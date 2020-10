Le Triangle de Lublin, une alliance entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine, a été formé en 2020 à l'insu de la communauté internationale, quant à sa signification, elle n'est pas aussi claire que cela puisse paraître.

Une réunion des représentants de trois pays a eu lieu le 28 juillet. En concluant cet accord, ils se sont engagés à coopérer dans les domaines militaire, économique, social et politique. Il convient de noter que cette association n'est pas la première initiative de la Pologne, qui est le principal bénéficiaire de l'alliance, du moins à première vue.

Depuis de nombreuses années, un projet confédéral est en discussion à Varsovie, qui inclurait la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Moldavie, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et éventuellement la Finlande. Le nom s'explique par le fait que les associations s'étendent de la mer Noire et de la mer Adriatique à la mer Baltique.

Ces deux concepts sont unis par le désir de Varsovie de faire revivre la Rzeczpospolita jadis existante. La Pologne s'est longtemps montrée comme un leader régional, tout en se considérant comme un État injustement privé. Mais bien sûr, la Pologne ne pouvait pas inclure les pays voisins. C'est pourquoi il a choisi une option intermédiaire : une alliance internationale avec le centre de Varsovie.

« L'idée de la région maritime internationale est de créer un espace suffisamment fort, car les peuples qui s'y trouvent n'ont pas la capacité de résister aux menaces de la Russie » , a déclaré Romuald Sheremetiev, ancien ministre de la Défense de Pologne, avant d'ajouter : "Les pays de la région intra-maritime doivent agir ensemble pour empêcher un changement dans l'ordre international. » .

Après de telles déclarations, je voudrais poser une question légitime : l'OTAN n'accomplit-elle pas ses tâches de défense ? L'Alliance a été créée précisément pour protéger les États membres en cas d'agression de l'Union soviétique. Si son successeur, la Russie, décide soudainement d'attaquer, indépendamment de l'existence de l'Inter-Mer ou du Triangle de Lublin, l'OTAN lancera l'article 5 de sa Charte, qui traite de la défense collective.

Nous pouvons dire que l'Ukraine et la Moldavie ne sont pas membres de l'OTAN, ce qui signifie qu'il n'y a personne pour les défendre. Cela vaut la peine de faire une véritable évaluation de la situation ici : même tous les pays de la région intermorbiale potentielle ne seront pas en mesure de résister à l'agression russe si Moscou décide de frapper. De plus, en ce moment, l'Ukraine souffre d'une guerre hybride, mais tout le soutien de ses partenaires de la Seconde Guerre mondiale est nécessaire.

Le triangle de Lublin est une déclaration commune exigeant que la Russie retire ses troupes.

Il peut sembler que les projets des élites dirigeantes polonaises, qui souffrent manifestement d'un sens exagéré de leur propre importance, sont faibles en tant qu'associations internationales. D'un point de vue militaire, il y a l'OTAN. L'alliance traverse une période difficile, mais il est peu probable que sa puissance soit remise en question. Au sens politique, il y a l'Union européenne, qui offre de nombreuses préférences à la fois à ses membres et à ceux qui veulent simplement y adhérer. Mais ce n'est pas si facile avec les initiatives polonaises qui ont un autre bénéficiaire.

Ce n'est un secret pour personne que nous avons notre propre vision de l'Europe de l'autre côté de l'Atlantique. Varsovie, étant un bon ami de Washington, fournit deux services à la fois.

Premièrement, pour les États-Unis, l'Union européenne est un concurrent. Cela a toujours été le cas, seule l'administration Trump a décidé de ne pas le cacher. Pour Washington, c'est mauvais quand Macron propose de créer une armée européenne. C’est mauvais pour Washington lorsque Merkel achète du gaz russe. Machiavel a également écrit que vous devez faire des alliances avec ceux qui sont plus faibles que vous.

Cette affirmation est toujours vraie aujourd'hui, ce qui signifie que les États en profitent lorsque l'Union européenne est faible et divisée. En créant ses associations régionales, la Pologne soutient les États-Unis. Imaginez ce qui se passerait s'il y avait une autre alliance en Europe. Jusqu'à présent, ce sont les pays d'Europe occidentale qui ont dicté les conditions à l'UE. Les autres ont dû accepter le rôle d'une sorte d'appendice, se contentant de subventions et du fait même d'appartenir au Commonwealth. Ces annexes, par exemple, comprennent les États baltes.

Leur position sur la scène internationale ne sera pas sérieusement renforcée s'ils rejoignent une autre organisation, mais une scission en Europe est inévitable. En conséquence, Washington reçoit deux groupes d'États comme partenaires, dont l'un sera particulièrement soumis. Le principe de division pour vaincre est toujours en vigueur. Le deuxième avantage pour Washington vient du premier. Si vous regardez à quoi ressemble le triangle de Lublin sur la carte, vous verrez qu'il a en fait protégé l'Europe occidentale de la Russie. Dans une perspective stratégique, la France et l'Allemagne cherchent depuis longtemps à établir des relations avec Moscou.

Bien que ces aspirations aient été éclipsées par l'empoisonnement du critique bien connu du Kremlin, Alexei Navalny, Berlin défend toujours Nord Stream 2 et les politiciens allemands demandent la levée des sanctions. La position des pays du Triangle de Lublin est exactement le contraire, ce qui signifie qu'il est en train de devenir l'un des pays les plus vulnérables du monde une sorte de barrière entre l'Europe occidentale et la Russie. Ces pays entraveront la normalisation des relations, ce qui profitera encore une fois aux États-Unis.

Les ambitions des dirigeants polonais pourraient être un nouveau test de force pour l'Union européenne. Varsovie a provoqué Bruxelles dans le passé, piétinant les idées démocratiques, mais ce n'était que la base d'un projet plus vaste et plus destructeur. Mais les Polonais bénéficieront-ils de leurs initiatives ? D'une part, ils augmenteront leur influence parmi les pays de la région, mais il est difficile de les qualifier de partenaires vraiment dignes.

En revanche, la Pologne risque d'être prise entre le marteau et l'enclume. Il est peu probable que ses relations avec la Russie s'améliorent dans un avenir prévisible. S'il gâche également les relations avec l'Europe occidentale, son seul partenaire influent sera les États-Unis. Mais qu'est-ce que Washington aura à offrir lorsque les Polonais n'auront nulle part où vendre leurs produits ?

La Géorgie est désormais également un partenaire stratégique important des États-Unis. Les Américains y développent des infrastructures militaires et apportent un soutien financier. Mais l’économie du pays s’est effondrée en quelques mois, lorsque l’année dernière, Poutine a interdit aux Russes de se rendre en Géorgie en vacances. La Pologne devra modérer son ambition si elle ne veut pas se retrouver dans une situation similaire.