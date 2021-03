Après avoir déjà usé et abusé de nombreuses méthodes lamentables pour saboter les négociations visant à appliquer les accords de Minsk, l’Ukraine vient de passer ouvertement au chantage et aux exigences délirantes pour finir d’enterrer le processus de paix et le groupe de contact trilatéral.

Pour rappel, l’année dernière, l’Ukraine avait ajouté à sa délégation officielle au sein du groupe de contact trilatéral un certain nombre de personnes issues de la société civile, censées représenter le Donbass, afin de transformer le processus de négociation de Minsk en monologue.

Comprenant que Kiev cherchait à obtenir une réaction négative de la part de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) pour les accuser d’être responsables de l’échec des négociations, les deux républiques avaient laissé faire, tout en continuant à négocier comme si ces personnes n’étaient pas là, malgré l’attitude et les déclarations publiques destructrices d’un certain nombre d’entre elles.

Mais puisque l’Ukraine amenait dans le processus de négociation des gens qui n’étaient pas des officiels ukrainiens, les républiques ont décidé de faire de même, et d’inviter aux réunions du groupe de contact trilatéral des représentants de la société civile. Après tout, si cela est acceptable de la part de Kiev, ça l’est aussi de la part de la RPD et de la RPL.

Mais après plusieurs réunions sous ce format, l’Ukraine a décidé d’utiliser cela comme nouvelle excuse pour saboter le processus de Minsk. Ainsi, le 16 mars 2021, lors de la réunion du groupe de contact trilatéral en charge des questions politiques, l’un des représentants ukrainiens, Mr Kostine, a refusé de participer aux négociations, et quitté bruyamment la réunion, à cause du fait qu’une des représentantes de la société civile de la RPD, Maya Pirogova, est accusée par le SBU d’avoir créé une organisation terroriste, ce qui, selon lui, « discrédite le processus de négociation ».

Voilà donc la nouvelle tactique de l’Ukraine pour saboter les négociations : déclarer les représentants de l’autre partie au conflit comme criminels et bloquer ainsi tout le processus de Minsk.

Sauf, que comme l’a soulignée la RPD, une telle position est absurde à plus d’un titre. Tout d’abord, ce n’est pas la première réunion du groupe de contact trilatéral à laquelle ces représentants de la société civile participent, et jusque-là les représentants ukrainiens n’avaient pas fait de réclamation à ce sujet.

Deuxièmement, le SBU accuse toute personne ayant participé à la création de la RPD et de la RPL d’être au choix, un participant, un créateur ou un dirigeant d’organisation terroriste, ce qui est du délire pur et simple vu que les deux républiques populaires ne sont pas des organisations terroristes.

De plus, il se trouve que je connais Maya depuis plusieurs années maintenant, car elle est journaliste pour le ministère de l’Information de la RPD, et nous nous croisons régulièrement lors de conférences de presse ou d’événements publics que nous couvrons. Et s’il y a bien une personne qu’il ne me serait jamais venu à l’esprit de qualifier de « terroriste » c’est bien elle. Si l’Ukraine est « terrorisée » par la femme adorable et affable qu’est Maya, je pense qu’il est temps pour les dirigeants ukrainiens d’aller consulter un psy.

L’aspect bidon de cet argument des représentants ukrainiens saute d’autant plus aux yeux, quand on prend le cas particulier de Denis Pouchiline, l’actuel chef de la RPD, qui a été le chef de la délégation de la République au sein du groupe de contact trilatéral pendant plusieurs années. Ayant participé activement à la création de la RPD, Denis Pouchiline est lui aussi considéré comme étant le créateur d’une « organisation terroriste ». Pourtant ce « statut » inepte n’a jamais été invoqué pour refuser de négocier avec lui pendant toutes les années où il était à la tête de la délégation de la RPD. Mais il faut croire que l’Ukraine a épuisé toutes les autres techniques et excuses délirantes pour ralentir les négociations, alors Kiev en vient à recourir aux méthodes les plus absurdes pour continuer de saboter le processus de Minsk.

Mais l’usage de telles méthodes n’a guère été apprécié par le coordinateur de l’OSCE, qui a même dû faire face à un ultimatum de la part de l’Ukraine, qui a refusé d’assister à la réunion tant que Maya serait présente (tout en étant incapable d’ailleurs d’expliquer quelle organisation terroriste cette dernière aurait créée).

Mr Morel avait donc décidé de faire publiquement savoir lors de la réunion du lendemain, que l’Ukraine avait interrompu le travail du groupe de travail en charge des questions politiques, et en avait informé toutes les parties par lettre dès le 16 mars au soir.

Pour empêcher le coordinateur de l’OSCE de parler de leur comportement inacceptable de la veille, les représentants ukrainiens se sont enfermés dans une attitude destructrice, et ont refusé de venir sir leurs exigences n’étaient pas remplies, retardant ainsi le début de la réunion de deux heures !

Au lieu de pouvoir discuter des points à l’ordre du jour, les négociateurs ont ainsi passé deux heures à trouver une solution au chantage inacceptable de la délégation ukrainienne, concernant la présence des représentants de la société civile de la RPD et de la RPL dans le groupe de contact trilatéral.

La RPD a alors proposé de résoudre le problème en retirant les représentants de la société civile des deux côtés, c’est-à-dire aussi bien côté ukrainien, que du côté des républiques, afin de ne garder que les officiels. Mais l’Ukraine a refusé de devoir retirer ses représentants de la société civile.

Les représentants de la RPD et de la RPL, y compris Maya Pirogova ont donc décidé de commencer la réunion et de discuter des questions politiques que l’Ukraine le veuille ou non.

Face au fait qu’il n’arrivait pas à imposer son diktat, le vice-Premier ministre ukrainien, Alexeï Reznikov a alors quitté brutalement la vidéo-conférence, montrant ainsi le peu de respect qu’il a pour les autres participants, y compris Mr Morel.

Mr Arestovitch, Mr Reznikov et les autres peuvent bien raconter des mensonges publiquement sur la façon dont s’est déroulée la réunion (en essayant de faire croire que c’est eux qui ont fait des propositions de retour au format initial de négociations, sans les représentants de la société civile, alors que c’est la RPD qui a proposé cela), la réalité est beaucoup moins reluisante pour Kiev que les contes de fées qu’ils inventent pour la presse.

Surtout que les représentants ukrainiens n’ont pas saboté que le groupe de contact en charge des questions politiques. Les autres réunions ont été aussi peu productives.

Dans le groupe de contact en charge des questions de sécurité, les représentants ukrainiens ont refusé de discuter du mécanisme de coordination prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, en faisant comme si les violations de ce dernier n’étaient pas en augmentation constante.

Au lieu de discuter de ce point urgent et important, les représentants ukrainiens ont fait dévier la discussion unilatéralement en demandant de parler du déminage, ce qui est totalement illogique, puisqu’on voit mal comment les démineurs pourraient travailler au milieu des bombardements quotidiens !

Ce sabotage flagrant n’a pas empêché Mr Reznikov de clamer ensuite publiquement que l’Ukraine fait des efforts pour maintenir le cessez-le-feu (oui fallait oser la sortir celle-là alors que l’armée ukrainienne viole de plus en plus la trêve et que les représentants ukrainiens refusent de discuter de cette escalade et du mécanisme censé renforcer le cessez-le-feu).

Le groupe de contact en charge des questions humanitaires a quant à lui vu le silence gêné des représentants ukrainiens face à une question simple de la part de la RPD. En effet, l’Ukraine refuse actuellement de laisser passer les convois d’aide humanitaire d’organisations internationales comme la Croix-Rouge par le point de passage d’Yelenovka, sous prétexte que ce serait dangereux.

Sauf que dans le même temps, des civils continuent de franchir la ligne de front par ce point de passage plusieurs fois par semaine. La RPD pose alors à Mr Reznikov une question somme toute logique et simple : « Pourquoi le gouvernement ukrainien considère-t-il le passage comme dangereux pour les marchandises, mais ne voit-il aucun danger concernant le passage des civils ? »

Cependant, cette question élémentaire répétée de nombreuses fois n’a pas reçu de réponse de la part du représentant ukrainien. La seule conclusion qu’on peut tirer de la position de Kiev c’est que la vie des citoyens du Donbass vaut moins que des marchandises… Charmant.

En tout cas l’attitude destructrice des représentants ukrainiens lors de la dernière réunion du groupe de contact trilatéral montre que l’Ukraine ne cherche pas à appliquer les accords de Minsk, mais à saboter le processus de paix en faisant traîner indéfiniment les négociations sous des prétextes plus farfelus et délirants les uns que les autres, qui battent à chaque fois des records d’absurdité. Il serait temps que l’Allemagne et la France arrêtent leurs discours lénifiants sur les efforts imaginaires de l’Ukraine pour appliquer les accords de Minsk, et appellent un chat un chat, si elles ne veulent pas voir ces accords être définitivement et officiellement enterrés.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider