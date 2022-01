2022 : L’année où les États-Unis atteignent la phase de verrouillage de leur effondrement

J’étudie l’effondrement à venir des États-Unis depuis 25 ans et je publie des livres et des articles sur ce sujet depuis 15 ans, avec de bons résultats : l’URSS 2.0 se développe très bien. Le sursis de 30 ans que les États-Unis ont obtenu grâce à l’effondrement de l’URSS a maintenant expiré, et tous les efforts d’expansion impériale déployés depuis lors (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye et la « ceinture suicidaire » de l’Europe de l’Est) ont été un échec total. Pendant ce temps, une Russie renaissante, soutenue par une grande partie du reste de l’Eurasie, retourne la situation et donne des ordres aux États-Unis en des termes parfaitement peu diplomatiques. Et maintenant, ceci : Barbara Water, de l’Université de Californie de San Diego, est récemment apparue sur CNN pour expliquer que les États-Unis se trouvent désormais dans une zone à haut risque de violence politique et de guerre civile.

Cela signifie que les États-Unis ont finalement atteint l’état de préparation à l’effondrement total. Examinons les détails de cette situation.

Pas plus tard qu’hier [le texte date du 18 décembre 2021 – NDLR], le ministère russe des affaires étrangères a publié deux documents que les gens s’efforcent d’interpréter depuis lors, sans grand résultat. Je voudrais proposer ma propre explication de la signification de ces documents, qui sera probablement très différente de la plupart des autres explications que vous êtes susceptibles d’entendre. Le temps nous dira à quel point elles sont proches de la vérité ; pour l’instant, je suis heureux de simplement ajouter mon grain de sel à l’éventail d’idées disponibles.

Les deux documents décrivent en détail ce que Washington doit faire pour éviter les conséquences de la rupture de l’accord verbal conclu avec Mikhaïl Gorbatchev de ne pas étendre l’OTAN à l’est vers les frontières de la Russie – en fait, de geler les forces de l’OTAN là où elles étaient en 1997, avant que l’OTAN ne s’étende plus à l’est. Les documents abordent également d’autres aspects de la désescalade, tels que le retrait de toutes les armes nucléaires américaines des territoires étrangers et le confinement des forces américaines dans des eaux et un espace aérien à partir desquels elles ne peuvent pas menacer le territoire de la Russie.

L’une des explications, exprimée le plus récemment à Washington et ailleurs, est que ces documents sont une manœuvre de négociation (et non un ultimatum), à discuter en privé (pour éviter que les États-Unis ne perdent complètement la face) et en consultation avec les membres et partenaires de l’OTAN, plus, peut-être, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, Amnesty International et Greenpeace (pour éviter que leur inutilité combinée ne soit évidente pour tous). Je conviens qu’il y a peu à gagner de discussions publiques ; après tout, Moscou a déjà obtenu l’effet d’une bombe requis en publiant ces documents et en forçant Washington à en accuser réception et à consentir à des « négociations ».

Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’il y ait quoi que ce soit à négocier : ces documents ne sont pas destinés à être utilisés comme un point de départ pour des négociations ; ils sont une invitation pour Washington à reconnaître et à remédier à ses violations. Washington a rompu l’accord qu’il avait conclu avec Moscou de ne pas s’étendre à l’Est. Elle a pu le faire parce que, dans les années qui ont suivi la désintégration de l’URSS, Moscou était trop faible pour résister et était dirigée par des personnes qui pensaient qu’il était possible pour la Russie de s’intégrer à l’Occident, peut-être même de rejoindre l’OTAN. Mais cette époque est révolue depuis un certain temps et l’Occident doit maintenant remettre ses orteils collectifs derrière la ligne rouge – volontairement ou non – et c’est la seule chose qui reste à déterminer. C’est le seul choix à faire : se retirer volontairement et faire amende honorable ou refuser et être puni.

Je ne suis pas non plus d’accord sur le fait que ce choix – entre faire amende honorable et accepter le châtiment – ait quelque chose à voir avec l’UE, l’OTAN ou les différents « membres » ou « partenaires ». Moscou n’entretient aucune relation avec l’OTAN, qu’elle considère comme un simple bout de papier qui confère à Washington une autorité juridique plutôt douteuse pour déployer ses forces militaires dans des pays du monde entier. Moscou a une sorte de représentation diplomatique résiduelle auprès de l’UE, mais ne la considère pas comme importante et se concentre sur les relations bilatérales avec les membres de l’UE. Quant à ses voisins d’Europe de l’Est, l’Ukraine est, du point de vue de Moscou, une colonie américaine et donc une préoccupation entièrement américaine, la Pologne peut éclater à nouveau (ou pas), et, en ce qui concerne ces minuscules mais politiquement gênants petits États d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, désolé, mais l’armée russe est équipée de jumelles, pas de microscopes.

Le choix, en réalité, consiste à faire face à un risque croissant de guerre atomique entre deux superpuissances nucléaires – l’une dont la force diminue rapidement et l’autre qui ne cesse de se renforcer – ou à réduire ce risque autant que possible. Seules les deux superpuissances nucléaires doivent parvenir à un accord ; tous les autres peuvent simplement faire ce qu’elles disent afin que personne ne soit blessé. Dans le cas des Européens, ils auraient tout intérêt à le faire (s’ils savent encore ce qui est bon pour eux), car l’expansion de l’OTAN vers l’est leur a laissé d’énormes panneaux de cibles nucléaires peints partout sur le corps, qu’ils feraient bien d’essayer de faire disparaître. En outre, l’empiétement de l’OTAN sur les frontières de la Russie a accru le risque d’une confrontation nucléaire accidentelle : tous ces bombardiers, navires et sous-marins dotés d’armes nucléaires pourraient faire un faux pas quelque part et, alors, boum, plus d’Europe.

Vous pensez peut-être que ces bombardiers, navires et sous-marins doivent rôder autour des frontières russes afin de « contenir » la Russie, mais c’est faux. La Russie parvient assez bien à se contenir elle-même, et les petits différends territoriaux qui risquent de surgir ici et là périodiquement ne seront certainement pas résolus en augmentant le risque de guerre nucléaire. La fédération de Russie a des frontières terrestres avec plus d’une douzaine de pays, dont la plupart avec des citoyens russes vivant des deux côtés, ce qui rend les conflits territoriaux inévitables, mais aucun d’entre eux ne vaudra la peine de faire exploser la planète.

Vous pensez peut-être que les forces de l’OTAN doivent se montrer actives et dangereuses pour justifier leur existence et leurs budgets de défense ridiculement gonflés. De plus, si elles n’ont pas l’occasion de se montrer menaçantes à l’égard de la Russie, elles pourraient se décourager et se contenter de boire, de se droguer et d’avoir des relations sexuelles entre personnes du même sexe, ce qui serait mauvais pour le moral. (Mais alors, qu’y a-t-il de mal à avoir un peu de sexe homosexuel entre militaires consentants qui ne sont pas en service et dont le genre est ambigu ?) Je pense que toutes ces préoccupations sont plutôt mineures, voire insignifiantes, si l’on considère que le risque d’une conflagration planétaire se trouve de l’autre côté de la balance.

Vous pourriez également penser que l’expansion de Washington vers l’est n’est pas un crime parce que, voyez-vous, Gorbatchev n’a pas réussi à obtenir par écrit sa promesse de ne pas s’étendre vers l’est. Eh bien, laissez-moi vous offrir un petit aperçu des rouages de la civilisation russe. Si vous concluez un accord verbal avec les Russes, que vous le rompez, et que vous les narguez ensuite en disant « Mais vous ne l’avez pas obtenu par écrit ! », vous venez d’aggraver considérablement votre cas. Nous commettons tous des erreurs et devons parfois rompre nos promesses. Dans ce cas, la conduite à tenir est d’être contrit, de s’excuser sincèrement et de proposer de se racheter. Si, au contraire, vous prétendez que la promesse est nulle et non avenue parce qu’un certain morceau de papier est introuvable, vous avez ajouté à votre conduite déshonorante un mépris délibéré et vous vous êtes désigné pour une punition exemplaire. Cette punition peut être lente à venir, prenant des décennies, peut-être même des siècles, mais vous pouvez être sûr que vous serez puni un jour.

Il fut un temps où Moscou était faible et Washington forte, mais aujourd’hui la balance penche en faveur de Moscou et l’heure du châtiment de Washington a enfin sonné. La seule question qui reste est de savoir quelle forme prendra cette punition. Celle proposée par Moscou prend la forme d’une soumission à une humiliation publique : Washington signe les garanties de sécurité rédigées à Moscou, se traîne jusqu’à sa niche et se couche tranquillement comme un bon chien qui se lèche les couilles pour se consoler. Et c’est l’alternative la plus agréable, une sorte de gagnant-gagnant, proposée de bonne foi.

L’alternative moins agréable serait, je ne peux m’empêcher de l’imaginer, beaucoup moins agréable, très déroutante et assez dangereuse. Pensez aux Poséidons – des torpilles nucléaires indétectables – croisant sans cesse à des milliers de pieds sous l’eau au large du plateau continental le long des côtes américaines, prêtes à les balayer avec des tsunamis tout à fait accidentels, leurs signaux sporadiques amenant les chefs d’état-major interarmées à salir leurs couches à chaque fois. Pensez aux avions, navires et sous-marins de l’OTAN disparaissant discrètement sans raison valable, leurs équipages étant ensuite retrouvés sur une plage lointaine, très ivres et portant des slips de bain aux couleurs du drapeau russe. Pensez à des engins hypersoniques qui font périodiquement des zigzags en orbite terrestre basse au-dessus du continent américain, provoquant la diffusion de Russia Today sur toutes les chaînes de télévision câblées, ce qui fait exploser les têtes parlantes de CNN dans une fureur impuissante.

Je pense que, dans leur propre intérêt éclairé, les Américains bien-pensants, indépendamment de leur appartenance ou non à un parti, devraient demander à leurs représentants élus d’arrêter de créer des problèmes et de signer ces satanées garanties de sécurité ! Mais ce n’est que mon opinion personnelle.

Dmitri Orlov

Source : Information Clearing House

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider