1979-1988 : Le gaz est-il la cause de la guerre en Afghanistan ?

Au cours des deux dernières décennies, de plus en plus d’informations et de publications sont devenues disponibles concernant les circonstances de ce conflit (1).

En 1956 est découvert en Ouzbékistan le plus grand champ gazier au monde. À cette époque, aucun gisement de gaz n’avait encore été découvert en Sibérie occidentale et les principales sources de gaz naturel de l’URSS étaient l’Ukraine occidentale, la région de la Volga et la région de Stavropol. À cette époque, le gaz avait un net avantage sur tous les autres types de combustibles, en particulier le charbon. De plus, l’Asie centrale et l’Oural connaissaient une grave pénurie de combustible ; leurs propres ressources dans ces régions étaient faibles et elles étaient approvisionnées en charbon importé de Donetsk ou de Kuznetsk. La découverte d’importants gisements de gaz a ouvert la possibilité de résoudre de graves problèmes énergétiques. Dans l’industrie, le gaz était destiné à être utilisé dans la fabrication de l’acier. Dans la fusion de l’acier, le gaz a entraîné une augmentation de l’extraction d’acier de 10 % par rapport au charbon ; l’absence de composés soufrés dans le gaz naturel a augmenté la qualité de l’acier. Les fours de chauffage au gaz ont augmenté leur productivité de 10 à 12 % par rapport au charbon. De plus le gaz nécessitait moins d’apport d’air, ce qui entraînait une forte réduction des déchets. Les fumées des fours à gaz étaient sept fois inférieures à celles des fours à charbon. En 1965, dans la région de Tcheliabinsk, 90 % de la fonte et 80 % de l’acier étaient fondus au gaz naturel.

Le gaz afghan c’est révélé important, car il s’est avéré que les géologues se sont sérieusement trompés sur les réserves de gaz de l’Ouzbékistan. La géologie a également présenté une mauvaise surprise. Si au début le gaz ne contenait aucune impureté de sulfure d’hydrogène, le reste s’est avéré être riche en soufre. Ce gaz ne pouvait pas être utilisé directement ; il devait être purifié. Peu après d’importantes réserves de gaz ont été découvertes au Turkménistan. Cependant, il a été décidé que ses réserves fourniraient du gaz à l’industrie du Centre et de la région de la Volga. A cette époque, d’importants gisements avaient déjà été découverts en Sibérie occidentale : Urengoyskoye (découvert en 1966), Medvezhye (1969), Yamburgskoye (1969). Leurs réserves étaient colossales, mais l’exploitation et la construction de gazoducs prenaient du temps.

Des réserves de pétrole et de gaz dans le nord de l’Afghanistan, près de la frontière avec l’URSS, ont été découvertes dans les années 1930, et une petite production pétrolière a même commencé en 1960. Puis deux gisements de gaz ont été découverts dans la région de Shibergan, à 90 km du Kelif ouzbek, à la frontière soviéto-afghane. En mai 1967, un protocole fut conclu sur les livraisons de gaz à l’URSS pour la période 1967-1985. En 1968, un champ de production de gaz d’une capacité de 2,6 milliards de mètres cubes de gaz par an a été créé, un gazoduc en URSS d’une capacité de 4 milliards de mètres cubes de gaz par an, ainsi qu’un gazoduc vers Mazar- i-Sharif d’une capacité de 500 millions de mètres cubes de gaz par an pour alimenter une usine d’engrais minéraux.

En 1978, le grand gisement de Dzhangali-Kolon a été découvert. Débit élevé, faible teneur en sulfure d’hydrogène dans le gaz. Bien entendu, ce gisement a attiré l’attention des géologues soviétiques. Le gaz afghan pourrait résoudre un certain nombre de problèmes pour l’industrie gazière en Asie centrale. En 1967, l’Afghanistan a commencé à exporter du gaz vers l’URSS – 206,7 millions de mètres cubes. En 1972 – 2,8 milliards de mètres cubes. Dans les années 1980, il est fort probable que l’URSS avait réellement besoin du gaz afghan pour approvisionner le complexe militaro-industriel du secteur de l’Oural et de l’Asie centrale. Le gaz ouzbek ne convenait pas en raison de sa forte teneur en soufre. Il est possible que le gaz purifié soit adapté à un usage domestique et aux centrales électriques, mais ne soit pas adapté aux besoins des entreprises de défense. Le gaz de Sibérie occidentale était pur en termes de sulfure d’hydrogène, mais, apparemment, il n’y en avait pas assez, car le développement de la production et du transport nécessitait du temps et des dépenses. De plus, le gaz de Sibérie occidentale en gros volumes était pour une partie acheminée vers les régions centrales de l’URSS et une partie réservée pour l’exportation. Dans de telles conditions, 15 à 20 milliards de mètres cubes de gaz afghan de qualité appropriée sont véritablement devenus une ressource très importante, voire stratégique.

Cela nous ramène au contexte de la guerre en Afghanistan de 1979 à 1988. Nous ne pouvons toujours pas dire clairement pourquoi l’URSS s’est accrochée à ce malheureux pays. Aider un petit parti de communistes afghans, dont la fidélité aux idéaux du marxisme-léninisme était très douteuse ? L’URSS a soutenu de nombreux partis de ce type dans le monde. Cela se limitait généralement à la fourniture d’armes et à l’envoi de conseillers. Qu’est-ce qui a empêché de faire de même dans ce cas ? L’Afghanistan est le seul cas de ce type où l’URSS a envoyé ses propres troupes et un très important contingent pour apporter son aide. Il y avait donc une bonne raison à cela. Si l’on suppose que l’enjeu était l’industrie de défense de l’Oural, qui manquait de gaz, c’est-à-dire une production qui assure la capacité de l’industrie de la défense de l’ensemble du pays, alors cette circonstance comme raison de l’envoi de troupes en Afghanistan semble, effectivement, très importante. Peut-être que l’ouverture d’archives dans le futur nous en apprendra davantage.

