Note sur l’origine des croyances en relation à la Bête du Gévaudan III

Introduction

Les ravages causés par les loups ont, et cela depuis des siècles, ponctué la vie des habitants de l’Auvergne. Par exemple, les attaques localisées dans le massif du Livradois-Forez ont par deux fois (1715-1718 et 1726-1730) ensanglanté la région. Ainsi, vers 1715, un foyer d’attaques se concentre sur une zone de 200 kilomètres carrés d’une région très boisée où le loup sévit à des altitudes qui oscillent entre 1000 et 1100 mètres. Un jeune homme est alors « inopinément surpris et dévoré » par le loup et le curé de Josas se plaint d’un animal responsable de « tant de désordres ». Les désordres énoncés par l’ecclésiastique sont qualifiés de « continuels » par Jean-Marc Moriceau à partir de 1723, spécialement autour du Puy-en-Velay. Débutant en Dauphiné en 1762, de nouvelles attaques mettent en scène une bête inconnue. L’animal incriminé inquiète du fait de son étrangeté et provoque l’étonnement des témoins. Deux ans plus tard, le Gévaudan est lui le théatre d’un véritable carnage. Au vu de l’inefficacité des mesures et des chasses les habitants et les autorités se perdent en conjectures.

I. Deux années avant le début du carnage, des attaques en Dauphiné

Dès 1762, une région du sud-est de la France semble être le théâtre d’attaques d’animaux d’un genre nouveau. En Dauphiné l’abbé Raphaël, curé de Laval, atteste avoir inhumé deux personnes victimes d’un monstre. L’abbé déclare avoir vu une bête étrange. Datée du 8 septembre 1762, voici la description qu’il en donne : « (...) il est de la taille d’un très gros loup, couleur de café brûlé un peu clair, ayant une barre un peu noire sur le dos, le ventre d’un blanc sale, la tête fort grosse et moufline, une espèce de bourre qui forme une houppe sur la tête et à côté des oreilles, la queue couverte de poil comme celle d’un loup ordinaire mais plus longue et la portant retroussée au bout. »

Une année plus tard, toujours en Dauphiné, on déplore une victime : « Le 25 octobre 1763, Anne Taquet, fille de Jean Brunat, revenait à la paroisse [de Laval] chargée du surplis, de l’étole, du fanal et de la sonnette ; tout quoi avait servi au sieur Raphaël, curé, qui venait d’administrer son mari. [Elle] fut dévorée au soleil couchant par la bête féroce. Cette femme était âgée de 60 ans.(...)Deux jeunes enfants qui se cachèrent dans une grange peu éloignée furent témoins de son malheur. Ils dirent que l’animal avait saisi au col cette misérable femme, qu’il lui mangea d’abord le ventre, ensuite tous les membres, ensuite la tête dont on a trouvé les os quelque temps après dans les bois. »

II. 1764 - 1767, le carnage trois années durant

Entre 1764 et 1767, une bête qui va très vite être connue sous le nom de « la Bête » attaque femmes, hommes et enfants des deux sexes. Bien que les attaques soient le plus souvent localisées autour des bois et des pâturages, l’animal ne recule pas devant les zones habitées. La plus grande partie des attaques n’est pas mortelle (62,8 %) mais les blessures sont graves et les décès relatifs aux suites de celles-ci sont chose commune (37.2 %). Au vu du nombre total des victimes décédées, on peut noter que les enfants sont les plus touchés, ceci dans une proportion de 69,3% . Ensuite viennent les femmes (54,8 %) et les hommes (24.8 %). La Bête attaque les jeunes garçons, les jeunes filles, les femmes adultes et enfin les hommes adultes avec par ordre décroissant respectivement une proportion de 31.4 %, 25.6 %, 22 %, 21.1 %. A l’époque, c’est l’extrême cruauté des attaques qui frappe les esprits.

En effet, on dénombre 21 victimes décapitées et celles dont les parties du corps sont en partie déchiquetées sont nombreuses. De plus, il faut ici tenir compte des dégâts psychologiques causés par les méfaits de la Bête. Bien que ce genre d’information soit difficile à obtenir, on peut tout de même noter qu’un témoignage y fait référence. A la vue de ce qu’il pense être la Bête « Pailleyre dit Bégou de Pontajou » eut tellement peur qu’il ne « qu’il faillit ne pas en revenir ». Quant à l’étendue de la prédation, le croisement des sources nous renseigne. Le tableau ci-dessous fait état de plus de 289 victimes des attaques de l’animal. Ces attaques forment, selon Jean-Marc Moriceau, la seconde vague la plus meurtrière recensée entre 1571 et 1870 la première étant celle qui prit place entre 1688 et 1697 lors de la guerre de la ligue d’Augsbourg .

Victimes des attaques de la Bête du Gévaudan sur trois année s

Attaques Blessures Décès Total Sources officielles 79+ 38 83 200+ Sources non officielles 52+ 10 24 86 Historiens 1 1 1 3 Total 132+ 49+ 108 289+

III. L’échec des chasses et ses conséquences

A l'époque, Etienne Lafont , syndic du Gévaudan, travaille sans relâche à l’éradication de la Bête. Il tente tout d’abord de rassembler les bergers de la région. En effet, ces derniers connaissent le terrain et disposent de chiens. L’idée est ingénieuse mais se révèle être d’une efficacité relative. Alors, il prend la décision d’autoriser le port d’armes pour les résidents du canton de Langogne qui participent aux traques. Le 8 octobre 1764, une grande battue est organisée. La stratégie est simple, il faut « encercler la zone boisée en se postant aux extrémités de l’enceinte de chasse ». On tire alors une bête qui par trois fois se relève . Dans une lettre à l’intendant du Languedoc, Saint-Priest, Laffont émet une hypothèse. Bien plus grande qu’un loup, avec un museau qui ressemble à celui du veau, ladite Bête pourrait être une hyène avec « des soies (poils) si longues » qu’elles feraient « obstacle aux balles ».

Deux semaines plus tard, le vingt-deux octobre 1764, on retrouve les restes de Marguerite Malige, décapitée près du hameau de Grazière Mages. Cette fois-ci, la victime sera enterrée sans sa tête. Les circonstances de la mort de deux victimes (Marie Solinhac et Marguerite Malige) obligent les agents de la baronnie d’Apcher à appliquer la législation en vigueur. En effet, depuis 1736, il faut pouvoir déterminer les causes de la mort et en déduire si elle est d’origine criminelle. Le fait qu’une enquête soit demandée est signifiant. En effet, les victimes sont des femmes et toutes deux sont décapitées. Alors, la Bête pourrait-elle être un homme ? C’est probablement pour infirmer cette éventualité ainsi que pour déterminer un mobile que des enquêteurs sont dépêchés sur les lieux. Après enquête, « toute présomption criminelle est écartée ».

Conclusion

En cette fin de l’année 1764, le doute s’installe. L’écho des échecs des chasses et le caractère très spécial des crimes réaniment les croyances populaires. Des rumeurs circulent et les autorités ne semblent pas avoir le contrôle de la situation. Dès la fin du mois de novembre la presse s’empare de l’affaire et propose une narration alternative en intégrant à son récit des créatures imaginaires.