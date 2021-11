Sauver notre Église

Sauvons notre église et notre patrimoine. Église Notre-Dame du Sacré-Cœur-Douai-Frais Marais (commune des Hauts de France) Groupe Facebook Sauver le Sacré Coeur Eglise de Frais-Marais La construction de cet édifice remonte à 1870. Une lutte très longue et difficile qui dure depuis 14 ans. Ils veulent à tout prix que leur paroisse soit réhabilitée. C'est notre église, disent-ils.

Elle est aujourd'hui au centre d’un débat houleux et le centre d'une contestation avec les élus de la commune de Douai, notamment avec son Maire Frédéric Chéreau.Fermée depuis 2016, soi-disant, pour des raisons de sécurité, une association de défense pour ce patrimoine a été créée en 2017, selon la mairie de Douai, qui prétend que les fondations de l'édifice religieux bougeraient dangereusement. On pourrait dire que le slogan de l'association est : « Rendez nous notre église ».

Après tout ce que j'ai pu constater, le clocher n'est pas à sa place, il a apparemment été coupé sans grande délicatesse et posé à même le sol, il traîne actuellement à l’extérieur des ateliers municipaux de Dorignies, commune non loin de Frais-Marais. Livré aux intempéries automnales et de l’hiver qui approche à grands pas. Au moins, il aurait pu être couvert faute de place dans les ateliers communaux. Il est déjà dans un piteux état et il est peu probable que son triste sort s'améliore, le Coq de la girouette a également disparu comme par miracle.

Comment ne pas parler de miracle devant un édifice religieux, c’est de l’humour, certes noir car la situation n’est pas prête à se débloquer dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, samedi 23 octobre, j'ai contacté l'association pour en savoir plus sur ce différend entre les bénévoles et la mairie, et j'ai pu en parler brièvement au secrétariat de l'association. J'ai senti que cette personne était très émue et de me remercier de l'intérêt que je portais à leur combat, c’est un peu le pot de fer contre le pot de terre.

Il doit sûrement y avoir une raison pour que ce lieu de culte soit fermé, mais les raisons sont-elles justifiées ? Raison de sécurité ou projet de construction ? Ce qui est sûr, c'est que la situation ne peut qu'empirer depuis 15 ans, est ce que la mairie, attendrait que l'immeuble s'effondre de lui-même. Logiquement, un diagnostic aurait dû être posé et, à mon avis, le rapport d’expertise aurait dû être remis au service de l'urbanisme de la ville de Douai, dont dépend la commune de Frais-Marais. Quel est le nom du cabinet d’experts, en l’état il est difficile de le savoir. Pourquoi la mairie de Douai refuse-t-elle de rendre public les résultats de cette analyse ?

C'est d'autant plus inquiétant que les membres de l'association ont décidé de porter plainte contre la ville et son maire, car ils ne croient pas aux propos de leur élu. Nous sommes au cœur de la séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église, car le bâtiment lui-même appartient à la commune, mais à l'intérieur, les meubles et divers objets de culte, comme le tabernacle, appartient au diocèse. Mais nous sommes au 21ème siècle, la mairie et son maire a des droits mais aussi l’obligation de rendre compte à ses concitoyens. Et dans cette triste histoire, que fait le diocèse pour récupérer son bien et ce lieu de culte auquel les habitants de Frais Marais sont attaché ? Comment se fait-il que les principaux intéressés ne bougent pas le petit doigt pour que les paroissien retrouve leur église ?

Certains y ont été baptisés ou même mariés voire enterrés. Bien sûr il y a d'autres lieux où l'on peut adorer son dieu, mais il faut comprendre ce que ce lieu, l'église du Sacré-Cœur de Frais-Marais, représente pour les citoyennes et citoyens de Frais-Marais, jeunes ou moins jeunes. En réponse à cette plainte, la mairie aurait ouvert les documents de diagnostic pour inspection, mais les bénévoles de l'association prétendent le contraire, ils n'ont aucune raison de mentir, et le diocèse n'aurait eu aucune connaissance des documents. Comment va évoluer cette affaire, nous pourrions dire, sans mauvais jeu de mots, Dieu seul le sait.

Une pétition a été mise en place sur le groupe Facebook de l’association de défense.

