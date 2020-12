Note sur l’origine des croyances en relation à la Bête du Gévaudan VI

Introduction

Le modèle de l’analyse qui se met en place au cours du XVIIIè siècle entraîne les hommes à questionner les principes et les idéologies. Ainsi, petit à petit, la peur inspirée par les êtres singuliers fait place à la curiosité et au désir de comprendre. Cet engouement qui concerne en premier lieu les habitants des métropoles va s’étendre aux villes de moyenne importance et est attesté par les multiples expositions qui sont organisées à cette époque. Aussi, dans les classes supérieures, la fascination pour les êtres extraordinaires n’est pas circonscrite aux zoologues. En 1764, c’est Saint-Florentin, ministre de Louis XV et auteur de plusieurs lettres en relation avec l’histoire de la Bête, qui doit convoyer en France le squelette « exotique » d’un nain bouffon de cour de l’ex roi Stanislas Leszczynski ( Beau-père de Louis XV).

La mutation du cadre et des normes de l’Ancien régime

L’intérêt porté à ce qui n’est pas intrinsèquement « naturel » semble nous indiquer que nous assistons à cette époque à une mutation profonde du cadre normatif. Aussi, des manifestations d’un caractère particulier voient le jour et la nature de ce qui y est exposé questionne les dogmes religieux, les vérités scientifiques établies ainsi que la morale. Illustrations de la métamorphose progressive de la société de l’Ancien régime ces expositions sont le creuset d’une bataille d’idées qui cristallise la querelle des anciens et des modernes. Dans les lignes qui suivent, nous verrons que ce débat aura des implications importantes, tant au niveau de la hiérarchie des institutions que sur le statut du « monstre » en particulier.

Du monstre mythologique à l’animal de foire

A Paris, où le débat entre les partisans d’une évolution graduelle des espèces contredit l’idée d’une nomenclature calquée sur l’immuabilité de la nature, la population se presse aux portes d’expositions où le tigre côtoie le chamois . Ces foires donnent aussi l’occasion d'approcher des êtres dont l’inquiétante étrangeté excite les foules. L’homme porc-épic, qui fut probablement victime d’une maladie génétique, est à l’époque le sujet d'interrogations profondes. Cet être est-il un représentant d’une nouvelle race d’homme, l’« homo monstruosus » ? Est-il au contraire le résultat d’une dégradation de l’espèce voire d’une hybridation ? Avec l’édition des « singularités de la nature » François-Marie Arouet dit « Voltaire », personnage emblématique du Siècle des Lumières expose même la possibilité de l’existence d’êtres hybrides nés de l’union contre nature de la femme et du singe : « Y a-t-il eu en effet des espèces de satyres, c’est-à-dire, des filles ont elles pu être enceintes de la façon des singes, et enfanter des animaux métis, comme les juments font des mulets et des jumars ? Toute l’antiquité atteste ces faits singuliers (…). Ce n’est pas un article de foi. La chose est très possible, mais elle a dû être rare » .

Conclusion

Qu’elle soit le résultat d’un plan divin ou de variations inhérentes au caractère des espèces, la vision d’une nature aux possibilités de créations infinies est typique du foisonnement d’idées de ce siècle et fut sans doute exacerbée par l’exploration de nouveaux continents. Aussi, l’idée selon laquelle l’hybridation pourrait donner naissance à des êtres improbables atteste du fait que la pensée de l’époque se trouve entre deux mondes : un monde imaginaire parsemé de références à des animaux mythiques et un monde où l’homme tente de confronter un modèle d’analyse rationnel au merveilleux. Cette confrontation, qui n’est pas sans danger, car elle est encline à faire vaciller les dogmes établis, participe à la redéfinition du monstrueux. En effet, si la fascination de l’étrange attire les foules et les élites vers les êtres exceptionnels ou les espèces exotiques, c’est bien que l’attrait de la connaissance et la curiosité se sont substitués à la peur qu’ils inspiraient au Moyen Âge. Petit à petit, le « monstre » devient une curiosité dont on se délecte et le statut mythologique de ce dernier est dégradé au rang de l’article de foire.