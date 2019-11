11-Septembre : Tulsi Gabbard appelle Donald Trump à déclassifier tous les documents sur le rôle de l’Arabie saoudite

Tulsi Gabbard défend la théorie de la dissimulation du rôle de l'Arabie saoudite le 11-Septembre (New York Post, 5 novembre 2019) [traduit en français]

La candidate démocrate à la présidence, Tulsi Gabbard, a avancé mardi l’argument selon lequel le gouvernement américain couvrait activement le rôle de l’Arabie saoudite dans le 11-Septembre.

La membre du Congrès d’Hawaï a envoyé un e-mail de campagne avec l’objet « Nous méritons toutes les informations sur le 11-Septembre », faisant allusion à un complot visant à empêcher le public de connaître pleinement le rôle joué par Riyad dans l’attentat terroriste le plus meurtrier sur le sol américain, selon le Huffington Post.

"Le peuple américain n’a toujours pas accès à la vérité sur l’Arabie saoudite et sur les personnes qui ont aidé Al-Qaïda à mener à bien ces attaques meurtrières", indique le message.

"Il est absolument inacceptable que l'enquête de notre gouvernement sur les liens avec l'Arabie saoudite ait été dissimulée à ces familles du 11-Septembre et au peuple américain."

Un lien vers une pétition demandant au président Trump de déclassifier « toutes les informations relatives au 11-Septembre » était également inclus.

Gabbard n’a pas précisé les informations qu’elle voulait voir rendues publiques. Il n'y a pas d'enquête en cours sur les liens saoudiens avec le 11-Septembre.

Une partie de l'enquête initiale du Congrès sur les attaques - baptisée « Les 28 pages » - a été classée par l'administration de George W. Bush. Elle a été publiée, avec des expurgations, en 2016 par le président Barack Obama.

Les enquêtes ultérieures n'ont révélé aucune preuve que le gouvernement saoudien ou de hauts responsables saoudiens aient sciemment soutenu ceux qui avaient orchestré les attaques.

L'Arabie saoudite a nié à plusieurs reprises toute implication dans les attaques, bien que 15 des 19 pirates de l'air aient été des Saoudiens.

Le Congrès a adopté en 2016 un projet de loi autorisant les familles des victimes du 11-Septembre à poursuivre le royaume en justice.

La semaine dernière, Gabbard a plaidé en faveur des proches des victimes du 11/9 qui ont engagé une action en justice fédérale demandant la divulgation de documents qui, selon eux, lient les assaillants à des responsables du gouvernement saoudien.

« Nous sommes distants de 18 ans de ce crime terrible, et les victimes de ce crime, les familles qui sont ici aujourd’hui, le peuple américain méritent que toutes les preuves soient pleinement révélées », a déclaré Gabbard lors d’un événement à New York avec le plaignants.

Là, elle a dit qu'elle cherchait "non pas une version très expurgée de cette information qui n'a aucun sens, mais une version déclassifiée qui dit réellement la vérité sur ce qui a conduit à l'attaque du 11-Septembre".

Joignez-vous à moi pour exiger la vérité - Tulsi Gabbard sur les attaques du 11-Septembre (YouTube, 31 octobre 2019)

Tulsi Gabbard demande la fin du secret sur les Saoudiens et le 11-Septembre (Fox News/YouTube, 1er novembre 2019)

Selon le Huffington Post, le nouveau courrier électronique de la représentante d'Hawaï s'inscrit dans la lignée de ses théories du complot et de son instrumentalisation de la peur. Le journaliste Akbar Shahid Ahmed met ainsi en contexte l'action de Tulsi Gabbard :

Quant à Salon, il explique que si Tulsi Gabbard met en avant une théorie du complot sur le 11-Septembre, c'est pour essayer de relancer sa campagne qui bat de l'aile. Le Washington Post note en effet qu'elle plafonne actuellement à 3% dans la plupart des sondages.

Il y a quelques mois, le président Trump avait accordé un long entretien au journaliste George Stephanopoulos, de la chaîne ABC News. Il fut diffusé le 16 juin 2019. Comme un article de The Independent, publié le 17 juin, l'a noté, le président américain a alors fait une curieuse déclaration sur le 11-Septembre :

Voici la déclaration originale dans son contexte :

Our military was totally depleted between President Bush with the Middle East and, you know, just— it was a terrible decision to go into the Middle East. Terrible, terrible. I— I happen to think it was the worst decision made in the history of our country, going into the Middle— it's like quicksand. And, by the way, Iraq did not knock down the World Trade Center. It was not Iraq. It were other people. And I think I know who the other people were. And you might also. But— it was a terrible decision—