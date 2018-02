Remise en question pour Quetteville

Je voudrais adresser les récents évènements concernant le maire de Quetteville. Pour résumer les faits, l'éleveur bovin et maire, Jean Dumont, a négligé ses animaux menant à des cas de malnutrition inquiétants et même à la mort de certaines de ses bêtes. Bien évidemment, suite au partage de ces informations, des organismes comme la SPA, L214 et la DDPP du Calvados ont tout mis en œuvre pour assurer le bon traitement à venir des bêtes restantes toujours en vie. Par contre, un élément reste sans réponse dans l'article publié sur Actu.fr à ce sujet : qu'arrivera-t-il au poste de maire de monsieur Dumont ?

Nous pouvons nous attendre à se qu'il reçoive des sanctions à la hauteur de ses actes, mais après ? Il retournera siéger à la mairie comme si rien ne s'était produit ? Seulement ce n'est pas le cas. Des animaux ont payé pour les actes de monsieur Dumont alors qu'il est supposé représenter une ville et les habitants qui y vivent. Ne devrait-il pas plutôt user de ce poste pour montrer la marche à suivre et être un exemple de bon jugement ? Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs, mais lorsqu'il s'agit de vie ou de mort les faux pas sont plus durs à accepter.

Les remises en questions ne s'arrêtent cependant pas là. J'aimerais savoir comment les Quettevillais(es) ont l'intention de réagir à cette situation. Ils ne sont peut être pas la cause de la maltraitance qu'ont vécue ces bêtes, mais le combat n'est pas terminé. Il s'agit au contraire du moment le plus difficile. Il est temps de décider ce qu'ils veulent représenter et par qui ils veulent l'être. Certains choisiront probablement de s'abstenir, soutenant ainsi être "neutres". Mais la neutralité n'existe pas dans de tels cas, peu importe la position, elle a une signification, alors mieux vaut prendre le temps et se positionner là où nos valeurs sont le mieux respectées. C'est le moment d'une petite réflexion, les habitants de Quetteville ont un choix à faire et un devoir citoyen à accomplir.