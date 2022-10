À la veille du 20e congrès du parti communiste chinois...

C’est très intéressant tous ces bavardages experts sur l’univers forcément secret de la sinologie politique.

Ce qui nous ramène sur terre loin des phantasmes (j’ai hésité avec commérages) de ces admirables commentateurs purs de toute idéologie et parti-pris, c’est le souvenir de tous ces « kremlinologues » avertis dont pas un n’a vu venir l’effondrement de l’URSS

Ici comme ailleurs, pouvoir se dire je sais et je sais pourquoi et aussi pour le moment je ne sais pas est un formidable atout pour qui cherche à être un citoyen contribuant à faire exister la démocratie. Je dois reconnaître que dans notre société c’est pour le moment plus un moyen de défense qu’une pratique de beaucoup qui brandissent le beau mot de démocratie pour nous faire taire ou nous aveugler.