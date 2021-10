Afghanistan, la condition des femmes de Shugnan sous le régime taliban

Il s'agit d'un témoignage local venant d'une région ignorée par les médias internationaux. Dans le nord-est de l'Afghanistan, Shugnan a une population et des valeurs similaires à celles du Pamir tadjik frontalier. Un jeune homme, Arif Pamirzad, nous explique à quel point la position et l'éducation traditionnelles des femmes sont menacées par la chute récente du district. Il appelle les dirigeants taliban à adopter une politique responsable afin de protéger la prochaine génération et l'avenir de son peuple. Cet article est une traduction du texte de Bernard Grua paru, en anglais, sur le site du "Pamir Institute".

Le bon niveau d'instruction à Shugnan

Comme tous les Afghans le savent, Shugnan (également orthographié Shighnan) est le seul endroit où vous pouvez trouver plus de 80 à 85% de personnes instruites. C'était également l'un des districts les plus sûrs de tout l'Afghanistan. Au cours de l'histoire de notre région, Shugnan était le seul endroit qui n'ait jamais cessé d'apprendre et d'aller à l'école. Je veux dire, quel que soit le gouvernement ou le régime, les Shugnis n'ont jamais fermé ses écoles ou les portes d'autres établissements d'enseignement. Shugnan est l'un des lieux multi-religieux et pluraliste en Afghanistan, et en particulier au Badakhshan.

La position des femmes à Shugnan avant la chute

Les femmes sont l'un des puissants pouvoirs de cette société et elles ont travaillé aux côtés des hommes. Il n'y avait aucune restrictions spécifiques pour les femmes. Elles pouvaient ouvrir un magasin pour développer leur économie familiale ou faire tout ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient aller à l'école, suivre des cours. Elles pouvaient se divertir. Elles pouvaient occuper des emplois gouvernementaux ou travailler dans une ONG. Mais, compte tenu de la situation actuelle, la plupart d'entre elles ont perdu la chance qu'elles avaient avant le régime taliban.

La condition des femmes sous le nouvel ordre taliban

Après la chute de Shugnan, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions à tous les Shugnis, en particulier aux femmes, comme :

les femmes de plus de 15 ans doivent se couvrir le visage,

les femmes ne vont jamais nulle part sans leur mari ou tout autre parent proche (comme : mari, fils ou frère),

les filles qui ont dépassé le 7e niveau [environ 13 ans] ne peuvent pas aller à l'école,

les femmes et les filles ne peuvent pas aller pique-niquer ou se divertir,

et d'autres obstacles et défis auxquels elles sont confrontées.

Aujourd'hui, je suis en contact avec des femmes et surtout ces jeunes filles. Elles sont en dernière année d'école ou d'université. Elles sont dans une situation douloureuse et en état de détresse psychologique. Je suis sûr que la plupart d'entre elles avaient de meilleurs rêves et objectifs. Et elles voulaient atteindre leurs rêves et leurs objectifs.

Mon appel

Finalement, ma recommandation est pour les Taliban. S'il vous plaît, laissez les filles aller à l'école, à l'université et dans d'autres lieux d'éducation pour s'instruire. Si vous ne les y autorisez pas, cela signifie que vous en privez la prochaine génération de ce pays. Et cette méthode va nous conduire au désastre.

Arif Pamirzad, Shugnan, 9 octobre 2021

À propos de l'auteur

Arif Pamirzad de Shugnan-Badakhshan-Afghanistan. J'accomplis le dernier semestre d'enseignement de la faculté des technologies de l'information. Je travaille comme stagiaire informatique à l'UBRS ( Je suisde Shugnan-Badakhshan-Afghanistan. J'accomplis le dernier semestre d'enseignement de la faculté des technologies de l'information. Je travaille comme stagiaire informatique à l'UBRS ( Hôpital provincial Ustad Burhanuddin Rabani Shahid ). J'écris ces informations sur la condition des femmes à Shugnan et j'espère que vous les publierez sur votre site internet afin qu'elles soient largement partagées.

À propos du district de Shugnan

Wikipédia : Le district de Shighnan (en persan : شهرستان سغنان‎ -en tadjik : Ноҳияи Шиғнони) est l'un des 28 districts de la province du Badakhshan dans l'est de l'Afghanistan. Il fait partie de la région historique de Shighnan qui est aujourd'hui divisée entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Le district borde la rivière Panj et le Tadjikistan au nord-est, le district de Maimay à l'ouest, le district de Raghistan au sud-ouest, les districts de Kohistan, Arghanj Khwa et Shuhada au sud et le district d'Ishkashim au sud-est.

Les Khowar, les Tadjiks, les Khoshey et les Pamiris sont les principaux groupes ethniques. Seule la langue farsi (persan) et shughnani est parlée et comprise en shughnan.

Belle vue sur la rivière Panj, sur la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan dans la région de Shughnon-shughnan CC BY-SA 3.0 par Khwahan