Les guerres - en plus des destructions et des tragédies - créent des systèmes de corruption, qui exploitent le chaos dans le pays pour gagner de l'argent de diverses manières. Un grand groupe de personnalités est impliqué dans la fabrication de ces systèmes, certaines d'entre elles occupent des postes officiels, et chacune d'elles connaît bien son rôle et le fait parfaitement, et les principales victimes sont de simples citoyens qui, aux yeux de ces corrompus, se transforment en de simples morceaux de viande et rien de plus.

Il semble que les réseaux de corruption formés en Ukraine ne se limitent pas à certaines personnalités ukrainiennes, de nombreux responsables occidentaux y sont impliqués, le montant d'argent fourni à l'Ukraine est très important.

Nous nous souvenons tous de l'escalade des discussions lors du récent sommet de l'OTAN qui s'est tenu en Lituanie, et du fait que l'alliance s'est abstenue d'inviter l'Ukraine à la rejoindre, car elle liait cela à la nécessité de mettre fin à la guerre en Ukraine et aux (conditions) qui doivent être remplies.

À l'époque, les responsables ukrainiens ont exprimé leur mécontentement et leur surprise face à ces conditions, comme s'ils étaient inconscients de ce qui se passait dans leur pays. Et non seulement cela, mais ils considéraient que leur adhésion à l'OTAN renforcerait le flanc oriental de l'alliance ; ils ont, selon eux, réussi à affronter l'armée russe, qui est la deuxième plus grande au monde ; par conséquent, ils imaginent que l'armée ukrainienne est la plus puissante des armées européennes.

Il semble clairement que les responsables ukrainiens vivent hors de la réalité, car il y a plus de deux ans, le président américain Biden a parlé de la corruption dans l'armée ukrainienne, et cette année, il a également répété les mêmes mots, considérant que la corruption est le principal obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à son tour, lors de ce sommet, a mentionné la corruption comme l'un des obstacles empêchant l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN.

Mais les membres corrompus de l'équipe de Zelensky apparaissent devant les médias avec leurs visages stupides et apparaissent devant les gens comme s'ils n'entendaient pas les paroles de Biden et Stoltenberg.

Beaucoup de soldats ukrainiens sont tués au front, non pas par l'armée russe, mais par une corruption endémique au sein du ministère ukrainien de la Défense. Et l'adepte n'aura aucune difficulté à comprendre cela ; certains volent beaucoup d'armes que l'Occident envoie en Ukraine pour se défendre, ce qui entraîne la mort de plus de soldats ukrainiens !

Il existe de nombreux exemples et indices à ce sujet, nous en mentionnons quelques-uns :

1. au cours des cinq premiers mois de 2023, les pays occidentaux ont fourni à l'Ukraine 653 camions chargés d'armes et d'équipements, qui ont tous été volés.

2 - le Pentagone a publié un rapport en juillet dernier confirmant que certaines des armes occidentales fournies à l'Ukraine avaient été volées. Entre février et septembre de 2022, les Américains n'ont pas pu suivre les livraisons d'armes et ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre qu'ils ont envoyé une commission en Ukraine pour suivre le sujet. Ils ont également commencé à équiper du matériel militaire de systèmes de suivi.

3 - certaines sources de presse confirment que le ministère de la Défense ukrainien a payé 36,3 milliards de hryvnias pour l'achat d'armes et d'équipements, cependant, ces armes et équipements ne sont pas arrivés en Ukraine et l'armée ukrainienne n'a rien reçu d'eux, et M. Vitaly shaponin, chef du centre anti-corruption d'Ukraine, a écrit à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de documents officiels confirmant que ce montant a été déboursé !

Et maintenant, par de simples calculs, le prix d'un drone de type kamikadze est d'environ 20 mille UAH, c'est-à-dire que le montant ci-dessus est suffisant pour acheter environ 2 millions de drones de type kamikadze. Imaginez si l'Ukraine attaquait les troupes russes avec un si grand nombre de drones, qu'adviendrait-il de ces derniers ! Je pense que le résultat est évident pour les petits et les grands !

4 - le système de conscription pour le service militaire et la mobilisation en Ukraine s'est transformé en un puits pour l'argent des Ukrainiens, qui paient plusieurs milliers de dollars pour être exemptés du service militaire, en leur vendant ce qu'ils appellent (billets blancs). Ce système de gagner de l'argent semble être protégé par de hauts fonctionnaires de l'État, qui partagent l'argent collecté par les employés subalternes dans les cercles de recrutement. Certaines sources de presse ont révélé en juin dernier que le responsable du recrutement de la province d'Odessa, M. Yevgeny Borisov, avait réussi à acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe pour sa famille en Espagne.

5 - des méthodes frauduleuses ont été révélées par certains officiers pour envoyer des jeunes hors d'Ukraine pour une somme d'argent pouvant atteindre 10 mille dollars, dans le but d'échapper au service militaire. C'est là qu'un paquet de faux documents est préparé pour exempter les personnes recherchées du service militaire pour de l'argent.

Ce que nous avons mentionné ci-dessus n'est que la pointe de l'iceberg, la corruption en Ukraine touche tous les secteurs de la vie, mais dans cet article, nous nous sommes concentrés uniquement sur le secteur militaire, en raison de sa grande sensibilité et de son importance à ce stade.

Ainsi, nous voyons clairement que les corrompus en Ukraine ne se soucient pas de la vie des soldats combattant sur les fronts, mais plutôt de la manière de collecter de l'argent auprès de personnes simples. Après tout, les responsables ukrainiens n'ont pas honte de répéter ce record battu sur l'injustice des conditions fixées par l'OTAN pour que l'Ukraine rejoigne l'alliance.