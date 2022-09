À quoi s’attendre après les négociations sur le nucléaire iranien  ?

Que les négociations en cours à Vienne et dans d’autres capitales pour relancer l’accord nucléaire se terminent ou non par une nouvelle formule, le Moyen-Orient est à l’aube d’une nouvelle phase du temps, dont la plus visible et la plus dangereuse sera la progression attendue du rôle de l’Iran dans la région.

En effet, l’expansion iranienne dans un certain nombre de pays arabes n’est apparemment pas nouvelle. Mais aujourd’hui, la région vacille au bord d’une nouvelle phase de ce projet expansionniste. Le régime iranien est conscient des limites de la capacité des États-Unis à faire face à ses menaces.

Il sait aussi exactement comment il répondra à toute attaque militaire américaine contre les milices pro-iraniennes dans certains pays de la région. Le facteur peur est tombé, et les représailles et contre-attaques sont devenues une caractéristique fréquente des relations américano-iraniennes.

C’est en soi une évolution qualitative qui compte pour Téhéran, avec tout ce que cela implique pour la planification de la stratégie iranienne. Il est clair que l’Iran ne négocie pas de capacités nucléaires à l’heure actuelle.

La question est tranchée non seulement sur la base des évaluations d’experts spécialisés en Israël et en Occident, mais aussi sur la base de points de vue très médiatisés suggérant que la capacité nucléaire de l’Iran n’est qu’à une décision politique près. Les États-Unis sont bien conscients de cela.

Mais Téhéran négocie pour un bénéfice stratégique maximal, même si l’ordre du jour des négociations lui-même est une grande victoire pour lui - aucune mention du programme de missiles et des drones qui sont devenus une menace réelle pour tout le monde, y compris l’Occident (il y a un accord sur les drones iraniens commandés par la Russie pour renforcer ses capacités opérationnelles en Ukraine), et les politiques expansionnistes iraniennes qui limitent le débat sur le programme nucléaire, qui est trop insoluble même pour l’AIEA.

L’énigme dans le traitement de l’Iran n’est pas l’Iran lui-même, mais la stratégie de l’administration Biden à son égard, que ce soit par des négociations ou par une action militaire (en réponse aux menaces contre les forces et les intérêts américains en Syrie, en Irak et ailleurs). Prolonger les négociations a fait tomber la Maison Blanche dans un piège.

Les élections de mi-mandat au Congrès ne sont plus qu’à quelques semaines. C’est la même stratégie que les Iraniens ont utilisée avec l’ancien président Obama lorsque les négociations ont duré plusieurs années jusqu’à ce qu’Obama soit finalement contraint de signer la version actuelle désastreuse de l’accord avant la fin de son second mandat.

En définitive, nous sommes confrontés à une nouvelle phase iranienne, que l’accord nucléaire soit relancé ou non. Dans tous les cas, le Moyen-Orient percevra l’Iran différemment. Il soutiendra probablement encore plus de milices sectaires qui lui sont loyales.

L’Iran s’efforce de récolter les fruits de son expansion au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban ces dernières années. Le ton calme qu’il adopte dans ses relations avec ses voisins de la région est susceptible de se renforcer. Des « concessions » politiques de l’Iran dans les affaires de la région sont difficiles à imaginer.

C’est tout le contraire qui est à prévoir. Le régime iranien considère que la transformation du système international est entièrement dans son intérêt. C’est l’une des motivations des manœuvres de négociation en cours à Vienne.

Il reconnaît également le déclin des intérêts stratégiques américains dans la région et la détérioration des relations de Washington avec ses alliés traditionnels au Moyen-Orient. L’Iran a testé la force de cette alliance plus d’une fois au cours des deux dernières années. Et pourtant, Washington a fait exactement ce que la partie iranienne attendait.

Nous avons vu ces derniers jours avec quelle dureté Ibrahim Raisi a parlé d’Israël. Il a même menacé Israël d’annihilation totale s’il entreprend des attaques contre les installations nucléaires de l’Iran. Ce sont des menaces que les partisans de la ligne dure du CGRI ne cessent de proférer.

Mais c’est relativement loin du ton de la rhétorique du président iranien, qui est devenu agressif et dur, sans tenir compte de la colère de Washington en cette période très sensible. Aussi, chacun dans notre région ne doit pas ignorer l’impact de la ruée européenne sur l’Iran pour calmer les marchés énergétiques.

Nous devons imaginer comment Téhéran peut utiliser tout cela à son avantage en utilisant sa longue expérience dans les négociations avec les diplomates occidentaux de différents spectres et orientations politiques. Les Iraniens savent très bien que le président Joe Biden ne prendra pas le risque d’une nouvelle guerre contre eux jusqu’à la fin de son mandat.

Ils savent également qu’Israël réfléchirait à deux fois avant de lancer une attaque militaire contre eux, car il n’est pas sûr de recevoir un soutien clair et fort des États-Unis. Cela est peu probable, surtout si la formule d’un nouvel accord nucléaire est trouvée. Ils vont donc poursuivre et étendre leur plan de déploiement en Syrie, et ils vont continuer à soutenir les factions et les milices.

Téhéran sait aussi que le temps est dans son intérêt ; la dure réalité internationale est une occasion idéale pour réaliser ce qu’il veut au niveau régional et à l’étranger. Cela explique en partie la dureté avec laquelle il répond aux actions d’Israël, et le reste est à venir.

La question la plus pressante est donc de savoir quel scénario est le meilleur pour notre région : une relance de l’accord nucléaire ou l’échec des négociations en cours ? La réponse est que les deux issues sont similaires et qu’il y a peu de différences au niveau du comportement iranien.

Mais la relance de l’accord semble être le meilleur et même le scénario optimal pour l’Iran en termes de grands bénéfices stratégiques à attendre, ainsi que la neutralisation de l’Occident, qui se met en retrait et cherche des solutions à ses crises, dans son conflit régional, avec toutes les conséquences négatives que cela implique pour les crises et les problèmes du Moyen-Orient.