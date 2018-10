Affaire Kavanaugh : Faut-il détester la femme pour être au pouvoir des Etats-Unis ?

Brett Kavanaugh, juge fédéral américain et candidat de Trump à la Cour Suprême, a récemment fait controverse suite à de nombreuses accusations d’agression sexuelle, à quelques jours de son audition pour le Sénat, qui s’est tenu le 27 septembre.



En effet, Christine Blasey Ford (51), Deborah Ramirez (53) et Julie Swetnick (55) ont accusé l’homme d’inconduite sexuelle dans les années 80, alors qu’il était étudiant à la prestigieuse université de Yale.

Le FBI a dénoncé un manque de preuves conséquent, ce que l'on relie facilement avec le fait que Christopher Wray, directeur actuel du FBI, est un ancien camarade de classe de Brett Kavanaugh. Evidemment.



Les sénateurs s'étaient d'abord prononcés en défaveur de Kavanaugh, car il aurait "fait preuve d'un manque de tempérament judiciaire qui aurait pu etre disqualifiant pour tout tribunal, ainsi que la Cour Suprême".

Cependant, alors que le scandale ne cesse d'accroitre, le 5 octobre, deux sénateurs clés ont annoncé qu’ils voteront finalement « oui » ce samedi lors de la décision définitive.

Kavanaugh est donc désormais quasi assuré de siéger à la Cour Suprême, au plus grand malheur des démocrates et des milliers de militant(e)s qui ont protesté devant le Sénat à Washington, la veille.



Mais alors, comment et pourquoi un homme faisant face à de telles accusations peut-il, malgré tout, avoir la possibilité de se retrouver au sommet du pouvoir judiciaire des Etats-Unis ?

Donald Trump connait bien ce parcours, lui-même accusé de plusieurs agressions sexuelles et verbales par une vingtaine de femmes. La différence étant que, son cas présente de nombreuses preuves, et pourtant, il est toujours le président de la plus grande puissance mondiale.



Aujourd’hui, seuls 22,9% de cas d'agressions sexuelles sont rapportés sur près de 325,000 victimes. Probablement parce-que les femmes ne s'attendent plus à ce qu'on les croit, à obtenir de l'aide, et encore moins à ce que leur parole compte aux yeux d'un gouvernement qui offrirait un poste de pouvoir à un homme accusé du pire envers la femme et ce qu'elle représente. Car il faut aussi savoir que Kavanaugh est catégoriquement contre l'avortement. Et dans ce cas, sa présence à la Cour Suprême serait un message clair aux femmes Américaines : "Votre corps ne vous appartient pas".