du jugement dernier. Ainsi, en Gévaudan, les Saints sacrements et l’Extrême-onction sont parfois donnés bien avant la mort. Le manquement aux obligations religieuses pourrait, c’est du moins ce que l’on croit en Gévaudan au XVIIIè siècle, avoir des conséquences dans l’autre monde.

Conclusion

Cette hantise des populations gévaudannaises du péché mortel, qui n’est autre que la conséquence d’une rhétorique cléricale intégrée, est le témoin d’un imaginaire. Résultat d’une culture propre à une époque et à une région, cet imaginaire, empreint de mysticisme, est le terreau fertile où peut se développer le récit qui mène à une croyance. Comme nous le verrons dans la suite de cette étude, la succession des incidents liés aux ravages de la Bête du Gévaudan dans une région de ce type ne manquera pas, et cela est valable pour la presse aussi bien que pour les populations locales mais pour des raisons différentes, de contribuer à la mise en place d’une narration particulière.