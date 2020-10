10 années d’islamisme en Tunisie portent leurs fruits...

Wahhabisme, Frères musulmans, Ennahdha, Ghannouchi, Terrorisme.

Tout le monde se souvient de ce que disait Abdel Fattah Mourou, membre fondateur du parti Ennahdha, au prédicateur égyptien et Frère musulman Wagdi Ghanim qui recommandait l’excision des petites fillettes tunisiennes : "Rassurez-vous. Ce sont leurs enfants qui nous intéressent (parlant des Tunisiens) car les parents, sont perdus pour nous" !

Or quel âge avait l’abruti qui a assassiné 3 innocents à Nice ? 21 ans !

Autrement dit, en 2011, année de la fumeuse « révolution de la brouette », il n’avait que 10 ans. Il était un gamin qui a fréquenté les écoles coraniques et les mosquées envahies par les nouveaux prédicateurs auto-proclamés imams, nouvellement convertis au wahhabisme et par les prédicateurs que les pétromonarques déversaient sur la Tunisie avec l’aval de Ghannouchi, pour former et formater la jeunesse tunisienne pour en faire des terroristes et de la chair à canon pour son sponsor qatari Al Thani et son ami turc Erdogan !

Cet islamiste a commis un triple sacrilège. Il s'est attaqué à des gens du Livre comme les considère le Coran. Il s'est attaqué à la maison de Dieu, comme le sont tous les lieux de culte pour les 3 religions monothéistes, refuges inviolables pour tous les croyants. Et Il a commis son acte barbare, le jour du mouled, c'est à dire le jour anniversaire de la naissance du messager Mohamed, jour de fête et de paix pour les musulmans !

Cela démontre bien l'inculture et l'ignorance sacrée dans lesquelles sont tombés les enfants tunisiens depuis que l'émir du Qatar avait installé au pouvoir Ghannouchi et ses Frères musulmans d'Ennahdha.

Mission accomplie pour les Frères musulmans, comme le souhaitait Abdel Fatah Mourou ; puisque la Tunisie est désormais premier pays exportateur de terroristes, dépassant le Pakistan et ses talibans.

Tout le monde se rappelle aussi les menaces proférées par Noureddine Bhiri et par Ali Larayedh à chacune des manifestations des tunisiens pour dégager les Frères musulmans, de lâcher des milliers "d’enfants de Ghannouchi" pour les terroriser et les tuer, comme surenchérissait de son côté Sahbi Atig l'intellectuel d'Ennahdha, les menaçant même de faire couler leur sang et de patauger dedans...

Comme tout le monde se rappelle ce que disait Ghannouchi de "ses enfants porteurs de nouvelle culture" ; qui lui rappellent avec émotion son propre terrorisme, quand il avait leur âge, aime-t-il à rappeler !

Ghannouchi doit être fier du résultat comme il doit être fier de son "fils", ce nouveau candidat au martyr de Nice, qu’il a expédié en enfer ; comme tant d’autres ! Faut-il rappeler les deux tunisiens qu’il avait envoyés faire exploser le commandant Massoud en Afghanistan et se faire exploser avec lui.

Il faut savoir aussi que Ghannouchi et ses frères musulmans n’envoient que les enfants des autres au casse-pipe et en enfer ; jamais leurs rejetons, auxquels ils réservent les meilleures écoles et universités privées en Tunisie et dans le monde occidental, pourtant tant décrié et qu’ils méprisent répètent-ils à loisir !

Si le Pakistan et ses talibans sont trop loin de l’Europe et de la France, les enfants de Ghannouchi sont aux portes de ces dernières, à 2h de vol, tout au plus ! D'ailleurs depuis que Ghannouchi détient les règnes du pouvoir en Tunisie, dans la plus part des attentats commis en Europe, se trouvaient "ses enfants" !

La France découvre ce dont sont capables les Frères musulmans "à l’islamisme modéré, compatible avec la démocratie et les libertés", comme ses responsables de droite comme de gauche, les "vendaient" aux tunisiens, persuadés de faire d’une pierre deux coup : Ils soutiennent les Frères musulmans, pensant acheter leur coopération et contrer l’islamisme aux pays dits « arabo-musulmans ». Ils s’assurent un retour sur investissement, d'autant que Ghannouchi adepte du capitalisme sauvage, vendra la Tunisie aux investisseurs français, pensent-ils.

Sauf qu’ils ont omis de prévoir que le wahhabisme circule parfaitement entre les pays du fumeux printemps arabe et l’Europe ; ne serait-ce que par leurs binationaux tunisiens et turcs proches des Frères musulmans ; et par les millions de réfugiés qui fuient chaos et guerre en leurs pays d’origine, le jeune clandestin entré en Italie via Lampedusa pour commettre son crime à Nice, en est l'illustration !

C'est malheureux qu'il faille tant de morts en France pour que ses responsables politiques réalisent qu'ils faisaient fausse route en soutenant les Frères musulmans, jusqu'à dérouler le tapis rouge à Ghannouchi pour le recevoir !

Pourtant les actes barbares des enfants de Ghannouchi sont quasi quotidiens en Tunisie et les assassinats politiques dont était victime Chokri Belaid, les responsables politiques français auraient pu s'en émouvoir et cesser leur soutien à Ghannouchi. Mais voilà, il aura fallu que la France découvre dans sa chair le laxisme, doublé de l'ignorance de ses responsables politiques de droite comme de gauche, qui ont fait le lit de l'islamisme en soutenant les Frères musulmans, pour qu'Emmanuel Macron décide de partir en guerre contre l'islamisme. Combien encore de morts en France, pour que le président Macron admette que c'est le wahhabisme qui le fonde et que ce sont les pétromonarques qui l'exportent dans le monde entier ?

Il est sidérant d'entendre Jean-Yves Le Drian parler encore d'islamisme radical et de compter sur les Ibn Saoud pour aider la France dans sa lutte contre l'islamisme. Demande-t-on au pyromane de jouer au pompier ? Or, tant que Emmanuel Macron n'a pas compris l'origine du mal pour le nommer et qu'il n'a pas admis qui derrière sa diffusion en France, il peut guerroyer tel Don Quichotte contre le vent !

Blog de l'auteur : https://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.com/2020/10/10-annees-dislamisme-en-tunisie-portent.html