9/11 WTC - La déclassification de documents sur l’Attentat ravive l’hypothèse d’une connaissance préalable du projet par le Mossad israélien

Le 07 mai 2019, suite à une procédure engagée sur la base du Freedom of Information Act (FOIA), le FBI a dû déclassifier en partie un de ses Rapports, ainsi que quelques images de photographies. Ces quelques photographies et les textes du Rapport du FBI qui s'y rattachent nous remettent aujourd'hui face au spectacle à priori choquant des "Israéliens Dansants" qui se congratulaient devant les Tours en feu du WTC. A l'approche du 18 ième anniversaire du massacre du 9/11 2001, j'essaie ici de remettre en perspective les éléments qui viennent d'être déclassifiés.

( Évocation florale d'une Tour du WTC en feu )

>> RAPPEL DE LA JOIE ET DE LA SATISFACTION ASSOCIÉES A L'ATTAQUE 9/11 DU WTC.

Les fameux « Israéliens dansants » ont exprimé leur satisfaction pour les conséquence positives (pour Israël) de l'attaque du WTC.

Un Article de MintPressNews (5) indique que le premier Rapport des autorités Américaines indiquait que les visages des cinq « israéliens dansants » étaient « visiblement heureux » sur quasi toutes les 76 photos (saisies lors de leur arrestation) alors que le WTC brûlait. Sur les photocopies de photos déclassifiées, les zones masquées sont celles des visages.

Cette image est composée de deux photos : Une photo de haute qualité est positionnée au-dessus de la photo déclassifiée du parking montrant deux ''Israéliens dansants''. L'objectif est de replacer la photo du dessous dans la perspective correcte. Credit : Panamza – Source : IF AMERICANS KNEW - https://israelpalestinenews.org/tag/9-11/

La première personne à remarquer les « cinq » est une dame qui était allée observer l'incendie sur le WTC, depuis sa fenêtre, après la première attaque. De là, elle voit les « israéliens dansants » en contrebas. Elle déclara au FBI : « Ils donnaient l'impression d'être particulièrement joviaux. Ils souriaient, ils se prenaient mutuellement dans les bras, et se tapaient l'un l'autre dans les mains (high five). » Ceci tout en se prenant mutuellement en photo avec le WTC en feu dans leur arrière plan . Voir Rapport du FBI (1) (1a)

Plus tard, lors des interrogatoires, les enquêteurs du FBI notent avoir observé que les « Israéliens dansants » avaient des réactions positives par rapport aux explosions au WTC. Voir Rapport du FBI (1b)

Aussi, pour approfondir cette ''particularité'' inattendue, le rapport indique s'être concentré sur certains aspects. Suivent deux pages du Rapport du FBI sur ces aspects, qui ont été censurées (grands rectangles blancs sur le rapport ).

Le Rapport du FBI de 2001 est aujourd'hui -partiellement- déclassifié et comporte en effet un nombre incroyable de zones masquées (rectangles blancs) . Toujours censurées après 18 ans.

Les sentiments Anti-Américains ont aussi été rapportés dans le Rapport. Par exemple, le FBI note la déclaration d'un ex-employé de l'entreprise-bidon de déménagements qui servait de couverture aux cinq ''Israéliens dansants'' : il faisait part du fréquent sentiment anti-Américain et de haine qui y régnait, et le rapport cite des échanges rapportés par l'ex-employé : « Donnez-nous vingt ans, et nous prendrons le contrôle de vos médias et détruirons votre pays ». (1c) En voici le texte sur le Rapport du FBI (page 37, à droite, premier paragraphe) : https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n3 6

Alors qu'il était détenu, un des « cinq » déclarait aux officiels qui l'interrogeaient qu'il voyait l'attaque du 11 septembre 2001 comme quelque chose de positif : « Israël a maintenant l'espoir que le monde nous comprendra. Les Américains sont naïfs et il est facile d’entrer aux USA. » (2) (2a)

>> RAPPEL DES CIRCONSTANCES DE L'ARRESTATION ET DE LA DÉPORTATION DES 5 ''ISRAÉLIENS DANSANTS''.

Les cinq « Israéliens Dansants » avaient donc été vus semblant se congratuler, avec effusions de joie, sur un parking avec vue sur les tours, alors que le WTC venait d'être frappé. La dame témoin de la scène signala le tout à la police.

ABSNEWS.com donne des détails sur l'arrestation qui s'ensuivit (3) :

La Police retrouva la camionnette et ses cinq occupants.

Ils sont arrêtés. L'officier qui les a arrêtés indique dans son rapport que, bizarrement, l'un des 5 déclarait « Nous sommes Israéliens ; nous ne sommes pas votre problème. Vos problèmes sont nos problèmes, les Palestiniens sont le problème. » (3a) Ils se disaient être des touristes travaillant pour une entreprise de déménagements. Ils disaient aussi être venus sur ce parking simplement « pour filmer l’événement. » (3b)

Les autorités sont pourtant très vite arrivée à l'hypothèse de l'activité d’espionnage, du fait d'un faisceau d'indices et du nombre impressionnant d'ordinateurs de la pseudo-entreprise de déménagements. Bientôt émergea l'hypothèse d'une connaissance par les « cinq » de l'attaque à venir sur le WTC.

Cependant, le porte-parole de l'Ambassade d’Israël affirmait que « cette histoire est simplement fausse » et que ces 5 personnes « ne sont impliquées dans aucune activité d'espionnage. » (3c) Cela a cependant été contredit dès l'année suivante par le même FBI qui expliquait que ces cinq Israéliens étaient engagés dans une mission de surveillance (d' Arabes) aux USA pour le Mossad et que leur employeur américain était une couverture. (4) (4a) Le FBI expliquait qu'ils pouvaient partir car les ''5'' ne savaient rien sur l'attentat du WTC. (4b)

En fait, Les journalistes d'investigation de FOX NEWS ont indiqué, dans les semaines qui ont suivi l'attaque du WTC, que les enquêteurs de différentes structures étatiques (y compris du FBI) avançaient « sur des oeufs » quand il s'agit d'Israel. Plusieurs leur ont déclaré qu'enquêter ou même suggérer qu'Israel pourrait espionner serait un suicide professionnel. (7a)

Pourtant, d'autres sources expliquent à FOX NEWS qu'Israel conduit les opérations d'espionnage aux USA les plus agressives de tous les alliés des USA. (7b) Cela semble d'ailleurs avoir été clairement confirmé côté Israélien. (8) (8a) (8b)

ABCNEWS a été informé que le FBI et la CIA ont vite mis l'affaire ''en veilleuse.'' (3d) Le FBI affirma que « l'enquête n'a pas identifié quiconque aux USA qui ait eu une connaissance préalable de l'attaque du WTC. » (3e)

Il apparaîtrait qu'après 71 jours, les gouvernements d’Israël et des USA ont trouvé un arrangement par lequel les 5 israéliens sont sortis de prison, mis dans un avion, et renvoyés chez eux. (3f)

Plus tard, le gouvernement Israélien reconnaissait par ailleurs lui aussi que les cinq israéliens avaient été engagés dans « des activités de renseignement clandestines aux USA. »

Il n'en reste pas moins que personne n'a été en mesure de trouver une explication convaincante pour leurs attitudes joyeuses alors que les tours étaient en feu dans l'arrière-plan.

>> MAI 2019 : LA DÉCLASSIFICATION DE QUELQUES IMAGES PRISES PAR LES 5 ''ISRAÉLIENS DANSANTS'' ET D'UN RAPPORT DU FBI (EN PARTIE CENSURÉ).

L'Organisation Américaine IF AMERICANS KNEW de San Diego (Californie) a relayé l'article très documenté de MintPressNews (Minnesota – USA) (5), comportant des copies de photos, des informations nouvelles du FBI et des liens internet, article dont je résume ci-après certains aspects :

Tout d'abord, on note que, depuis 2001, l'idée que les israéliens aient pu disposer d'informations sur l'attaque avant le 11 septembre a prospéré. Certains enquêteurs disent qu'il y a des liens, qu'ils refusent de commenter affirmant que les éléments liant ces israéliens à 9/11 sont classifiés, et qu'ils ne peuvent communiquer sur ce sujet. (5a)

En mai 2019, suite à une procédure engagée sur la base du « Freedom of Information Act » (FOIA) la déclassification de 14 photocopies de photos (de très mauvaise qualité et avec des zones masquées) a pu être obtenue, sur les 76 initialement déclarées développées par le FBI (que le FBI avait pourtant déclarées toutes détruites voici quelques années !)

Deux de ces photocopies de photos peuvent laisser penser que les « cinq » (dont plusieurs étaient en liens avec le Mossad, selon les autorités US) auraient pu avoir connaissance du projet avant l'attaque, et ne l'auraient pas communiqué.

L'Article de MintPressNews mentionné plus haut précise que le rapport initial des autorités indiquait que les visages des « israéliens dansants » étaient ''visiblement heureux » sur quasi toutes les 76 photos. Sur les photocopies de photos déclassifiées, les zones masquées sont celles des visages, alors que les tours devaient alors être en feu.

En 2001 (et bien qu'aucune photo n'ait alors été publiée), le New York Times précisait que l'un des israéliens avait été photographié tenant un briquet allumé alors que les épaves fumantes étaient dans le lointain. (ref. New York Times 21 nov . 2001) (6)

Or, cette photo (la N° 5) apparaît bien parmi ces photos déclassifiées en mai 2019 par le FOIA :

Photo FOIA N° 5 : Sivan Kurzberg tient un briquet allumé avec la silhouette de Manhattan dans l'arrière plan. La date du 10 septembre 2001 est visible en bas à droite. Source : IF AMERICANS KNEW - https://israelpalestinenews.org/tag/9-11/

Il apparaît alors que cette photo, ainsi qu'une autre sont datées du 10 septembre 2001 (10 9'01). Un certain nombre de considérations (y compris sur base de celles fournies par le FBI) concluent qu'il ne s'agit pas d'une date mal programmée. En effet, sur les 76 photos saisies, seules les photocopies d'image de 14 photos ont été publiées, dont deux avec la date du 10. Par ailleurs, un témoin visuel a aussi identifié la personne de la photo N° 5 qui était présente sur site la veille de l'attaque (le 10 donc). Voir à ce propos le rapport du FBI (page 61, à droite, dernier paragraphe) : https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n 60

L'israélien qui tenait le briquet avait été identifié comme étant un agent du Mossad, chargé d'une ''opération de surveillance''. Le fait qu'il ait (photo 5) simulé la mise à feu du World Trade Center avec son briquet la veille de la date de l’événement suggère une question que le FBI a noté dans son rapport, comme le soulignent les journalistes : « Les israéliens avaient-ils connaissance préalable des événements au WTC et prenaient-ils des photos avant et en anticipation de l'explosion ? » L'absence d'une réponse négative dans le rapport indiquerait que la réponse « non » n'avait alors pu être retenue.

Les Services Secrets Israéliens auraient-ils donc eu connaissance préalable de l'attaque ? Et auraient-ils omis d'en informer les autorités américaines ?

La déclassification de tous les documents antérieurs & postérieurs au 9/11 ne pourrait que nous éclairer, et mettrait fin à la triste marée de théories conspirationnistes que la censure a suscité.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

