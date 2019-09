9/11 TRUTH : La Vérité crue et nue est due aux victimes. Regardons-la debout, y compris sous ses facettes hideuses ou consternantes

Le 9/11, ce sont d'abord des gens. Sans les actions véhémentes des familles de victimes, sans doute n'y aurait-il jamais eu de Commission d'Enquête. Aujourd'hui, il est légitime (nous allons vite voir pourquoi) de poser des questions. Sans réponses, comment empêcher les gens, en démocratie, de suggérer des réponses ? Les premiers à critiquer la version officielle de 9/11 sont ceux-là même qui l'ont écrite : les membres de la Commission d'Enquête 9/11. J'évacue l'idée de ''complotisme'' en Note (1).

Voici le court plan de l'Article :

La Commission d' Enquête était-elle vouée à l'échec ?

Quelles conséquences sur la confiance des citoyens ?

Le Parcours du Combattant de la Commission.

Que faire à présent ?

>> LA COMMISSION D'ENQUÊTE ÉTAIT-ELLE VOUÉE A L'ÉCHEC ?

C'est l'avis de Lee Hamilton (coprésident de la Commission d'Enquête 9/11), qui affirme à CBS que « La Commission était vouée à l'échec » pour une variété de raisons objectives (mandat trop vaste, délais trop courts, sous-financement éhonté, obstruction pour l'accès aux documents ou pour interviewer les acteurs-clefs, …) mais elle a fait de son mieux dans les circonstances. (2)

C'est aussi mon avis. Je vois quatre groupes d'éléments fondamentaux qui ont concouru à la production d'un Rapport insatisfaisant (donc discutable) :

Éléments extrinsèques : ce sont ceux énumérés par Hamilton. Le financement, par exemple, est ridicule : la moitié de la somme débloquée pour l'enquête sur l'Affaire Monica Levinsky...

Il convient d'ajouter ici un autre élément : aucun pouvoir d'assignation n'est laissé à la Commission d'Enquête qui reste démunie et dépendante face à l'obstruction ou aux mensonges.

Éléments intrinsèques : A mon sens, la Commission a fait deux erreurs majeures :

L'UNANIMITÉ - La Commission s'est laissé embarquer sur une voie absurde : « Nous avons décidé que le succès de la Commission passait par un rapport approuvé à l'unanimité » des 10 commissaires. (2) A mon sens, obtenir une unanimité ne peut alors se faire que sur le plus petit commun dénominateur, ou par un ''blanc''. Les deux options invitant le citoyen à se faire sa propre idée !

LES AVEUX - Le camp réclamant la vérité (Truth) a été renforcé quand, en mars 2009, la CIA déclarait avoir détruit 92 bandes vidéo des interrogatoires de suspects Al-Qaïda . Dont une partie montrait l'usage de méthodes ''renforcées'', telles celles classifiées comme torture par les groupes de défense des droits de l'homme. ( = crimes de guerre)

Or, dans son Rapport, la Commission 9/11 s'appuie pesamment sur des informations issues des interrogatoires de la CIA pour raconter la nature de l'ennemi et le rôle d'Al-Qaïda . La « Guerre contre la Terreur » ayant été déclenchée en réponse à la tragédie du 9/11. (3)

On note qu' il avait été refusé à la Commission d'avoir des contacts directs avec les détenus. Et la CIA affirme que les méthodes utilisées avaient été approuvées par la Maison Blanche.

Le tout a de lourdes implications sur la crédibilité du Rapport de la Commission 9/11 .

La Commission aurait dû ignorer les ''témoignages indirects'' via la CIA, qui ne garantissait pas des aveux fiables et ''légaux''. Mais cela ouvrait aussi potentiellement d'autres pistes.

>> QUELLES CONSEQUENCES SUR LA CONFIANCE DES CITOYENS ?

Dans l'interview à CBS mentionnée plus haut (2), Lee Hamilton explique : « Je ne sais pas si nous avons décrit l'histoire définitive de 9/11 » (…) « Quantitativement, nous avons environ 50% de réussite. Qualitativement, cela peut être jugé de différentes manières. »

On note en effet qu'à l'époque, un sondage montrait que 42% des Américains répondaient adhérer à l'opinion que « Le gouvernement US, et sa Commission 9/11, ont caché ou ont refusé d'étudier des preuves essentielles qui contredisent l'histoire officielle du 11 septembre, ce qui correspond à une dissimulation. »

Lors de l'interview, dès que le journaliste entre dans le spécifique, Hamilton, reste vague, botte en touche, ou ne répond pas.

Il reconnaît néanmoins que « pour chaque question restée sans réponse, on crée une ouverture pour une théorie complotiste »

« Les théories complotistes comblent les blancs » dit-il « Les gens vont continuer à enquêter 9/11 pendant encore cent ans »

A mon sens, voilà qui minera aussi la confiance dans les institutions et dans les élus, aux USA et ailleurs.

>> LE PARCOURS DU COMBATTANT DE LA COMMISSION 9/11 : Obstructions, Blocages, Incompétences, Fausses Déclarations, Coups Fourrés, Dissimulations, ...

Quelques Exemples traités par des gens ayant travaillé avec la Commission 9/11 :

> John FARMER (Senior Counsel for the 9/11 Commission) (4)

Gordon Duff (Salem-News) synthétise le livre Ground Truth (Réalité de Terrain) de John Farmer : « L'auteur construit une argumentation convaincante que la version officielle est quasi complètement inexacte. » Il parle aussi de « dissimulation massive ».

Le livre de John Farmer montre que, dans le Rapport de la Commission 9/11, il y a vraiment beaucoup de questions pour lesquelles tout citoyen aimerait avoir des réponse.

Il assène : « (…) à un niveau ou à un autre du Gouvernement, à un moment ou à un autre (…) il y eut une entente de ne pas dire la vérité sur ce qui s'est passé (…). J'ai été choqué de découvrir combien la vérité était différente de ce qui a été décrit (…). »

Un exemple : « Les enregistrements du NORAD Air Defense disaient une histoire radicalement différente de l'histoire qui a été servie à nous-mêmes et au public (…). »

Farmer se demande aussi pourquoi l'enquête criminelle demandée par la Commission d'Enquête 9/11 n'a jamais été activée... On se le demande aussi...

> Max CLELAND ( 9/11 Commissioner )

« Il faudrait bien une quinzaine de 9/11 Commissions » disait Max Cleland, quand on lui demandait en 2009 s'il fallait lancer une autre Commission d'Enquête 9/11.

Fin 2003, Max Cleland dénonçait les efforts de l'Administration Bush pour bloquer les enquêtes de la Commission : Bush ne voulait permettre qu'à quelques Commissaires d'avoir accès à un certains nombre de documents, mais en leur interdisant de communiquer aux autres commissaires autre chose que ce que l'Administration autorisera. Démocratie et transparence !

https://www.youtube.com/watch?v=Rcq3YFq55n8

« C'est une arnaque » « c'est absolument dégoûtant » « La Maison Blanche fait obstruction aux investigations »

> Timothy ROEMER ( 9/11 Commissioner )

Tim Roemer, déclarait à CNN « Nous sommes extrêmement contrariés par les fausses déclarations que nous recevons. » (5)

Néanmoins, le problème a été présenté à l'inspection générale du Pentagone (DoD), lequel n'a trouvé aucune information donnée qui soit « sciemment fausse. »

> John LEHMAN ( 9/11 Commissioner )

On apprend, dix ans après 9/11, que le FBI savait de liens entre les terroristes et certains résidents d'un quartier huppé de Floride, sans en avoir informé ni le Congrès, ni la Commission 9/11. (6)

Bob Graham (ancien Senate Intelligence Committee Chairman) et Bob Kerrey (9/11 Commissioner ) déclarent alors être convaincus qu'au moins quelques terroristes du 11 sept. étaient en lien avec le Gouvernement d'Arabie Saoudite. On savait que 15 des 19 terroristes étaient Saoudiens. (7)

John Lehman ( 9/11 Commissioner ) avait à l'époque demandé en vain la déclassification d'un rapport de 28 pages qui contient des éléments montrant que six officiels Saoudiens ont aidé Al-Qaïda dans la préparation des attaques 9/11. Les autorités US n'ont guère exploré cette piste, et Lehman demande de rouvrir une enquête vigoureuse. (8)

Il apparaît que ces six individus ont de fort liens, tant avec le gouvernement Saoudien qu'avec les terroristes ... mais il est considéré que ni le Gouvernement Saoudien, ni les officiels de premier rang ne sont impliqués. Il me semble qu'aux USA, ce type de raisonnement ne fonctionne qu'avec l'Arabie Saoudite. Pas avec l'Iran, en tous cas.

> Exclusivité de NewsWeek en 2002

Après que le Directeur du FBI ait déclaré qu'ils n'y avait pas eu de possibilité pour pénétrer le complot des terroristes, NEWSWEEK met les pieds dans le plat :

Deux des terroristes (ceux du vol 77 sur le Pentagone) étaient connus de la CIA pour avoir participé au « Sommet Al-Qaïda » de Kuala Lumpur, en 2000. Après quoi, ils ont pris des leçons de vol à San Diego. Ils ont été hébergé en sept. 2000 par un nouvel ''informateur'' du FBI de San Diego. La CIA informa le FBI le 23 août 2001 que ces deux-là étaient probables terroristes. Un peu tard...

Mais il semblerait que, contre toute vraisemblance, l'informateur-'stagiaire' n'était pas contrôlé, comme il est pourtant pratique normale. (9)

>> QUE FAIRE A PRÉSENT ?

> Bob Graham, ancien Senate Intelligence Committee Chairman.

Il exhorte à mettre en place une nouvelle Commission d'Enquête 9/11, afin de compléter les investigations, mais avec un financement adéquat et un pouvoir d'assignation (de manière à ce que l'Administration ne puisse plus refuser de présenter des pièces). (10)

> Bob Kerrey ( 9/11 Commissioner )

Pour clore les derniers mystères du 11 septembre, il avance qu' « une Commission 9/11 permanente » pourrait être nécessaire...

https://www.dailymotion.com/video/xl7aq2

Le Commissaire Bob Kerrey précise en outre qu' « il y a de bonnes raisons de penser qu'il puisse y avoir des alternatives à ce que nous avons exposé dans notre version. » (11)

JPCiron

:: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: ::

….. (1) - L'étiquette dégradante de ''complotiste'', est trop souvent collée à la va-vite sur quiconque refuse de gober le ragoût présenté, sans savoir ce qu'il y a dedans.

Pour ma part, je ne crois pas aux vastes complots pour expliquer ceci ou cela.

Par contre je pense que les événements (de toutes natures) se situent souvent à la conjonction d'un environnement favorable, de circonstances, d'intérêts (pas nécessairement convergents) et d'opportunités.

….. (2) - CBS News – « 9/11 : Truth, lies and Conspiracy » = interview de Lee Hamilton (coprésident de la Commission d'Enquête 9/11) par Evan Solomon – 21 août 2006.

http://web.archive.org/web/20070108233707/http://www.cbc.ca/sunday/911hamilton.html

….. (3) - NEWSWEEK - « The 9/11 Commission's Blind Spot » - 13 mars 2009

https://www.newsweek.com/911-commissions-blind-spot-76531

….. (4) - SALEM-NEWS.COM « The 9/11 Commission Rejects own Report as Based on Government Lies » - par Gordon Duff – 11 sept. 2009

http://www.salem-news.com/articles/september112009/911_truth_9-11-09.php

….. (5) - CNN - « 9/11 panel distrusted Pentagon testimony. Commissioners considered criminal probe of false statements » - par B. Starr et P. Benson - 02 août 2006

http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/08/02/9-11panel.pentagon/index.html

….. (6) - Florida Bulldog.org « FBI found direct ties between 9/11 hijackers and Saudis living in Florida ; Congress kept in dark » par A. Summers & D. Christensen – 08 sept. 2011

https://www.floridabulldog.org/2011/09/fbi-found-direct-ties-between-911-hijackers-and-saudis-living-in-florida-congress-kept-in-dark/

….. (7) - The New York Times - « Saudi Arabia may be Tied to 9/11, 2 Ex-Senators Say » - Bob Graham & Bob Kerrey – 29 février 2012.

https://www.nytimes.com/2012/03/01/us/graham-and-kerrey-see-possible-saudi-9-11-link.html

….. (8) - CNN.COM « 9/11 Commission Member : Saudi officials helped al Qaeda » - par J. Sciutto, E. Burnett, R. Browe – 12 mai 2016.

https://edition.cnn.com/2016/05/12/politics/9-11-commission-lehman-saudis-al-qaeda/

….. (9) - NEWSWEEK - « EXCLUSIVE : THE INFORMANT WHO LIVED WITH THE HIJACKERS » par Michael Isikoff – 15 sept. 2002

https://www.newsweek.com/exclusive-informant-who-lived-hijackers-144439

….. (10) - Justice Integrity Project - « 9/11 Commission's Forum Shows How DC 'Works' » par Andrew Kreig

https://www.justice-integrity.org/703-9-11-commission-s-forum-shows-how-dc-works

….. (11) - WashingtonBlog « 9/11 Commissioner Bob Kerrey : It Might Take “A Permanent 9/11 Commission” to End the Remaining Mysteries of September 11 » - mars 2009

https://washingtonsblog.com/2009/03/911-commissioner-bob-kerrey-it-might-take-a-permanent-911-commission-to-end-the-remaining-mysteries-of-september-11.html

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§